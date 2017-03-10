Кишиневские новости

БИЛАН НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ БИЛАН УЗНАЛ О НАГРАДЕ ZD AWARDS
На церемонии «ЗД» свергали авторитетов и фонтанировали оптимизмом
Тысячи зрителей и десятки звезд музыкального шоу-бизнеса собрались на церемонии ZD AWARDS 2016 в «Крокус Сити Холле» в Москве, чтобы подвести музыкальные итоги года по версии «ЗД». По мере того как ведущие церемонии оглашали коллективный вердикт 52 547 наших читателей, участвовавших в традиционном ежегодном онлайн-голосовании «ЗД», становилось ясно, что на поп-сцене идут мощные тектонические процессы, кардинально меняющие устоявшиеся представления о положении дел в эстрадном мире. Признанным авторитетам и большим звездам приходится все чаще принимать вызов от нового поколения, играющего и поющего уже по своим правилам.
В то время как ведущий «ЗД» Артур Гаспарян открывал праздничный вечер под одобрительную и громкую овацию зала вручением специальной номинации «За вклад в эстрадное искусство» Григорию Лепсу, неоднократному победителю в главных номинациях ZD AWARDS («Артист», «Певец», «Персона» и т.д.), некоторые привычные уху и глазу публики звезды радиотелевизионного формата не то что не победили, а неожиданно вообще пропали из номинаций. Другие не без труда сумели отстоять привычные для себя лидерские позиции, а третьи, к изумлению даже самой «ЗД», собрали голосов значительно меньше, чем ожидалось, уступив пальму первенства «темным лошадкам».
Две такие «темные лошадки» стали тем временем рекордсменами читательского голосования, завоевав по две награды, в том числе в номинациях, считающихся одними из главных маркеров успеха и актуальности. Наргиз, всколыхнувшая музыкальный мир ярким пришествием еще в первом сезоне «Голоса», впервые стала «Певицей года» и разделила с продюсером Максимом Фадеевым победу в номинации «Дуэт года» за трек «Вдвоем». При этом артистка была номинирована еще в двух категориях — «Альбом» с «Шумом Сердца» и «Видеоклип».
Юный украинский поп-романтик ALEKSEEV стал еще одной неожиданностью церемонии. Можно было предположить, что молодой артист, покоривший недавно публику самобытным музыкальным языком и трогательно-отстраненным образом, с легкостью заберет дебютную награду в номинации «Прорыв», как он, собственно, уже сделал это на других музыкальных церемониях в минувшем году и в России, и в Украине. Но чтобы еще и прытко прорваться в «Артисты года», номинацию значительно более фундаментальную, помпезную, требующую, что называется, заслуг и бэкграунда, не ожидал не только он, но, кажется, вообще никто! Два раза Никита выходил на сцену, фанатки млели от восторга, с упоением подпевая хитам «Пьяное солнце» и «Океанами стали». «Эти награды вдохновляют меня к новым творческим поискам», — с трогательной робостью в жестах и голосе, что так нравится очарованной публике, артист держал речь победителя.
На таком турбулентном фоне «рулевые» церемонии — телеведущие Артем Шалимов, Алексей Остудин, восхитительные актрисы театра и кино Анастасия Макеева и Ирина Медведева — просто испереживались за судьбы некоторых «традиционных» любимчиков: Сергея Лазарева и Димы Билана. Уже собравший урожай «певцов года» на других ивентах за громкий прошлогодний «европоход», Лазарев, однако, раз за разом упускал птицу счастья то в одной, то в другой номинации ZD AWARDS, пока наши читатели все-таки не сжалились над европупсом и не признали его «Персоной года». У ведущих отлегло от сердца, и они тут же отстрочили артисту поздравительную телеграммку в гастрольные дали, где он ныне и пребывает.
Не пришел за очередной главной наградой «Певец года» и Дима Билан. Не потому, что боялся, что «ничего не дадут», а по уважительной причине. Здоровье артиста, измотанное напряженным наставничеством на телепроектах и бесконечной чередой гастролей, дало трещину. Билан на днях лег в больницу и готовится к серьезной операции. На больничной койке артиста и настигло известие о награде. Прямо по телефону, со сцены, выведя звук в микрофон, Артур Гаспарян поздравлял певца, пока зал вслушивался в прямой эфир, буквально затаив дыхание. Поначалу даже показалось, что певец плачет. На самом деле он просто «квакал» в динамике из-за не очень устойчивой связи, а когда связь наладилась, от души похохотал вместе с залом, признался, что долго тянул, но «пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», заверил, что «все будет хорошо», и искренне благодарил читателей «ЗД» и «МК» за поддержку, уверяя, как важна для него такая оценка, как он чувствует не только любовь зрителей, но и понимает ответственность перед ними.
