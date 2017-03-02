Кишиневские новости

Мы прошлись по местам, где при жизни проводил много времени политик

Два года прошло со дня убийства известного политика Бориса Немцова. Однако это событие до сих пор остается одним из самых обсуждаемых и загадочных. Так же, как и сама личность оппозиционера. Как он жил в последние годы? С кем общался, над чем работал и какие планы строил? Опасался ли за свою жизнь? Дети, жены, друзья и соратники, что теперь с ними и как они живут без Бориса? Мы попытались хоть немного приоткрыть завесу тайн и вопросов.

Обстоятельства смерти Немцова хорошо известны. Его убили пятничным вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, у самых стен Кремля. Вместе со своей подругой политик отужинал в известном кафе на Красной площади и направлялся к себе домой, в квартиру на Малой Ордынке. Не дошел он до нее буквально 10 минут…

Этой квартирой теперь, судя по всему, владеет третья жена политика Ирина Королева (точнее, она гражданская жена, так как официальный брак у Немцова был оформлен только с его первой супругой Раисой). Но жить в ней она вовсе не собирается — квартира выставлена на продажу.

Объявление появилось на общедоступном сайте недвижимости буквально на днях: «Продается 3-комнатная квартира за 82 000 000 рублей. 170 м2. Этаж 6/7 (двухуровневая)».

Короткий текст и несколько цветных фотографий, вот, собственно, и вся информация. И хотя 82 миллиона цифра для обывателя пугающая, для этого места она очень невысокая. Можно даже сказать, что квартиру отдают по дешевке. Дом расположен прямо у метро «Третьяковская». До знаменитой галереи рукой подать, до Кремля в общем-то тоже.

В объявлении о продаже не написано, кому именно когда-то принадлежала эта жилплощадь. Да и риелторы про бывших хозяев не заикаются:

— В квартире 2 спальни, кабинет, кухня-гостиная, зимний сад, 3 санузла. Отличный ремонт. Сам ЖК построен в 1999 году, и уже тогда считался элитным: всего 16 просторных квартир (от 150 метров), огороженная охраняемая территория, высокие потолки, парковка.

Вот только жить в этом доме почему-то мало кто хочет, практически вся жилплощадь или сдается или продается. Параллельно с квартирой Немцова здесь выставлены на продажу еще 4 квартиры, но цены на них уже выше: от 100 миллионов рублей.

* * *

Здесь, на Ордынке, Немцов жил с 2004 года. Друзья рассказывали, что на покупку этой жилплощади он даже занимал денег. Правда, до этого Борис Ефимович тоже обитал неподалеку, на Садово-Кудринской, в квартире, которую специальным указом ему выделил Ельцин. (Об этом эпизоде он даже написал в своей книге «Исповедь бунтаря»: «Борис Николаевич… настаивал, что вице-премьер не может быть бомжем. Своим указом президент выделил мне квартиру по адресу: Садово-Кудринская улица, дом 19. В доме уже поселились Починок, Ястржембский, Чилингаров, Сысоев, Дементьева и прочие влиятельные особы, поскольку принадлежал он Управлению делами Администрации президента. Мне досталась не просто квартира, а суперквартира — шикарная, в 180 квадратных метров. Правда, пользовался этим богатством не очень долго, поскольку в 2002 году оставил квартиру жене Рае и дочери Жанне…»)

Попасть на осмотр продаваемых апартаментов оказалось непросто, бдительные риелторы выбирают покупателей с пристрастием. Оно и понятно: чья эта квартира, становится понятно практически сразу.

Огромные фотографии детей Бориса Ефимовича так и висят над диваном в гостиной. В крошечном кабинете на полке стоят статуэтки: игрушечный Немцов в белой футболке и джинсах, какие-то грамоты. Правда, их мало, видимо, большую часть родственники все же увезли. Кабинет совмещен с зимним садом. Растений здесь никаких нет и не было, зато на стене есть турник.

Вообще говоря, жил Борис Ефимович небогато. Ремонт, хоть и «евро», но уже изношенный. Никаких золотых унитазов и дизайнерских обоев. Мебели мало, в гостиной видавший виды продавленный диван.

