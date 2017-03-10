Кишиневские новости

Необычный бордель открылся в Барселоне: там посетителям са­мые фантастические радости пло­ти предлагают… гиперреалистич­ные силиконовые куклы.

Как сообщает Loc The Local, публич­ный дом, открытый в центре каталон­ской столицы, позиционирует себя как первое в Европе агентство секс-кукол и предлагает красиво провести время в компании с одной из четырех сили­коновых «работниц» (Лили с азиатской внешностью, «африканка» Лейза, гру­дастая Кэти и сработанная под япон­ские аниме Аки). Стоит это удоволь­ствие 80 евро в час.

Куклы выполнены из эластотермо­пласта, оснащены всем полагающимся для развратных действий и обладают гибкими конечностями, чтобы прини­мать любую позицию, угодную клиенту.

В азиатских странах это ноу-хау уже опробовано — и там оно получи­ло среди любителей определенную популярность. Теперь вот поветрие докатилось и до Европы. Бордель уве­ряет клиентов, что всякий раз перед использованием куклы проходят тща­тельную дезинфекцию — но при этом посетителям рекомендовано пользо­ваться предохраняющими средствами (хотя риск нежелательной беременно­сти тут и отсутствует).