Кишиневские новости

Настоящий скандал разразился в соцсетях после того, как появилась фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй, за­бравшейся с обутыми ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома.

Как рассказывает Би-би-си, скан­дальный снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с ру­ководителями исторически черных выс­ших учебных заведений (HBCU).

Забравшаяся с ногами на диван Ко­нуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон. Такая непринужденность вы­звала резкую критику пользователей социальных сетей, обвинивших Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту.

«Подумайте обо всех великих лю­дях, сидевших на этом диване, и убе­рите ноги», — возмущался один из не­годующих американцев.

Мало того, советницу Трампа запо­дозрили в том, что она с пренебреже­нием отнеслась к этому мероприятию: ведь там присутствовали афроамери­канские деятели.

Бедолаге пришлось оправдывать­ся: «Меня попросили снимать с опре­деленного угла, и я делала именно это. Я, конечно, не хотела проявлять неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги были на диване».