Единственная комната, которую можно назвать шикарной, и то с натяжкой, — это спальня Бориса на первом этаже. Во-первых, она огромная, во-вторых, совмещена с такой же огромной ванной комнатой. А в ней — джакузи у окна с видом на Кремль, просторная душевая, зеркало во всю стену.

Следы присутствия знаменитого политика тоже продаются вместе с квартирой. У раковины зубная щетка, начатое мыло, на крючке у ванны мужской махровый халат и пара полотенец.

Время в этой квартире остановилось, это очень чувствуется. Так же, как и то, что никакая семья здесь никогда не жила и это чисто холостяцкое гнездышко. Хотя в маленькой спальне (детской) есть даже кое-какие игрушки.

Нынешняя хозяйка квартиры, бывшая гражданская жена Бориса Ирина, это, собственно, и подтвердила.

— Мы с дочкой в этой квартире никогда не жили, обитаем за городом.

— А ремонт вы делали? Выбирали обои? Мебель?

— Нет, это все дизайнеры сделали в 2004 году, так все и осталось, квартирой очень мало кто пользовался. Вся планировка досталась от предыдущего хозяина, Борис ничего не перестраивал, а только сделал ремонт.

А был ли мальчик?

Гораздо охотнее про эту квартиру и быт Бориса Немцова в ней рассказывает так называемая тайная жена политика Екатерина Ифтоди. Девушка заявила о себе уже после гибели Бориса. Два года она билась в судах за то, чтобы ее 3-летний сын Боречка стал законным наследником и тоже носил фамилию отца. Но это ей не удалось.

— Здесь, на Ордынке, я бывала довольно часто и в последний раз — буквально за неделю до гибели Бори, — вспоминает Катя. — В маленькой детской спальне никто никогда не жил. Хотя в прессе писали, что якобы там эта Дурицкая (девушка, после ужина с которой Немцова убили. — Авт.) жила. Это неправда. Убирался в квартире водитель Бори Сергей, продукты тоже покупал он или сам Немцов. Я тоже частенько наполняла перед его возвращением откуда-нибудь холодильник. А вообще дома редко когда что-нибудь готовили, в холодильнике обычно лежал только творог да какое-нибудь варенье.

Екатерина рассказывает, что в зимнем саду у Немцова был спортзал. Лежали гантели и прочий спортивный инвентарь.

— Он каждую свободную минутку шел туда: отжимался или подтягивался. Боря очень следил за своей фигурой, но занимался спортом сам, без всяких фитнес-клубов и тренеров. Но и наследственность у него, видимо, была хорошая. Потому что у моего сына, хоть он и маленький, фигурка уже такая же, как у его отца.

Мальчик Боря действительно очень похож на Немцова. Однако же никто из многочисленных членов семьи политика не заинтересовался его судьбой и даже не проявил желания познакомиться. Так же, собственно, как и с другими непризнанными детьми любвеобильного политика. Но такое их поведение можно понять, ведь еще как минимум три женщины теперь утверждают, что у них дети от Немцова. А еще одна, помимо Ифтоди, пыталась доказать это в суде.

Официально же признанных детей у Немцова четверо. Старшая Жанна живет в Германии, двое средних, Антон (22 года) и Дина (15 лет), в Москве (их мать — телеведущая Екатерина Одинцова). От Ирины Королевой у политика подрастает 13-летняя София.

Однако, несмотря на наличие такого большого числа женщин, детей и квартир, в своих многочисленных интервью Борис Ефимович не раз говорил, что у него никогда не было семейного гнезда в привычном понимании. Его всегда носило политическими ветрами по городам и весям. И последние два года все чаще в Ярославль, где он занимал кресло депутата областной думы от партии РПР-ПАРНАС (сейчас просто ПАРНАС). Кстати, это был и остается первый и единственный депутатский мандат этой партии.

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Судьба Немцова была яркая, как фейерверк. Взлеты и падения в политике. Скандалы, интриги в личной жизни. Загадочная смерть. Вот таким он и запомнился простому народу: неутомимым скандалистом и героем-любовником. Но главное, что запомнился.

Дина КАРПИЦКАЯ.