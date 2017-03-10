Кишиневские новости

На церемонии «ЗД» свергали авторитетов и фонтанировали оптимизмом

Тысячи зрителей и десятки звезд музыкального шоу-бизнеса со­брались на церемонии ZD AWARDS 2016 в «Крокус Сити Холле» в Москве, что­бы подвести музыкаль­ные итоги года по вер­сии «ЗД». По мере того как ведущие церемонии оглашали коллективный вердикт 52 547 наших чи­тателей, участвовавших в традиционном ежегодном онлайн-голосовании «ЗД», становилось ясно, что на поп-сцене идут мощные тек­тонические процессы, карди­нально меняющие устоявшиеся представления о положении дел в эстрадном мире. Признанным авторитетам и большим звездам приходится все чаще принимать вызов от нового поколения, игра­ющего и поющего уже по своим правилам.

В то время как ведущий «ЗД» Артур Гаспарян открывал праздничный вечер под одобри­тельную и громкую овацию зала вручением специальной номинации «За вклад в эстрадное искусство» Григорию Лепсу, неоднократному победителю в главных номинациях ZD AWARDS («Артист», «Певец», «Персона» и т.д.), некоторые привычные уху и глазу публики звезды радиоте­левизионного формата не то что не победили, а неожиданно вообще пропали из номинаций. Дру­гие не без труда сумели отстоять привычные для себя лидерские позиции, а третьи, к изумлению даже самой «ЗД», собрали голосов значительно меньше, чем ожидалось, уступив пальму первен­ства «темным лошадкам».

Две такие «темные лошадки» стали тем вре­менем рекордсменами читательского голосова­ния, завоевав по две награды, в том числе в номи­нациях, считающихся одними из главных маркеров успеха и актуальности. Наргиз, всколыхнувшая музыкальный мир ярким пришествием еще в пер­вом сезоне «Голоса», впервые стала «Певицей года» и разделила с продюсером Максимом Фа­деевым победу в номинации «Дуэт года» за трек «Вдвоем». При этом артистка была номинирова­на еще в двух категориях — «Альбом» с «Шумом Сердца» и «Видеоклип».

Юный украинский поп-романтик ALEKSEEV стал еще одной неожиданностью церемонии. Можно было предположить, что молодой артист, покоривший недавно публику самобытным му­зыкальным языком и трогательно-отстраненным образом, с легкостью заберет дебютную награду в номинации «Прорыв», как он, собственно, уже сделал это на других музыкальных церемониях в минувшем году и в России, и в Украине. Но чтобы еще и прытко прорваться в «Артисты года», но­минацию значительно более фундаментальную, помпезную, требующую, что называется, заслуг и бэкграунда, не ожидал не только он, но, кажется, вообще никто! Два раза Никита выходил на сцену, фанатки млели от восторга, с упоением подпевая хитам «Пьяное солнце» и «Океанами стали». «Эти награды вдохновляют меня к новым творческим поискам», — с трогательной робостью в жестах и голосе, что так нравится очарованной публике, артист держал речь победителя.

На таком турбулентном фоне «рулевые» це­ремонии — телеведущие Артем Шалимов, Алек­сей Остудин, восхитительные актрисы театра и кино Анастасия Макеева и Ирина Медведева — просто испереживались за судьбы некоторых «традиционных» любимчиков: Сергея Лазарева и Димы Билана. Уже собравший урожай «певцов года» на других ивентах за громкий прошлогод­ний «европоход», Лазарев, однако, раз за разом упускал птицу счастья то в одной, то в другой но­минации ZD AWARDS, пока наши читатели все-таки не сжалились над европупсом и не признали его «Персоной года». У ведущих отлегло от сердца, и они тут же отстрочили артисту поздравительную телеграммку в гастрольные дали, где он ныне и пребывает.

