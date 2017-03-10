Кишиневские новости

Партия социалистов активности не снижает
Внимание уделяется и внутриполитической и внешнеполитической деятельности
Вначале недели председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом СШАв Молдове Джеймсом Петтитом.
Диалог с послом
В числе обсуждаемых вопросов были некоторые аспекты сотрудничества между нашими странами. Зинаида Гречаный также ознакомила посла США с приоритетами деятельности Партии социалистов в 2017 году.
Касаясь инициативы президента Игоря Додона, поддержанной Партией социалистов, – аннулировать решение властей переложить на население ответственность за выплату украденных миллиардов из молдавских банков, посол США отметил, что он ждет с нетерпением результатов второго расследования Kroll, призванного выявить виновных в «краже века».
Джеймс Петтит положительно оценил начало диалога между Игорем Додоном и главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Дипломат подчеркнул, что США будут поддерживать двусторонние усилия в целях реинтеграции Республики Молдова.
Стороны обсудили также вопрос сотрудничества Молдовы с НАТО, в частности, участие молдавских военных в учениях военного блока и открытие офиса НАТО в Кишиневе.
Зинаида Гречаный напомнила, что Республика Молдова – независимое государство, нейтралитет которого закреплен в конституции. Председатель ПСРМ высказала мнение, что военные учения должны проводиться после назначения министра обороны, который будет отстаивать интересы своей страны и своего народа.
Лицом к лицу с народом
В минувшие выходные Партия социалистов провела на всей территории республики Единый день информирования граждан. В нем были широко задействованы депутаты парламента, советники местных советов, председатели районов, примары населенных пунктов, активисты ПСРМ, которые отвечали на волнующие людей вопросы.
Оценивая итоги этой акции, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный подчеркнула: социалисты всегда рядом с народом. «Партия социалистов занимается ежедневной работой по всей стране, наши активисты проходят десятки километров от дома к дому, от человека к человеку. Общаясь с простыми людьми на улицах, на рынках, на площадях, члены партии узнают о проблемах, которые беспокоят наших граждан, с какими нарушениями, с каким беззаконием они сталкиваются. Вся эта информация обрабатывается и служит основанием для дальнейшей работы в интересах людей.
Успех любого дела зависит от слаженной работы команды. Партия социалистов ежедневно своими делами оправдывает доверие народа, она доказывает, что любое дело ей по плечу», – отметила председатель ПСРМ.
Проблеме мусора – цивилизованное решение
На шахте «Пурчел», куда бытовые отходы, вывезенные из Кишинева, стали складировать после закрытия свалки в Цынцаренах, наблюдается повышенный уровень метана в отходах, отчего страдают жители близлежащих сел.
Об этом на брифинге заявили муниципальные советники от Партии социалистов. По их мнению, возобновление работы мусорной свалки в Цынцаренах является единственным решением проблемы по складированию отходов. Дальнейшее складирование мусора в недрах шахты «Пурчел», по убеж дению советников, приведет к острой экологической проблеме. «Свозить туда отходы можно будет еще максимум в течение двух месяцев. По нашим данным, там уже скопилось свыше 300 тыс. тонн токсических веществ, образовавшихся в виде осадков от отходов. Жители близлежащих населённых пунктов жалуются на качество местной воды. Эти вещества негативно сказываются на состоянии Днестра, уровень воды в котором, существенно снижается», – заявил советник от фракции ПСРМ Виталий Мукан. Он привел данные европейских экспертов, согласно которым свалка в Цынцаренах соответствует всем нормам и способна принимать отходы еще лет десять.
Муниципальный советник Антон Лядский обратил внимание на проблему качества подземных вод, которые могут использоваться, если возникнет дефицит питьевой воды из Днестра: «Это риск для здоровья граждан. Все жидкие отходы, свозимые в карьер Пурчел в селе Бубуечь, просачиваются в почву, что может привести к загрязнению воды».
Юрий Витнянский сообщил о намерении примара населенного пункта Добружа построить на территории бывшего комбината по переработке картона Центр по переработке тяжелых металлов. Речь идет о ртути.
«Это тяжелый и опасный метал. В Добруже проживают 2,5 тыс. человек, они все против такой инициативы. По предварительным данным, для строительства центра необходимо 4 млн евро, которые местные власти планируют взять в кредит и выплачивать на протяжении 20 лет. Проект по строительству центра ни с кем не обсуждался – ни с жителями населенного пункта, ни с экологами. Люди не хотят иметь под боком «мину замедленного действия» в виде завода, начиненного опасным веществом».
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.