Церемония тем временем набирала обороты. Рэп-стар «нового поколения» L One забрал «Альбом года» за свою бесподобную «Гравитацию», согласившись с тем, что полноценные альбомы нынче большая редкость в шоу- бизнесе и они сродни новой книге в творчестве писателей. «Время и Стекло» с убойным хитом сезона «Навернопотомучто» не оставили шансов конкурентам в номинации «Танцевальный проект». Феерическая Аня Плетнева, получая приз за «Группу года», вывела на сцену новый состав группы «Винтаж», с чувством рассказала, какой «большой и прекрасный отрезок жизни был посвящен этом проекту в тандеме с Алексеем Романовым», пообещала и в сольном амплуа «брать высоты», а напоследок взорвала, как всегда, зал реактивным номером «Немного рекламы» с новоиспеченными «наследницами». Обновленное Serebro, признанное лучшим в номинации «Поп», блистало своим золотым достоянием — Ольгой Серябкиной, единственной из первого состава, заложившего ярким дебютным выступлением еще на «Евровидении-2007» в Хельсинки легендарную сагу одного из успешных экспортных поп-продуктов России. Сага продолжается до сих пор…
Праздничная церемония — не самое лучшее место для занимательной аналитики на полях номинаций ZD AWARDS. Однако нельзя обойти вниманием несколько удивительных моментов — фактически «президентские» рейтинги, которые взяли в профильных номинациях Баста («Хип-хоп») и группа «Ленинград» («Рок»), в чем тоже стали рекордсменами итогового хит-парада. При этом громким конфузом можно назвать всего лишь третий результат атомного «Экспоната» в клиповой номинации, что объяснимо, возможно, фактором времени. Видеовирш взорвал медийное пространство в начале прошлого года, т.е. задолго до финального голосования «ЗД», когда у читателей, видимо, уже стерлись первые впечатления и появилось много свежего и другого достойного материла… «Забытая» на многих недавних церемониях Земфира со своим «прощальным» «Маленьким человеком» восстановила-таки справедливость благодаря нашим читателям в номинации «Концерт года», а лучшим «Шоу» (юбилейное «10/20»), и несколько неожиданно, может похвастаться теперь Анита Цой, хотя и общепризнанный в этом жанре Николай Басков («Игра»), видимо, случайно недобрал до победы совсем немного голосов. Некоторые артисты, обиженные результатами, фыркали — мол, «ничего общего с фактами рынка». Но хит-парад все-таки не гастрольная рапортичка, а несколько иная субстанция. В то же время по стране успешно гастролируют востребованные артисты, которые не входят ни в какие текущие хит-парады. Есть вечные ценности, есть горячие сезонные пирожки, есть много факторов… В общем, смотрите итоговые таблицы, изучайте, удивляйтесь, соглашайтесь, спорьте. Глас народа иногда действительно способен удивить, несмотря ни на какой рынок…
При этом достойных артистов, песен и номеров, конечно, намного больше, чем победных позиций в 18 номинациях. Блестящие выступления Интарса Бусулиса, Елки, Дианы Гурцкой, Ирины Нельсон и Reflex, Потапа и Насти, ГлюкOza, Дениса Клявера, Бьянки, M Band, ВИА-Гры, Евы Польна, других артистов добавляли ярких и актуальных красок в музыкальную картину церемонии.
Специальными призами были награждены Александр Панайотов («Возвращение года») и Витас («Международный прорыв» — за феноменальный успех на китайском поп-рынке). Дмитрий Маликов вспоминал, как впервые вышел на сцену фестиваля «ЗД» в 1988 г., а теперь уже в качестве признанного мэтра принял награду «За вклад в эстрадное искусство», которой также была отмечена настоящая звездная депутация: Лолита, Игорь Николаев, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Александр Буйнов, Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Алла Духова и ее феноменальный танцевальный коллектив «Тодес»…
Не обошлось, конечно, без крови, хотя, к счастью, без драки. «Клубничка вечера», скандальная звезда Инстаграма Ольга Бузова так эмоционально переживала свое дебютное выступление на «ЗД» и на большой сцене «Крокус Сити Холла», что, заламывая в страсти руки «Под звуки поцелуев», проколола шипами дизайнерского браслета запястье. Если бы не примчавшаяся со свистом «скорая помощь», селебрити истекла бы кровью из вены до последней капли. Покидая вечеринку, замотанная бинтами красавица все-таки была счастлива, потому что «зарядилась классной энергетикой на замечательной церемонии», а новость о ранении моментально взорвала интернет и все медийное пространство.
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Кроме этой неожиданной кровавой драмы, мало что могло омрачить музыкальный праздник «МК» и «Звуковой дорожки». Но не тут-то было!
Откуда ни возьмись выскочили злобные моськи и своими заскорузлыми лапками попытались влить дегтя из своей ржавой ложки в нашу бездонную бочку меда. Функционеры одной медиагруппы, вечно раздувающиеся в пафосе от самомнения (имена известны, но из жалости «ЗД» пока воздержится их объявлять), начали вдруг обзванивать артистов с «настоятельной просьбой не ходить на «ЗД». Ослушавшимся не то что намекали, а прямо угрожали «стереть в порошок», «похоронить навечно», изгнать из эфиров своего радиохолдинга, который, надо заметить, стремительно теряет рейтинги в последнее время — после «обновления» программной политики мутными семейными креатурами.
Ну изгонят всех востребованных артистов… Кого крутить-то будут — своих блатных, никому не нужных, абсолютно безнадежных юрасиков- владиков иже с ними?.. Некоторых, кстати, уже изгнали. Однако «изгнанные» звезды чувствуют себя при этом совершенно прекрасно, дают, как и прежде, концерты, ездят с гастролями, выпускают хиты, альбомы, востребованы публикой, телеканалами и другими, не менее конкурентными радиохолдингами…
Людишки бравировали, как всегда, силами и связями в высшем руководстве… Бедное «высшее руководство»! Оно хоть знает, какими мерзостями от его имени занимаются присосавшиеся к ним прилипалы из шоу-бизнеса? В общем, подзабытая и ушедшая, казалось, навсегда атмосфера бандитских 90-х пахнула вдруг зловонной гнилью и уркиными повадками неких бывших барабанщиков из примитивных псевдорок-ВИА прошлого. Завершилось все, разумеется, безнадежными наскоками. Праздник ZD AWARDS, как всегда, удался, а отдельным артистам, которым эти мерзавцы трепали нервы, мы, конечно, искренне сочувствуем, раны обязательно залечим… Наша музыка будет вечной!
Артур ГАСПАРЯН.