Не пришел за очередной главной наградой «Певец года» и Дима Билан. Не потому, что боял­ся, что «ничего не дадут», а по уважительной при­чине. Здоровье артиста, измотанное напряженным наставничеством на телепроектах и бесконечной чередой гастролей, дало трещину. Билан на днях лег в больницу и готовится к серьезной операции. На больничной койке артиста и настигло известие о награде. Прямо по телефону, со сцены, выве­дя звук в микрофон, Артур Гаспарян поздравлял певца, пока зал вслушивался в прямой эфир, бук­вально затаив дыхание. Поначалу даже показа­лось, что певец плачет. На самом деле он просто «квакал» в динамике из-за не очень устойчивой связи, а когда связь наладилась, от души похохо­тал вместе с залом, признался, что долго тянул, но «пришло время, когда все-таки надо заняться здо­ровьем», заверил, что «все будет хорошо», и ис­кренне благодарил читателей «ЗД» и «МК» за под­держку, уверяя, как важна для него такая оценка, как он чувствует не только любовь зрителей, но и понимает ответственность перед ними.

Церемония тем временем набирала обо­роты. Рэп-стар «нового поколения» L One за­брал «Альбом года» за свою бесподобную «Гравитацию», согласившись с тем, что полно­ценные альбомы нынче большая редкость в шоу- бизнесе и они сродни новой книге в творчестве писателей. «Время и Стекло» с убойным хитом сезона «Навернопотомучто» не оставили шансов конкурентам в номинации «Танцевальный про­ект». Феерическая Аня Плетнева, получая приз за «Группу года», вывела на сцену новый состав группы «Винтаж», с чувством рассказала, какой «большой и прекрасный отрезок жизни был по­священ этом проекту в тандеме с Алексеем Ро­мановым», пообещала и в сольном амплуа «брать высоты», а напоследок взорвала, как всегда, зал реактивным номером «Немного рекламы» с но­воиспеченными «наследницами». Обновленное Serebro, признанное лучшим в номинации «Поп», блистало своим золотым достоянием — Ольгой Серябкиной, единственной из первого состава, заложившего ярким дебютным выступлением еще на «Евровидении-2007» в Хельсинки леген­дарную сагу одного из успешных экспортных поп-продуктов России. Сага продолжается до сих пор…

Праздничная церемония — не самое луч­шее место для занимательной аналитики на полях номинаций ZD AWARDS. Однако нельзя обойти вниманием несколько удивительных моментов — фактически «президентские» рей­тинги, которые взяли в профильных номинаци­ях Баста («Хип-хоп») и группа «Ленинград» («Рок»), в чем тоже стали рекордсменами ито­гового хит-парада. При этом громким конфузом можно назвать всего лишь третий результат атомного «Экспоната» в клиповой номинации, что объяснимо, возможно, фактором времени. Видеовирш взорвал медийное пространство в начале прошлого года, т.е. задолго до фи­нального голосования «ЗД», когда у читателей, видимо, уже стерлись первые впечатления и появилось много свежего и другого достойно­го материла… «Забытая» на многих недавних церемониях Земфира со своим «прощальным» «Маленьким человеком» восстановила-таки справедливость благодаря нашим читателям в номинации «Концерт года», а лучшим «Шоу» (юбилейное «10/20»), и несколько неожидан­но, может похвастаться теперь Анита Цой, хотя и общепризнанный в этом жанре Николай Ба­сков («Игра»), видимо, случайно недобрал до победы совсем немного голосов. Некоторые артисты, обиженные результатами, фыркали — мол, «ничего общего с фактами рынка». Но хит-парад все-таки не гастрольная рапортичка, а несколько иная субстанция. В то же время по стране успешно гастролируют востребован­ные артисты, которые не входят ни в какие те­кущие хит-парады. Есть вечные ценности, есть горячие сезонные пирожки, есть много факто­ров… В общем, смотрите итоговые таблицы, изучайте, удивляйтесь, соглашайтесь, спорьте. Глас народа иногда действительно способен удивить, несмотря ни на какой рынок…

При этом достойных артистов, песен и но­меров, конечно, намного больше, чем победных позиций в 18 номинациях. Блестящие выступле­ния Интарса Бусулиса, Елки, Дианы Гурцкой, Ирины Нельсон и Reflex, Потапа и Насти, ГлюкOza, Дениса Клявера, Бьянки, M Band, ВИА-Гры, Евы Польна, других артистов добав­ляли ярких и актуальных красок в музыкальную картину церемонии.

