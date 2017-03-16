Кишиневские новости

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НАЗВАН ИДЕАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

НАЗВАН ИДЕАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
16 марта
00:00 2017
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Споры о том, какой возраст считать идеальным для вступления в брак, не заканчиваются. В Евро­пе и США невесты и женихи активно «стареют»: все чаще официально оформляют отношения люди от 35 лет и старше. Там принято считать, что для создания семьи нужно созреть и морально, и финансово. В на­шей же стране многие до сих пор страшатся встречать 30-летний юбилей, не имея официального супруга.

Как бы то ни было, британские исследователи ре­шили выяснить, какой же возраст является оптималь­ным для вступления в брак с научной точки зрения. Журналист Брайан Кристиан и ученый-когнитивист Том Гриффитс недавно выпустили книгу, в которой фигу­рирует так называемое «правило 37%». Именно оно, по мнению авторов, поможет влюбленным все сделать вовремя.

Итак, в каком же возрасте следует идти в загс, по мнению Кристиана и Гриффитса? В 26 лет. Правда, эта цифра условна — она рассчитывается по следую­щему алгоритму: о замужестве или женитьбе люди на­чинают задумываться (по мнению авторов) в возрасте от 18 до 40 лет. А лучшее время для заключения брака приходится на 37% от всего периода. При этом Кристи­ан и Гриффитс рассматривали промежуток в 22 года (с 18 до 40 лет) минус те самые 37%. Если же вы нача­ли задумываться о создании семьи не в 18 лет, а позже, то и ваш идеальный возраст для вступления в брак, соот­ветственно, сдвигается. А еще Гриффитс уверен, что най­ти партнера на всю жизнь после 26 лет, конечно, возможно, но с каждым годом вероятность создания счастливой семьи снижается.

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