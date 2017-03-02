Кишиневские новости

Каждая женщина желает добиться от мужчины всего, что ей нужно

Не все женщины имеют навык и желание выстраивать отноше­ния со своим мужчиной (прояв­лять чуткость, понимание, такт и т.д.), зато управлять его по­ступками, намерениями и даже мыслями мечтает практически каждая. Поэтому многие дамы не жалеют сил, времени и денег на «волшебные» методы, бла­го предложений в виде разноо­бразных семинаров по управле­нию мужчиной предостаточно. Научить жать на «тайные кноп­ки» мужчины, чтобы он делал именно то, что ждет от него его дама, под разными соусами обе­щают разнообразные женские семинары.

Разумеется, психологические практики имеют право на жизнь, но их деятельность в этом вопро­се приводит к житейским ка­зусам, которые и собрала наш корреспондент.

— Управлять мужчиной при помощи мас­сажа можно, — говорит Ольга Караваева, называющая себя специалистом по воз­действию на мужское подсознание путем телесных прикосновений. — С помощью массажа можно создать как благоприятную среду, в которой человек будет чувствовать спокойствие и комфорт, так и обстановку, в которой он станет мучиться от беспричинной тревоги и беспокойства. Разумеется, клиент об этом не знает, для него это просто массаж. Мужчины более подвержены тактильному воз­действию: сильный пол от природы отвечает за безопасность и достаток, ориентирован на выживание, поэтому на выполнение функций «защитить», «приобрести», «заняться любо­вью» мужчину можно элементарно «вклю­чить», зная его «потайные кнопки». С женщи­нами в этом плане сложнее, их эмоции более многоплановы и не так однозначны…

Наша гуру рассказывает о том, как теле­сные ощущения связаны с пробуждением эмоциональных центров в мозгу, апеллируя как к древним индийским и китайским уче­ниям, так и к собственному богатому опыту. Если свести к сухому остатку сведения каса­тельно непосредственно мужчин, выходит, что в каждом мужчине спрятан «тревожный чемоданчик» — определенные точки на теле. Если при помощи массажа привести их в со­стояние приятного покоя, мужчина станет умиротворенным, настроенным на ласку и щедрость. А вот если этот «чемоданчик» начать кантовать, включится кнопка SOS — и мужчина станет испытывать необъяснимую агрессию, тревогу и дискомфорт.

Надо признать, что не всем ученицам удается включать своего мужчину так, как хо­телось бы. Вот что они рассказывают:

— Я пришла на курсы в прошлом году, — делится 32‑летняя Таня В. из Сибири. — Мой муж зарабатывал очень мало, и самое ужас­ное, что ему на это было плевать. На самое простое пропитание ему, конечно, хватало, а нам с дочкой он внушал: зачем вам дели­катесы, одежда новая, поездки — все это ба­ловство… живите, мол, по средствам. А я не так устроена: я лучше буду больше работать, на двух работах, на трех, лишь бы жить полно­ценно. В прошлом году я со своей зарплаты купила путевки в Гоа себе и дочери и там увидела объявление, что можно обучиться воздействию на подсознание мужчин через их тело.

По словам Тани, она посетила шесть за­нятий, ее цель была выключить в муже рав­нодушие и инертность и включить амбиции и тщеславие. Таня рассчитывала, что тщес­лавие побудит ее благоверного вести менее аскетичный образ жизни, а для этого больше зарабатывать.

— Муж мой, конечно, удивился, что по возвращении я ему массаж задумала каж­дый вечер делать, но, конечно, не отказался. Я провела десять сеансов, как и положено. Уже после пятого сеанса муж пришел домой среди ночи. Рассказал, что сослуживец на свой день рождения затащил его в караоке, хотя мой упирался — не хотел деньги тратить «на ерунду». Но тот его сначала уговорил зай­ти, а потом и спеть. Выяснилось, что у мужа приятный голос и хороший слух… В общем, я его потеряла. Теперь вместо дивана он еже­вечерне торчит в караоке. Денег ему это не приносит, зато его там бесплатно кормят и всячески хвалят — потому что его пение при­влекает в этот клуб посетителей, в особенно­сти женского пола. Когда я попыталась что-то ему сказать, он огрызнулся: у тебя только деньги на уме.

«Сделать хотел грозу, а получил козу…»

Гипноз и групповые игры вроде расста­новок и трансформаций, тоже широко ис­пользуются для «быстрого и безыскусного» манипулирования мужчиной…

31-летняя Катя из Москвы посещала кур­сы гипноза одного известного в своих кругах гуру. Гипнотизер обещал клиенткам научить их вводить в транс мужчину и в этом состоя­нии внушать ему все что угодно. После десяти недешевых занятий Катя решила опробовать новые знания на супруге, выбрав для этого вечернее время, когда уставший после рабо­ты благоверный возлежал на диване перед телевизором. Катя подсела к нему и стала для начала массировать голову, как и учил гипнотический гуру.

— Через какое-то время Дима закрыл глаза и задышал ровно, — рассказывает она. — На мои вопросы не реагировал — в общем, все указывало на то, что он впал в требуемый транс. И тогда я стала, как нас и учили, внятно внушать ему, что я от него хочу. Чтобы не забыть, я даже составила список. Я хотела, чтобы муж перестал все доклады­вать своей маме, чтобы в отпуск потащил нас с сыном не на рыбалку на Ахтубу, как обычно, а на курорт. Ну и по мелочи: чтобы добавил денег мне на шубу, чтобы не ругался с моей сестрой Ирой и чтобы интим у нас был поча­ще… На этом месте Димка вдруг открыл глаза и заржал как конь… Мой гипноз он воспринял как шутку. Но меня испугало другое: он так до­стоверно изобразил транс! А если бы я ему захотела внушить что-нибудь неприличное?! Здесь надо быть очень осторожным!

