Кишиневские новости

НАКОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ
Мастер татуировки помогает женщинам забыть о мужьях-тиранах
Пережившие семейное насилие женщины говорят: именно первый шрам, полученный от рук любимого мужчины, врезается в память сильнее всего. Тату- мастер из Уфы Женя Захар помогает закрасить эти воспоминания — каждый понедельник она бесплатно перекрывает татуировками шрамы на телах женщин, пострадавших от домашнего насилия. Ножевые ранения, ожоги от сигаретных бычков, рубцы от вырезанных гематом… Мы поговорили с жертвами «домашнего» насилия, а также с тату-мастером, которая превращает их шрамы в цветы.
«Просят нарисовать цветы, бабочек, стрекоз. Лишь одна девушка попросила пистолеты…»
Для женщин, желающих перекрыть следы домашнего насилия, тату-кабинет Жени Захар открыт каждый понедельник. Работает она абсолютно бесплатно в свой единственный выходной. Говорит, что когда решила запустить этот проект, даже предположить не могла, что обратившихся девушек будет так много.
— Многие думают, что я сама жертва домашнего насилия. Нет. Как раз у меня все хорошо, поэтому, когда начинала этот проект, предполагала, что придет максимум пять- семь девушек, на которых я потренируюсь татуировками шрамы перекрывать. Но только за первый месяц записались человек 30.
Началось все с того, что Женя, листая тату-форумы, наткнулась на акцию бразильской татуировщицы Флавии Карбальо, которая помогает пережившим домашнее насилие женщинам. В рамках проекта A Pele da Flor («Кожа как у цветка») она перекрывает их шрамы от пулевых и ножевых ранений. Интервью с бразильской коллегой настолько тронуло Женю, что она решила продолжить проект уже в России.
— Какая история из рассказанных уже у тебя в кабинете шокировала сильнее всего?
— Все они очень жесткие. Но в начале марта ко мне должна прийти девушка, на которой парень поджег платье. У нее обожжено 37 процентов кожи, левая сторона живота и рука полностью. Если честно, я даже не знаю, какой рисунок ей предложить, ведь с такими обширными поражениями я еще не работала. Думаю, будем бить цветы.
Бабочки, стрекозы, цветы — почти все женщины, пережившие домашние побои, выбирают яркие рисунки. Лишь одна девушка, вспоминает Женя, попросила нарисовать на месте шрамов пистолеты.
— У нее на ноге были ожоги от сигарет. Парень, когда они ругались, валил ее на пол, прижимал, чтобы она не сопротивлялась, а потом тушил об ее тело сигареты. Конечно, услышав ее историю, пистолеты я ей не набила. Вместо них предложила нарисовать стрекоз.
Рисовать по шраму в разы сложнее, чем по «чистой» коже. Это можно сравнить с рисованием по смятой бумаге.
— Попробуйте начертить на измятом листе хотя бы просто ровный круг. Вряд ли получится. Но есть рисунки, которые, наоборот, в шрамы хорошо вписываются. Например, цветы. Они получаются текстурными. Именно поэтому проект Флавии называется «Кожа как у цветка», — объясняет татуировщица.
— Говорят, что кожа на месте шрамов не чувствует боли?
— В основном это так, но не обязательно. В шрамах нервные окончания расположены не равномерно, как на чистой коже, а хаотично: где-то сохранились, где-то нет, где-то они зажаты. Иногда девушка вообще не чувствует, где ты ведешь машинкой, а иногда получается намного больнее, чем на неизраненной коже.
«Даже если я тебе руку отрежу, ты простишь меня…»
«Рваная рана правого предплечья» — так было написано в выписке, которую выдали Светлане (сейчас у девушки другая семья, поэтому она попросила изменить ей имя. — «МК») после выхода из больницы. Когда она развернула бинты, под ними был огромный криво сшитый шрам чуть ли не через всю руку.
10 лет он напоминал Свете о безбашенной молодости. Тогда ей было 17, столько же ее приятелю. В этом возрасте любовь требует безрассудных доказательств.
— Он сказал: «Ты меня очень любишь и все мне прощаешь. Даже если я тебе руку отрежу, ты простишь меня». И ударил строительным резаком. Тонкое лезвие прошло очень глубоко, я тогда видела руку изнутри. А спасла меня, как ни странно это звучит, жировая прослойка на руке, — улыбается Света.
«Скорую» девушка вызвала сразу. Но пока машина доехала, в крови была уже вся одежда.
