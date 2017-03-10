Кишиневские новости

Внимание уделяется и внутриполитической и внешнеполитической деятельности

Вначале недели председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом СШАв Молдове Джеймсом Петтитом.

Диалог с послом

В числе обсуждаемых вопросов были некоторые аспекты сотрудничества между нашими странами. Зинаида Гречаный также ознакомила посла США с приоритетами дея­тельности Партии социалистов в 2017 году.

Касаясь инициативы президента Игоря Додона, поддержанной Партией социали­стов, – аннулировать решение властей пе­реложить на население ответственность за выплату украденных миллиардов из мол­давских банков, посол США отметил, что он ждет с нетерпением результатов второго расследования Kroll, призванного выявить виновных в «краже века».

Джеймс Петтит положительно оценил начало диалога между Игорем Додоном и главой Приднестровья Вадимом Красно­сельским. Дипломат подчеркнул, что США будут поддерживать двусторонние усилия в целях реинтеграции Республики Молдова.

Стороны обсудили также вопрос со­трудничества Молдовы с НАТО, в частно­сти, участие молдавских военных в учениях военного блока и открытие офиса НАТО в Кишиневе.

Зинаида Гречаный напомнила, что Республика Молдова – независимое госу­дарство, нейтралитет которого закреплен в конституции. Председатель ПСРМ выска­зала мнение, что военные учения должны проводиться после назначения министра обороны, который будет отстаивать инте­ресы своей страны и своего народа.

Лицом к лицу с народом

В минувшие выходные Партия социа­листов провела на всей территории ре­спублики Единый день информирования граждан. В нем были широко задейство­ваны депутаты парламента, советники местных советов, председатели районов, примары населенных пунктов, активисты ПСРМ, которые отвечали на волнующие людей вопросы.

Оценивая итоги этой акции, предсе­датель Партии социалистов Зинаида Гре­чаный подчеркнула: социалисты всегда рядом с народом. «Партия социалистов занимается ежедневной работой по всей стране, наши активисты проходят десятки километров от дома к дому, от человека к человеку. Общаясь с простыми людьми на улицах, на рынках, на площадях, члены партии узнают о проблемах, которые бес­покоят наших граждан, с какими наруше­ниями, с каким беззаконием они сталкива­ются. Вся эта информация обрабатывается и служит основанием для дальнейшей ра­боты в интересах людей.

Успех любого дела зависит от слажен­ной работы команды. Партия социалистов ежедневно своими делами оправдывает доверие народа, она доказывает, что лю­бое дело ей по плечу», – отметила предсе­датель ПСРМ.

Проблеме мусора – цивилизованное решение

На шахте «Пурчел», куда бытовые отхо­ды, вывезенные из Кишинева, стали скла­дировать после закрытия свалки в Цынца­ренах, наблюдается повышенный уровень метана в отходах, отчего страдают жители близлежащих сел.

Об этом на брифинге заявили муни­ципальные советники от Партии социали­стов. По их мнению, возобновление работы мусорной свалки в Цынцаренах является единственным решением проблемы по складированию отходов. Дальнейшее складирование мусора в недрах шахты «Пурчел», по убеж дению советников, при­ведет к острой экологической проблеме. «Свозить туда отходы можно будет еще максимум в течение двух месяцев. По на­шим данным, там уже скопилось свыше 300 тыс. тонн токсических веществ, об­разовавшихся в виде осадков от отходов. Жители близлежащих населённых пунктов жалуются на качество местной воды. Эти вещества негативно сказываются на со­стоянии Днестра, уровень воды в котором, существенно снижается», – заявил совет­ник от фракции ПСРМ Виталий Мукан. Он привел данные европейских экспертов, согласно которым свалка в Цынцаренах соответствует всем нормам и способна принимать отходы еще лет десять.

Муниципальный советник Антон Лядский обратил внимание на проблему качества под­земных вод, которые могут использоваться, если возникнет дефицит питьевой воды из Днестра: «Это риск для здоровья граждан. Все жидкие отходы, свозимые в карьер Пур­чел в селе Бубуечь, просачиваются в почву, что может привести к загрязнению воды».

Юрий Витнянский сообщил о намере­нии примара населенного пункта Добружа построить на территории бывшего ком­бината по переработке картона Центр по переработке тяжелых металлов. Речь идет о ртути.

«Это тяжелый и опасный метал. В До­бруже проживают 2,5 тыс. человек, они все против такой инициативы. По пред­варительным данным, для строительства центра необходимо 4 млн евро, которые местные власти планируют взять в кредит и выплачивать на протяжении 20 лет. Проект по строительству центра ни с кем не обсуж­дался – ни с жителями населенного пункта, ни с экологами. Люди не хотят иметь под боком «мину замедленного действия» в виде завода, начиненного опасным веще­ством».

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.