Специальными призами были награждены Александр Панайотов («Возвращение года») и Витас («Международный прорыв» — за фено­менальный успех на китайском поп-рынке). Дми­трий Маликов вспоминал, как впервые вышел на сцену фестиваля «ЗД» в 1988 г., а теперь уже в качестве признанного мэтра принял награду «За вклад в эстрадное искусство», которой также была отмечена настоящая звездная депутация: Лолита, Игорь Николаев, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Александр Буйнов, Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Алла Духова и ее феноменальный танцевальный кол­лектив «Тодес»…

Не обошлось, конечно, без крови, хотя, к счастью, без драки. «Клубничка вечера», скан­дальная звезда Инстаграма Ольга Бузова так эмоционально переживала свое дебютное высту­пление на «ЗД» и на большой сцене «Крокус Сити Холла», что, заламывая в страсти руки «Под звуки поцелуев», проколола шипами дизайнерского браслета запястье. Если бы не примчавшаяся со свистом «скорая помощь», селебрити истекла бы кровью из вены до последней капли. Покидая ве­черинку, замотанная бинтами красавица все-таки была счастлива, потому что «зарядилась классной энергетикой на замечательной церемонии», а но­вость о ранении моментально взорвала интернет и все медийное пространство.

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Кроме этой неожиданной кровавой драмы, мало что могло омрачить музыкальный праздник «МК» и «Звуковой дорожки». Но не тут-то было!

Откуда ни возьмись выскочили злобные моськи и своими заскорузлыми лапками попыта­лись влить дегтя из своей ржавой ложки в нашу бездонную бочку меда. Функционеры одной медиагруппы, вечно раздувающиеся в пафосе от самомнения (имена известны, но из жалости «ЗД» пока воздержится их объявлять), начали вдруг обзванивать артистов с «настоятельной просьбой не ходить на «ЗД». Ослушавшимся не то что на­мекали, а прямо угрожали «стереть в порошок», «похоронить навечно», изгнать из эфиров своего радиохолдинга, который, надо заметить, стреми­тельно теряет рейтинги в последнее время — по­сле «обновления» программной политики мутны­ми семейными креатурами.

Ну изгонят всех востребованных артистов… Кого крутить-то будут — своих блатных, никому не нужных, абсолютно безнадежных юрасиков- владиков иже с ними?.. Некоторых, кстати, уже изгнали. Однако «изгнанные» звезды чувствуют себя при этом совершенно прекрасно, дают, как и прежде, концерты, ездят с гастролями, вы­пускают хиты, альбомы, востребованы публикой, телеканалами и другими, не менее конкурентными радиохолдингами…

Людишки бравировали, как всегда, сила­ми и связями в высшем руководстве… Бедное «высшее руководство»! Оно хоть знает, какими мерзостями от его имени занимаются присосав­шиеся к ним прилипалы из шоу-бизнеса? В общем, подзабытая и ушедшая, казалось, навсегда атмос­фера бандитских 90-х пахнула вдруг зловонной гнилью и уркиными повадками неких бывших барабанщиков из примитивных псевдорок-ВИА прошлого. Завершилось все, разумеется, безна­дежными наскоками. Праздник ZD AWARDS, как всегда, удался, а отдельным артистам, которым эти мерзавцы трепали нервы, мы, конечно, искренне сочувствуем, раны обязательно залечим… Наша музыка будет вечной!

Артур ГАСПАРЯН.