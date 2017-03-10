Суббота, 11 марта 2017, 23:05

Кишиневские новости

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Милые дамы, дорогие матери, жёны и сестры!

Милые дамы, дорогие матери, жёны и сестры!
10 марта
00:00 2017
Версия для печати Поделиться

Позвольте от всей души поздравить вас с теплым весенним праздником – Международным женским днём!

Вы дарите жизнь, согреваете окру­жающий мир своим теплом и добротой. Благодаря вам сохраняются и передают­ся из поколение в поколение такие веч­ные ценности как дом, семья, верность, материнство. Нашу жизнь невозможно представить без женского терпения и самопожертвования!

В этот весенний день хотел бы поже­лать вам прекрасного настроения, неу­вядающей красоты, большого личного счастья, море улыбок, цветов и внима­ния со стороны любящих вас мужчин!

Пусть сбываются все желания и меч­ты!

С Международным женским днем!

Фарит Мухаметшин,Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Календарь — архив

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Последние фото

© 2016 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд