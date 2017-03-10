Кишиневские новости

КОМУ И КУКЛА ЛЮБОВНИЦА
Необычный бордель открылся в Барселоне: там посетителям самые фантастические радости плоти предлагают… гиперреалистичные силиконовые куклы.
Как сообщает Loc The Local, публичный дом, открытый в центре каталонской столицы, позиционирует себя как первое в Европе агентство секс-кукол и предлагает красиво провести время в компании с одной из четырех силиконовых «работниц» (Лили с азиатской внешностью, «африканка» Лейза, грудастая Кэти и сработанная под японские аниме Аки). Стоит это удовольствие 80 евро в час.
Куклы выполнены из эластотермопласта, оснащены всем полагающимся для развратных действий и обладают гибкими конечностями, чтобы принимать любую позицию, угодную клиенту.
В азиатских странах это ноу-хау уже опробовано — и там оно получило среди любителей определенную популярность. Теперь вот поветрие докатилось и до Европы. Бордель уверяет клиентов, что всякий раз перед использованием куклы проходят тщательную дезинфекцию — но при этом посетителям рекомендовано пользоваться предохраняющими средствами (хотя риск нежелательной беременности тут и отсутствует).