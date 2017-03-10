Кишиневские новости

Профсоюзы готовятся вывести молдавских железнодорожников на улицы

В предстоящую субботу работ­ники государственного предпри­ятия «Железная дорога Молдо­вы» (ЖДМ) намерены провести акцию протеста. В десять утра, под руководством профсоюзных лидеров, они двинутся с про­спекта Гагарина к зданию пра­вительства. Железнодорожники планируют митинговать на цен­тральной площади столицы до тринадцати часов.

Сотрудники ЖДМ требуют выплаты задолженностей по заработной плате. По данным председателя федерации про­фсоюзов железнодорожников Иона За­порожана, работникам государственного предприятия недоплатили в общей слож­ности 130 миллионов леев.

«Все было хорошо — и вдруг протесты. Невозможно выплатить все долги в такой срок. Мы ежемесячно выдаем зарплату, за 2016 год у нас нет долгов. Есть более 80 миллионов леев старых задолженностей. Но у нас нет долга в 130 миллионов леев, как утверждает профсоюз. Денег у нас нет, мы ничего не получаем от государства. Как будем работать, столько денег и получим», – заявил журналистам Юрий Топалэ, гла­ва «Железной дороги Молдовы» (и, по уже сложившейся традиции, член Либеральной партии).

На прошлой неделе депутаты пар­ламента от Партии социалистов потре­бовали отставки Министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Ки­ринчука. Причина – «безответственность в управлении транспортной отраслью, бесхозяйственность и ошибки, которые препятствуют прогрессу в этой области». Пока постоянное бюро парламента не определилось, когда будет рассмотре­на инициатива социалистов. Киринчук, которому должность досталась по квоте Либеральной партии, поспешил ответить своим критикам через социальные сети – написав, что в плачевном состоянии же­лезной дороги виноваты коммунисты и состоявшие в ПКРМ социалисты.

Это, собственно, ещё одна традиция молдавских либералов – вменять в вину предшественникам последствия собствен­ной некомпетентности. Киртоакэ, напри­мер, регулярно обвиняет советскую власть в том, что Кишинев превратился в помойку, Гимпу не дают покоя советские танки, яко­бы изменившие менталитет местного на­селения. Ну а министр фактически морит железнодорожников голодом и обвиняет в этом социалистов…

Александр БОЦ.