26-летняя Наташа С. из Ярославля тоже увлеклась трансформационными играми и расстановками. Ее запрос касался отношений с мужчиной, который не только еще не был мужем, но даже не обращал на нее ни малей­шего внимания. Наташин «предмет» работал с ней вместе, очень ей нравился, но дальше совместных обедов в офисной столовой с его стороны дело не шло. Ведущая тренинга ска­зала, что способ помочь Наташе есть — нужно трансформировать пространство вокруг объ­екта ее интереса таким образом, чтобы образ Наташи в его подсознании вышел на первый план. А для этого нужно завлечь свой предмет на курсы.

— Мне удалось заманить коллегу на кур­сы, — делится Наташа. — Сначала была про­сто счастлива: он стал регулярно приходить. Мы как раз изучали выражение эмоций через пластику и жесты — ну там то обнимаешь человека, то опускаешься перед ним на пол, то по голове гладишь… В общем, все друг к другу активно прикасались. И я обратила внимание, что мой-то все время одну из уче­ниц выбирает для выражения эмоций — и это не я! Спросила психологиню нашу, а она: мол, да все нормально, это он отрабатывает свое сопротивление… Потом, дескать, будет бес­силие, а потом принятие меня как неизбеж­ности… Я и верила в это до тех пор, пока он провожать ту девицу прямо при мне не пошел! А сейчас они вовсю встречаются! До этих тре­нингов он хоть свободен был, а тут, выходит, я ему своими руками другую нашла!

Только для мужчин

А 51-летней Ларисе Петровне стало ка­заться, что ее муж с 30-летним «стажем» со­бирается оставить ее ради своей молодой по­мощницы. Прямых улик у женщины не было, но смутные подозрения отравляли жизнь. Она привычно проверяла карманы мужа, его теле­фон и электронную почту… В конце концов по­чувствовала, что сходит с ума, и поделилась своими терзаниями с подругой, активно об­щающейся с разнообразными психологами. Изначально Лариса Петровна желала, чтобы специалист помог ей преодолеть собствен­ную ревность и подозрительность. Но реак­ция подруги оказалась иной:

— Зачем тебе что-то преодолевать? Ты сначала убедись, что твои подозрения беспо­чвенны, а потом преодолевай на здоровье!

— Но как мне убедиться? — растерялась Лариса Петровна. — Я уж вся извелась, но ни­каких фактов так и не нашла. Но вот женская интуиция говорит мне, что дело нечисто…

— А нашу бабью чуйку-то не проведешь! — резюмировала подруга. — У меня есть знако­мая — психолог только для мужчин. Полжиз­ни училась: в Индии, в Англии, потом в Китае стажировалась… Берет недешево, но оно того стоит! От тебя требуется только деньги ей на карту перевести и дать координаты твоего мужа — мобильный, место работы, рабочий адрес и должность. Дальше она сама.

— Что сама? — изумилась Лариса Пе­тровна.

— Ну твой же сам не пойдет к психологу, верно? Значит, специалист сделает так, что они типа случайно встретились. Например, придет к нему на работу типа с предложени­ем семинаров для сотрудников. Он же там начальник, верно?

— Ну да…

— Ну вот они позна­комятся, а потом она ему пробный сеанс назначит как боссу, перед тем как он для всей ком­пании курс семинаров закупит. А во время сеанса и вызнает, с кем он там тебе рога настав­ляет. Она не зря так долго училась, ей мужики все как на духу выкладывают!

Лариса Петровна согласи­лась, перевела деньги и стала ждать. С самим «мужским психологом» ее не позна­комили: мол, для чистоты эксперимента связь через подругу, а то еще муж узнает и заподо­зрит сговор…

Вскоре подруга обрадовала: супруг благополучно вышел на контакт и даже со­гласился на индивидуальный сеанс… Потом «мужскому психологу» потребовалась допол­нительная сумма, так как пациент оказался крайне тяжелым и «высасывал из психолога всю жизненную энергию». Лариса Петровна перевела деньги. Потом все пропали, вклю­чая подругу… А через месяц супруг Ларисы Петровны пришел с повинной: он уходит к женщине, которая его действительно пони­мает и уважает его чувства.

На сегодня Лариса Петровна уже год жи­вет одна, ее периодически навещают взрос­лые дети и подросшие внуки. Мужа она так и не простила и не хочет о нем даже вспоми­нать, приговаривая: «Я же чувствовала, что все к этому идет…».

Под впечатлением от истории Ларисы Петровны изучаю такое новейшее явление, как мужской психолог. На поверхности толь­ко специализация: к примеру, существуют психологи, работающие только с детьми дошкольного возраста, есть подростковые психологи, есть те, кто специализируется на чрезвычайных ситуациях (деловых пере­говорах, семье, отношениях в социуме etс.), мужские же работают исключительно с муж­ской аудиторией. А вот под этой верхушкой айсберга нередко скрывается целый пласт хитростей: этих мужских психологов пыта­ются подкупить, чтобы они внушили муж­чине именно то, что нужно заказчице. Или сами эти психологи предлагают подобную услугу.

А тем временем лучшее лекарство как от собственных горе-идей, так и от идей горе-психологов кроется как раз в полной версии прощальной фразы сбежавшего мужа Лари­сы Петровны: «Я ухожу к женщине, которая старается меня понять и уважает мои чувства, а не пытается дрессировать, как цирковую мартышку». И если вас все же непреодоли­мо тянет на разнообразные психологические семинары-курсы-тренинги, то учитесь там лучше слушать, слышать и понимать партне­ра, а не нажимать на нем кнопки и дергать его за нитки.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.