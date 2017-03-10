Кишиневские новости

Позвольте от всей души поздравить вас с теплым весенним праздником – Международным женским днём!

Вы дарите жизнь, согреваете окру­жающий мир своим теплом и добротой. Благодаря вам сохраняются и передают­ся из поколение в поколение такие веч­ные ценности как дом, семья, верность, материнство. Нашу жизнь невозможно представить без женского терпения и самопожертвования!

В этот весенний день хотел бы поже­лать вам прекрасного настроения, неу­вядающей красоты, большого личного счастья, море улыбок, цветов и внима­ния со стороны любящих вас мужчин!

Пусть сбываются все желания и меч­ты!

С Международным женским днем!

Фарит Мухаметшин,Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова