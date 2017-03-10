Кишиневские новости

«Все было хорошо — и вдруг протесты…»
Профсоюзы готовятся вывести молдавских железнодорожников на улицы
В предстоящую субботу работники государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) намерены провести акцию протеста. В десять утра, под руководством профсоюзных лидеров, они двинутся с проспекта Гагарина к зданию правительства. Железнодорожники планируют митинговать на центральной площади столицы до тринадцати часов.
Сотрудники ЖДМ требуют выплаты задолженностей по заработной плате. По данным председателя федерации профсоюзов железнодорожников Иона Запорожана, работникам государственного предприятия недоплатили в общей сложности 130 миллионов леев.
«Все было хорошо — и вдруг протесты. Невозможно выплатить все долги в такой срок. Мы ежемесячно выдаем зарплату, за 2016 год у нас нет долгов. Есть более 80 миллионов леев старых задолженностей. Но у нас нет долга в 130 миллионов леев, как утверждает профсоюз. Денег у нас нет, мы ничего не получаем от государства. Как будем работать, столько денег и получим», – заявил журналистам Юрий Топалэ, глава «Железной дороги Молдовы» (и, по уже сложившейся традиции, член Либеральной партии).
На прошлой неделе депутаты парламента от Партии социалистов потребовали отставки Министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука. Причина – «безответственность в управлении транспортной отраслью, бесхозяйственность и ошибки, которые препятствуют прогрессу в этой области». Пока постоянное бюро парламента не определилось, когда будет рассмотрена инициатива социалистов. Киринчук, которому должность досталась по квоте Либеральной партии, поспешил ответить своим критикам через социальные сети – написав, что в плачевном состоянии железной дороги виноваты коммунисты и состоявшие в ПКРМ социалисты.
Это, собственно, ещё одна традиция молдавских либералов – вменять в вину предшественникам последствия собственной некомпетентности. Киртоакэ, например, регулярно обвиняет советскую власть в том, что Кишинев превратился в помойку, Гимпу не дают покоя советские танки, якобы изменившие менталитет местного населения. Ну а министр фактически морит железнодорожников голодом и обвиняет в этом социалистов…
Александр БОЦ.