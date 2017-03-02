Кишиневские новости

Об этом президент объявил в канун 25-летия начала Приднестровского конфликта

Вчера глава государства провел бри­финг, посвященный двум знамена­тельным датам, приходящимся на один день – 2 марта: четвертьвековой годовщине вступления Республики Молдова в Организацию Объединен­ных Наций и 25-летию начала При­днестровского конфликта. Входе его прозвучали важные заявления.

Молдова вошла в мировое сообщество

Завтра мы будем отмечать важную для истории нашего государства дату. 25 лет назад, 2 марта 1992 года, Респу­блика Молдова стала полноправным членом Организации Объединенных Наций.

Наша страна имеет богатую и до­стойную историю. Еще со времен ве­ликих господарей Штефана чел Маре и Дмитрия Кантемира люди этого края строили государство, которое сегодня мы с гордостью называем Республика Молдова. Они основали деревни и го­рода, возводили крепости для защиты не только своих семей, но и истории всего народа. Тот факт, что Молдова уже более шести веков фигурирует на карте мира, – замечательный успех всей нации.

Мы вместе победили несчастья и неудачи

Сегодня мы все переживаем тяжелый период. И вспоминаем времена, когда молдавский народ стремился к созиданию, развитию и осуществлению всего лучшего, чтобы доказать свою долговечность. Вопреки всем тяготам и невзго­дам нелёгкого времени, люди вместе победили несчастья и неудачи, и так же вместе радовались успехам и достижениям.

У нашей земли и у нашего народа были периоды созидания и процветания. После Победы в Великой Отечественной войне многонациональный народ Со­ветского Союза, частью которого был и молдавский народ, получил возможность устроить свою жизнь в мирных условиях.

Для мирного сосуществования народов

Созданная после Второй мировой войны, Организация Объединенных Наций стала новой платформой для мирного сосуществования разных народов и до настоящего времени остается центральной международ­ной организацией, в рамках которой обсуждаются и решаются проблемы мирового сообщества. После распада СССР, когда наша страна начала само­стоятельно строить свою судьбу, Мол­дова получила и возможность участво­вать самостоятельно в жизни мирового сообщества, будучи членом Организа­ции Объединенных Наций.

Молдова приобрела новых друзей и партнеров

В рамках ООН Республика Молдова стала активным игро­ком в международных процес­сах и приобрела новых друзей и партнеров во всем мире. За это время она вступила и во многие важные международные и регио­нальные организации: Содруже­ство Независимых Государств, Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Около 150 государств мира признали нашу страну.

Прошло более 25 лет

Трудно недооценить важность для молдавского народа и исто­рии международного признания права на существование Республики Молдова как отдельного государства.

Со дня провозглашения независимости прошло более 25 лет. Се­годня, как и тогда, мы руководствуемся международным правом и принципами Устава ООН и его основных актов: Деклараций, Конвен­ций и Договоров.

Страх и взаимные обиды

Вместе с тем, весна и лето 1992 года были омрачены трагическими событиями на Днестре. В результате воору­жённых столкновений появились первые жертвы Придне­стровского конфликта.

Вооружённая фаза этого противостояния унесла сотни жизней, покалечила тысячи людей, а десятки тысяч жите­лей страны были вынуждены покинуть свои дома. Образ жизни всего населения Молдовы радикально изменился в худшую сторону. Атмосфера созидания и доверия в мол­давском обществе была разрушена. На смену ей пришли страх и взаимные обиды.

Поколение, выросшее в условиях разделённого государства

В результате тех событий всё население Мол­довы было отброшено в своём развитии назад, а целое поколение выросло в условиях разделённо­го государства и общества.

Все эти 25 лет мы по-прежнему вынуждены искать пути восстановления территориальной, экономической и политической целостности на­шей страны. Я как Президент Республики Молдо­ва испытываю особое сожаление в связи с тем, что молодое поколение было вовлечено в этот общественно-политический конфликт не по соб­ственной воле. Это стало глубоким потрясением для всего общества и до сих пор оказывает са­мое негативное воздействие на нашу жизнь. Мо­лодёжь всё чаще принимает решение покинуть родную землю. Проще говоря, голосует ногами. Молдова продолжает терять время и возможно­сти развития.

Мы обязаны извлечь уроки из этой трагедии

В первую очередь, надо прекратить де­лить жителей нашей страны по националь­ным критериям, а также на «коренных» и «при­шлых». Мы не должны навязывать друг другу свои ценности, свой взгляд на историю стра­ны и на её будущее. Мы должны принять как аксиому, что у нас может быть разное этни­ческое происхождение, разный родной язык, разные национальные герои и литературные классики, но, независимо от этого, все мы составляем единый полиэтнический народ Республики Молдова, у нас общая и недели­мая Родина, которую все мы в равной степени любим и ценим.

Нужен социальный диалог для примирения

Считаю, что сейчас настало время открыть новую страницу жизни нашей страны, убедить людей перестать жить прошлым, быть залож­никами ложных фобий, а найти в себе силы за­быть прошлые обиды и содействовать развитию страны.

Наши политики обязаны отвечать за свои действия и защищать своих граждан. Нельзя забывать, что политическая ответственность каждого из них отражается на судьбах людей, которые иногда платят своей жизнью за ошибки политических лидеров.

Защищать права и свободы жителей Молдовы

Разумеется, мы должны отдать дань па­мяти нашим героям, защитникам Родины. В то же время мы обязаны и будем защищать права и свободы жителей Молдовы, будем продолжать укреплять полиэтническое госу­дарство, которое мы унаследовали от пред­ков, чтобы передать его потомкам.

Дети и наши потомки продолжат много­вековую историю, имея в основе традиции и ценности, которые мы все разделяем: любить и защищать свой дом, семью, родную землю, помогать родным и близким, содействовать процветанию страны.

Протянем друг другу руку помощи и поддержки

Сегодня я представляю инициативу создания платформы социального диало­га для примирения между двумя берегами Днестра, в рамках которой мы будем иметь возможность протянуть друг другу руку по­мощи и поддержки.

Только так мы сможем содействовать вместе решению проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Дне­стра. Несомненно, наши дети и внуки за­служивают лучшей жизни, лучшего буду­щего. А будущее в наших руках. Только так целостная Молдова имеет будущее.