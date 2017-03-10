Кишиневские новости

Милые дамы, дорогие матери, жёны и сестры!
10 марта
00:00 2017
Позвольте от всей души поздравить вас с теплым весенним праздником – Международным женским днём!
Вы дарите жизнь, согреваете окружающий мир своим теплом и добротой. Благодаря вам сохраняются и передаются из поколение в поколение такие вечные ценности как дом, семья, верность, материнство. Нашу жизнь невозможно представить без женского терпения и самопожертвования!
В этот весенний день хотел бы пожелать вам прекрасного настроения, неувядающей красоты, большого личного счастья, море улыбок, цветов и внимания со стороны любящих вас мужчин!
Пусть сбываются все желания и мечты!
С Международным женским днем!
Фарит Мухаметшин,Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова