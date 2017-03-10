Кишиневские новости

Красносельский боится шантажистов из Кишинева
В Приднестровье решили переориентировать экспорт с Запада на Восток
Если в Кишиневе считают, что увеличение объемов торговли с Евросоюзом – несомненное благо, то в Тирасполе думают совсем наоборот.
На минувшей неделе Вадим Красносельский, глава региона, встречаясь с местными активистами в Доме официальных приемов, заявил, что зависимость непризнанной ПМР от экспорта в ЕС может быть использована для шантажа.
На правый берег приходится более половины экспорта Приднестровья, на Евросоюз – 35%, и всего по 8% — на Россию и Украину. «Развивая европейский рынок, мы не хотим стать экономически зависимыми от Европы в этой части, чтобы отношения с ЕС не были элементом шантажа для Приднестровья. Когда будет создан баланс между евразийским рынком и рынком ЕС – хотя бы 50/50, вот тогда мы будем независимы в этой части», – делился своими идеями с политическими активистами Вадим Красносельский.
Местные предприниматели поспешили отрапортовать, что готовы, если надо, повернуться лицом к Евразии. Так, на тираспольском «Электромаше» заявили о начале поставок своей продукции в Казахстан и Монголию.
Евгений ГОЛЬША.