— Мой парень был против вызова врачей, он лепетал что-то из серии «да ладно, че ты звонишь, и так заживет». А потом вышел куда- то. После этого я о нем ничего не слышала. Возможно, он сбежал даже до приезда «скорой», может, открыл врачам дверь, а потом ушел. Это тайна для меня, разгадку которой я знать не очень хочу.
В полицию девушка не заявляла. Говорит, тогда подумала: закончилось все — и ладно. «Думаю, если бы он не пропал, то, отойдя от травмы, я бы подумала о том, чтобы пойти в полицию».
К счастью, это была единственная травма, нанесенная ей близким мужчиной. Света уверяет: она бы «любимого тирана» не терпела.
— Но таких женщин крайне мало. Моя мама, сестра, близкая подруга — все терпели или терпят. В основном ради детей. Я этого в о о б щ е понять не могу, ведь в таком случае ребенок понимает, что побои в семье — это норма. Мальчик видит, что так можно вести себя с женщиной, а девочка — что можно и нужно это терпеть.
Света вспоминает, что после того инцидента она долго не могла общаться с мужчинами. Сейчас у нее все хорошо: есть любимый муж и любимая работа. И тот шрам очень не вписывался в ее новую образцовую жизнь.
— В лазерной шлифовке мне было отказано, поэтому татуировка была единственным вариантом замаскировать шрам. Но он у меня такой уродливый, неправильно зашитый. В общем, сложно мне было картинку подобрать. Женя предложила на выбор лист или перо. Сошлись на перышке. Выглядит очень реалистично. Люди, которые видят меня впервые и не знают о шраме, говорят, что это 3D-тату. Я их не разубеждаю. Да, говорю, новые технологии.
Как и другие женщины, испытавшие домашнее насилие, Света прекрасно понимает: первый раз почти никогда не становится последним. Безнаказанность развязывает руки.
— Штраф — это ерунда, он ничему не научит человека, который считает позволительным поднять руку на родных. На мой взгляд, было бы здорово ввести такую промежуточную меру наказания, как исправительные работы. И указание держаться на расстоянии не меньше 10 метров от жертвы. Так поступают с домашними тиранами, например, в США.
«После избиения мужем не может иметь детей. Этот шрам не перекрыть ничем…»
Спрашиваю у Жени, как она относится к декриминализации домашнего насилия. Вместо ответа — история еще одной из участниц проекта.
— Ко мне пришла девушка, у которой были шрамы по всему телу. Как оказалось, ее избил муж. Первое время не было ни шрамов, ни синяков. Просто все тело болело. Целый год. Оказалось, это внутренние гематомы, которые потом пришлось вырезать. Ей распахали грудь и живот. Сейчас у нее на месте этих рубцов вытатуированы бабочки. Но главный шрам, который этот мужчина оставил в ее жизни, не перекрыть ничем — после того избиения она не может иметь детей. А по новому закону муж этой женщины всего лишь заплатил бы штраф. Тяжких телесных не было, руку он поднял в первый раз…
Хотя, говорит Женя, пока не изменится менталитет наших женщин, не важно, будет ли за побои штраф или смертная казнь. В полицию все равно обращаются единицы.
— Среди девушек, участвующих в моем проекте, таких один процент. Кто-то говорит, что любит и жалеет обидчика, кто-то — что полиция все равно не приезжает. Но и в центры психологической помощи тоже почти никто не обращается. «А вы в курсе, что такие существуют?» — «Да, но смысла туда приходить не видим. Память ведь там нам не сотрут».
По-настоящему шоком для Жени стало, что многие из ее постоянных клиентов начали признаваться, что и они хоть раз терпели побои от любимых.
— Некоторые девушки ходят ко мне татуировки делать уже несколько лет подряд, но только после того, как я запустила этот проект, они р а з о т к р о венничались. Спрашиваю, почему не рассказывала? «Стеснялась, не хотела об этом говорить и сама вспоминать не хотела». Хотя я вижу — всем этим девушкам нужно выговориться. Можно сказать, что кроме того, что я предоставляю бесплатные услуги как мастер тату, я еще предоставляю бесплатные уши.
— Ты как-то проверяешь истории девушек?
— Я понимаю, что некоторые из них меня обманывают. Хотя выдуманные истории сейчас я могу отличить. Помню, как девушка пришла ко мне с идеально ровными, как по линейке, порезами. Я спросила, не суицид ли это? Нет, говорит, меня порезал муж. Шрамы были на правой руке. Я спросила, правша ли она или левша. Сказала, что правша. При этом договор подписала левой рукой. И я все поняла. После этого обмана я начала просить справки из полиции. Но ведь мало кто обращается в органы. Поэтому у нас теперь это только на доверии. Если обманывают, пусть это остается на их совести.
Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.