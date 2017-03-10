Кишиневские новости

ПЕРЕВАРИВАЯ АХМЕТОВА
Ситуация на Донбассе продолжает закручиваться в тугой узел
Глава ДНР Александр Захарченко объявил Украине торговую блокаду. По его словам, население самопровозглашенной республики научилось выживать в тяжелых условиях и теперь хочет, чтобы то же самое испытали остальные украинцы. Кто к чему привык, а кому только предстоит это сделать, читайте в репортаже с Донбасса.
Блокада Украины стала реакцией на блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которую затеяли так называемые добровольцы под руководством депутата Верховной рады Семена Семенченко. Впрочем, пока действия последних — больше медийный продукт, красивая картинка, на которую должны слетаться активисты со всей страны. С ними пока туго, пути и дороги блокируют не более пары сотен бойцов при поддержке штабов в местных городах, которые в случае тревоги подвозят десятки, а не сотни, сторонников из близлежащих Мариуполя, Константиновки и Краматорска.
Правда, «жертву» шоссейной блокады мы нашли и так. «У нас машину с канцеляркой из Мариуполя не пропустили, — спокойно сообщил мне Евгений Долинер, хозяин небольшой сети донецких киосков. — Сказали, что «не хрен» в Донецк украинские ручки везти, пусть российскими пользуются! Ручки, кстати, были китайские. Машина легковая была, но видно, что без задних сидений и просевшая от груза. Ну и выскочили они — остановили!» Украинские ручки у Евгения в киосках в Донецке стоят 10 рублей, ручки из Ростова у соседей лежат по 15. Никакой идеологии — просто бизнес.
В свою очередь, власти ДНР перестали пускать в Донецк гуманитарку от олигарха Рината Ахметова. Бедные пенсионеры с этих немудреных пайков жили. Больше полумиллиона человек получали пакеты с 13 кг еды в «свои» дни на «своих» точках Гуманитарного штаба раз в месяц с октября 2014 года до 28 февраля 2017-го.
Напряженно и в украинском Мариуполе. Участники блокады не хотят идти на диалог, а директора двух градообразующих металлургических комбинатов, имени Ильича и «Азовстали», бьют тревогу.
«Вы поймите, у нас на 20% упало производство, нам нужны угли, флюсы — всего 9 сортов для производства кокса нужного качества. Кокс для нас можно купить только в Америке или в России. У соседей ближе, но через два дня боев цена кокса в России выросла на 37%!» — пояснял как можно проще и доступнее директор первого Юрий Зинченко.
«Азовсталь» теряет до 40% объемов, закрыты два цеха, с 1 февраля у нас убытки равны фонду заработной платы — 3,6 млн долларов. Но зарплату-то мы выплатили!» — вторит ему директор соседнего завода Энвер Цкитишвили.
Несмотря на введение «внешнего управления» на украинских предприятиях в ДНР и ЛНР, они по-прежнему призывают снять блокаду, чтобы получать уголь с шахт Донецка и Макеевки и флюсы с Докучаевского флюсо-доломитного комбината, без которых заводам не выжить.
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева также заявила, что продолжение блокады ДНР и ЛНР в конце концов приведет к сокращению выпуска металлургической продукции, электроэнергии и кокса. В результате рост ВВП страны в 2017 году составит лишь 1,5% вместо прогнозируемых 2,8%.
Тем временем в ДНР опубликовали список 42 активов, на которые ввели внешних администраторов с определением этих самых управляющих. Вопреки постановлению совмина самопровозглашенной республики от 27 февраля, все активы не передали ЗАО «Внешторгсервис».
Список потрясает своим размахом. Там нашлось место личному дому Ахметова и базе «Шахтера» в поселке Кирши (в управлении МВД ДНР), «Донбасс Арене» (министерство молодежи и спорта) и построенной на деньги Ахметова перед самой войной прекрасной школе будущего — «Григорьевской гимназии». Учебное заведение, которое не успело начать работу в 2014-м, передали под управление министерства образования.
Все работающие крупные шахты, Зуевская ТЭС и предприятия электроэнергетики Ахметова перешли к министерству по делам ТЭК ДНР. Министерство по делам промышленности и торговли получило, в свою очередь, «рабочий» Донецкий металлургический завод в кооперации, с которым к началу лета в Донецке собираются запустить Юзовский электрометаллургический завод, актив российского «Мечел», на который «внешнюю администрацию» ДНР ввели еще в июне 2016 года.
ЗАО «Внешторгсервис» получил все до недавнего времени работавшие крупные металлургические активы типа Енакиевского и Макеевского металлургических заводов, Ясиновского, Енакиевского и Макеевского коксохимов. И, конечно, уникального Харцызского трубного завода, чья специализация — трубы большого диаметра для магистральных газопроводов. Специалистов «Внешторгсервиса», не стесняясь, зовут «вежливыми людьми».
Наблюдатели отмечают отсутствие в списках Старобешевской ТЭС, которую на Украине принято связывать с Александром Януковичем, сыном бывшего президента. Возможно, там давно уже есть «внешний управляющий» от ДНР. Но при этом станция, равно как и Зуевская, работает в рамках украинской электрической сети и выполняет команды украинских диспетчеров. И никого это сильно не смущает.
Дмитрий ДУРНЕВ, Артур АВАКОВ