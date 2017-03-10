Кишиневские новости

В БЕЛОМ ДОМЕ — СКАНДАЛ С ДИВАНОМ
Настоящий скандал разразился в соцсетях после того, как появилась фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй, забравшейся с обутыми ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома.
Как рассказывает Би-би-си, скандальный снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями исторически черных высших учебных заведений (HBCU).
Забравшаяся с ногами на диван Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон. Такая непринужденность вызвала резкую критику пользователей социальных сетей, обвинивших Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту.
«Подумайте обо всех великих людях, сидевших на этом диване, и уберите ноги», — возмущался один из негодующих американцев.
Мало того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию: ведь там присутствовали афроамериканские деятели.
Бедолаге пришлось оправдываться: «Меня попросили снимать с определенного угла, и я делала именно это. Я, конечно, не хотела проявлять неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги были на диване».