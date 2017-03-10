Кишиневские новости

Ситуация на Донбассе продолжает закручиваться в тугой узел

Глава ДНР Александр Захар­ченко объявил Украине торго­вую блокаду. По его словам, население самопровозглашен­ной республики научилось вы­живать в тяжелых условиях и теперь хочет, чтобы то же самое испытали остальные украинцы. Кто к чему привык, а кому толь­ко предстоит это сделать, читай­те в репортаже с Донбасса.

Блокада Украины стала реакцией на бло­каду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ко­торую затеяли так называемые добровольцы под руководством депутата Верховной рады Семена Семенченко. Впрочем, пока дей­ствия последних — больше медийный про­дукт, красивая картинка, на которую должны слетаться активисты со всей страны. С ними пока туго, пути и дороги блокируют не более пары сотен бойцов при поддержке штабов в местных городах, которые в случае тревоги подвозят десятки, а не сотни, сторонников из близлежащих Мариуполя, Константинов­ки и Краматорска.

Правда, «жертву» шоссейной блока­ды мы нашли и так. «У нас машину с кан­целяркой из Мариуполя не пропустили, — спокойно сообщил мне Евгений Долинер, хозяин небольшой сети донецких киосков. — Сказали, что «не хрен» в Донецк украин­ские ручки везти, пусть российскими поль­зуются! Ручки, кстати, были китайские. Машина легковая была, но видно, что без задних сидений и просевшая от груза. Ну и выскочили они — остановили!» Украинские ручки у Евгения в киосках в Донецке сто­ят 10 рублей, ручки из Ростова у соседей лежат по 15. Никакой идеологии — просто бизнес.

В свою очередь, власти ДНР перестали пускать в Донецк гуманитарку от олигарха Рината Ахметова. Бедные пенсионеры с этих немудреных пайков жили. Больше полумил­лиона человек получали пакеты с 13 кг еды в «свои» дни на «своих» точках Гуманитарного штаба раз в месяц с октября 2014 года до 28 февраля 2017-го.

Напряженно и в украинском Мариуполе. Участники блокады не хотят идти на диалог, а директора двух градообразующих метал­лургических комбинатов, имени Ильича и «Азовстали», бьют тревогу.

«Вы поймите, у нас на 20% упало произ­водство, нам нужны угли, флюсы — всего 9 сортов для производства кокса нужного ка­чества. Кокс для нас можно купить только в Америке или в России. У соседей ближе, но через два дня боев цена кокса в России вы­росла на 37%!» — пояснял как можно проще и доступнее директор первого Юрий Зин­ченко.

«Азовсталь» теряет до 40% объемов, закрыты два цеха, с 1 февраля у нас убытки равны фонду заработной платы — 3,6 млн долларов. Но зарплату-то мы выплатили!» — вторит ему директор соседнего завода Энвер Цкитишвили.

Несмотря на введение «внешнего управ­ления» на украинских предприятиях в ДНР и ЛНР, они по-прежнему призывают снять бло­каду, чтобы получать уголь с шахт Донецка и Макеевки и флюсы с Докучаевского флюсо-доломитного комбината, без которых заво­дам не выжить.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гон­тарева также заявила, что продолжение бло­кады ДНР и ЛНР в конце концов приведет к сокращению выпуска металлургической про­дукции, электроэнергии и кокса. В резуль­тате рост ВВП страны в 2017 году составит лишь 1,5% вместо прогнозируемых 2,8%.

Тем временем в ДНР опубликовали спи­сок 42 активов, на которые ввели внешних администраторов с определением этих са­мых управляющих. Вопреки постановлению совмина самопровозглашенной республики от 27 февраля, все активы не передали ЗАО «Внешторгсервис».

Список потрясает своим размахом. Там нашлось место личному дому Ахметова и базе «Шахтера» в поселке Кирши (в управле­нии МВД ДНР), «Донбасс Арене» (министер­ство молодежи и спорта) и построенной на деньги Ахметова перед самой войной пре­красной школе будущего — «Григорьевской гимназии». Учебное заведение, которое не успело начать работу в 2014-м, передали под управление министерства образования.

Все работающие крупные шахты, Зуев­ская ТЭС и предприятия электроэнергетики Ахметова перешли к министерству по делам ТЭК ДНР. Министерство по делам промыш­ленности и торговли получило, в свою оче­редь, «рабочий» Донецкий металлургический завод в кооперации, с которым к началу лета в Донецке собираются запустить Юзовский электрометаллургический завод, актив рос­сийского «Мечел», на который «внешнюю ад­министрацию» ДНР ввели еще в июне 2016 года.

ЗАО «Внешторгсервис» получил все до недавнего времени работавшие крупные металлургические активы типа Енакиевско­го и Макеевского металлургических заводов, Ясиновского, Енакиевского и Макеевского коксохимов. И, конечно, уникального Хар­цызского трубного завода, чья специали­зация — трубы большого диаметра для ма­гистральных газопроводов. Специалистов «Внешторгсервиса», не стесняясь, зовут «вежливыми людьми».

Наблюдатели отмечают отсутствие в списках Старобешевской ТЭС, которую на Украине принято связывать с Александром Януковичем, сыном бывшего президента. Возможно, там давно уже есть «внешний управляющий» от ДНР. Но при этом стан­ция, равно как и Зуевская, работает в рамках украинской электрической сети и выполняет команды украинских диспетчеров. И никого это сильно не смущает.

Дмитрий ДУРНЕВ, Артур АВАКОВ