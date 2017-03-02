Кишиневские новости

Игорь Додон: «Я инициирую создание платформы социального диалога для национального примирения жителей обоих берегов Днестра»
Об этом президент объявил в канун 25-летия начала Приднестровского конфликта
Вчера глава государства провел брифинг, посвященный двум знаменательным датам, приходящимся на один день – 2 марта: четвертьвековой годовщине вступления Республики Молдова в Организацию Объединенных Наций и 25-летию начала Приднестровского конфликта. Входе его прозвучали важные заявления.
Молдова вошла в мировое сообщество
Завтра мы будем отмечать важную для истории нашего государства дату. 25 лет назад, 2 марта 1992 года, Республика Молдова стала полноправным членом Организации Объединенных Наций.
Наша страна имеет богатую и достойную историю. Еще со времен великих господарей Штефана чел Маре и Дмитрия Кантемира люди этого края строили государство, которое сегодня мы с гордостью называем Республика Молдова. Они основали деревни и города, возводили крепости для защиты не только своих семей, но и истории всего народа. Тот факт, что Молдова уже более шести веков фигурирует на карте мира, – замечательный успех всей нации.
Мы вместе победили несчастья и неудачи
Сегодня мы все переживаем тяжелый период. И вспоминаем времена, когда молдавский народ стремился к созиданию, развитию и осуществлению всего лучшего, чтобы доказать свою долговечность. Вопреки всем тяготам и невзгодам нелёгкого времени, люди вместе победили несчастья и неудачи, и так же вместе радовались успехам и достижениям.
У нашей земли и у нашего народа были периоды созидания и процветания. После Победы в Великой Отечественной войне многонациональный народ Советского Союза, частью которого был и молдавский народ, получил возможность устроить свою жизнь в мирных условиях.
Для мирного сосуществования народов
Созданная после Второй мировой войны, Организация Объединенных Наций стала новой платформой для мирного сосуществования разных народов и до настоящего времени остается центральной международной организацией, в рамках которой обсуждаются и решаются проблемы мирового сообщества. После распада СССР, когда наша страна начала самостоятельно строить свою судьбу, Молдова получила и возможность участвовать самостоятельно в жизни мирового сообщества, будучи членом Организации Объединенных Наций.
Молдова приобрела новых друзей и партнеров
В рамках ООН Республика Молдова стала активным игроком в международных процессах и приобрела новых друзей и партнеров во всем мире. За это время она вступила и во многие важные международные и региональные организации: Содружество Независимых Государств, Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Около 150 государств мира признали нашу страну.
Прошло более 25 лет
Трудно недооценить важность для молдавского народа и истории международного признания права на существование Республики Молдова как отдельного государства.
Со дня провозглашения независимости прошло более 25 лет. Сегодня, как и тогда, мы руководствуемся международным правом и принципами Устава ООН и его основных актов: Деклараций, Конвенций и Договоров.
Страх и взаимные обиды
Вместе с тем, весна и лето 1992 года были омрачены трагическими событиями на Днестре. В результате вооружённых столкновений появились первые жертвы Приднестровского конфликта.
Вооружённая фаза этого противостояния унесла сотни жизней, покалечила тысячи людей, а десятки тысяч жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Образ жизни всего населения Молдовы радикально изменился в худшую сторону. Атмосфера созидания и доверия в молдавском обществе была разрушена. На смену ей пришли страх и взаимные обиды.
Поколение, выросшее в условиях разделённого государства
В результате тех событий всё население Молдовы было отброшено в своём развитии назад, а целое поколение выросло в условиях разделённого государства и общества.
Все эти 25 лет мы по-прежнему вынуждены искать пути восстановления территориальной, экономической и политической целостности нашей страны. Я как Президент Республики Молдова испытываю особое сожаление в связи с тем, что молодое поколение было вовлечено в этот общественно-политический конфликт не по собственной воле. Это стало глубоким потрясением для всего общества и до сих пор оказывает самое негативное воздействие на нашу жизнь. Молодёжь всё чаще принимает решение покинуть родную землю. Проще говоря, голосует ногами. Молдова продолжает терять время и возможности развития.
Мы обязаны извлечь уроки из этой трагедии
В первую очередь, надо прекратить делить жителей нашей страны по национальным критериям, а также на «коренных» и «пришлых». Мы не должны навязывать друг другу свои ценности, свой взгляд на историю страны и на её будущее. Мы должны принять как аксиому, что у нас может быть разное этническое происхождение, разный родной язык, разные национальные герои и литературные классики, но, независимо от этого, все мы составляем единый полиэтнический народ Республики Молдова, у нас общая и неделимая Родина, которую все мы в равной степени любим и ценим.
Нужен социальный диалог для примирения
Считаю, что сейчас настало время открыть новую страницу жизни нашей страны, убедить людей перестать жить прошлым, быть заложниками ложных фобий, а найти в себе силы забыть прошлые обиды и содействовать развитию страны.
Наши политики обязаны отвечать за свои действия и защищать своих граждан. Нельзя забывать, что политическая ответственность каждого из них отражается на судьбах людей, которые иногда платят своей жизнью за ошибки политических лидеров.
Защищать права и свободы жителей Молдовы
Разумеется, мы должны отдать дань памяти нашим героям, защитникам Родины. В то же время мы обязаны и будем защищать права и свободы жителей Молдовы, будем продолжать укреплять полиэтническое государство, которое мы унаследовали от предков, чтобы передать его потомкам.
Дети и наши потомки продолжат многовековую историю, имея в основе традиции и ценности, которые мы все разделяем: любить и защищать свой дом, семью, родную землю, помогать родным и близким, содействовать процветанию страны.
Протянем друг другу руку помощи и поддержки
Сегодня я представляю инициативу создания платформы социального диалога для примирения между двумя берегами Днестра, в рамках которой мы будем иметь возможность протянуть друг другу руку помощи и поддержки.
Только так мы сможем содействовать вместе решению проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. Несомненно, наши дети и внуки заслуживают лучшей жизни, лучшего будущего. А будущее в наших руках. Только так целостная Молдова имеет будущее.