Кишиневские новости

НОВОЕ СЛОВО В ДРЕССИРОВКЕ МУЖЧИН
Каждая женщина желает добиться от мужчины всего, что ей нужно
Не все женщины имеют навык и желание выстраивать отношения со своим мужчиной (проявлять чуткость, понимание, такт и т.д.), зато управлять его поступками, намерениями и даже мыслями мечтает практически каждая. Поэтому многие дамы не жалеют сил, времени и денег на «волшебные» методы, благо предложений в виде разнообразных семинаров по управлению мужчиной предостаточно. Научить жать на «тайные кнопки» мужчины, чтобы он делал именно то, что ждет от него его дама, под разными соусами обещают разнообразные женские семинары.
Разумеется, психологические практики имеют право на жизнь, но их деятельность в этом вопросе приводит к житейским казусам, которые и собрала наш корреспондент.
— Управлять мужчиной при помощи массажа можно, — говорит Ольга Караваева, называющая себя специалистом по воздействию на мужское подсознание путем телесных прикосновений. — С помощью массажа можно создать как благоприятную среду, в которой человек будет чувствовать спокойствие и комфорт, так и обстановку, в которой он станет мучиться от беспричинной тревоги и беспокойства. Разумеется, клиент об этом не знает, для него это просто массаж. Мужчины более подвержены тактильному воздействию: сильный пол от природы отвечает за безопасность и достаток, ориентирован на выживание, поэтому на выполнение функций «защитить», «приобрести», «заняться любовью» мужчину можно элементарно «включить», зная его «потайные кнопки». С женщинами в этом плане сложнее, их эмоции более многоплановы и не так однозначны…
Наша гуру рассказывает о том, как телесные ощущения связаны с пробуждением эмоциональных центров в мозгу, апеллируя как к древним индийским и китайским учениям, так и к собственному богатому опыту. Если свести к сухому остатку сведения касательно непосредственно мужчин, выходит, что в каждом мужчине спрятан «тревожный чемоданчик» — определенные точки на теле. Если при помощи массажа привести их в состояние приятного покоя, мужчина станет умиротворенным, настроенным на ласку и щедрость. А вот если этот «чемоданчик» начать кантовать, включится кнопка SOS — и мужчина станет испытывать необъяснимую агрессию, тревогу и дискомфорт.
Надо признать, что не всем ученицам удается включать своего мужчину так, как хотелось бы. Вот что они рассказывают:
— Я пришла на курсы в прошлом году, — делится 32‑летняя Таня В. из Сибири. — Мой муж зарабатывал очень мало, и самое ужасное, что ему на это было плевать. На самое простое пропитание ему, конечно, хватало, а нам с дочкой он внушал: зачем вам деликатесы, одежда новая, поездки — все это баловство… живите, мол, по средствам. А я не так устроена: я лучше буду больше работать, на двух работах, на трех, лишь бы жить полноценно. В прошлом году я со своей зарплаты купила путевки в Гоа себе и дочери и там увидела объявление, что можно обучиться воздействию на подсознание мужчин через их тело.
По словам Тани, она посетила шесть занятий, ее цель была выключить в муже равнодушие и инертность и включить амбиции и тщеславие. Таня рассчитывала, что тщеславие побудит ее благоверного вести менее аскетичный образ жизни, а для этого больше зарабатывать.
— Муж мой, конечно, удивился, что по возвращении я ему массаж задумала каждый вечер делать, но, конечно, не отказался. Я провела десять сеансов, как и положено. Уже после пятого сеанса муж пришел домой среди ночи. Рассказал, что сослуживец на свой день рождения затащил его в караоке, хотя мой упирался — не хотел деньги тратить «на ерунду». Но тот его сначала уговорил зайти, а потом и спеть. Выяснилось, что у мужа приятный голос и хороший слух… В общем, я его потеряла. Теперь вместо дивана он ежевечерне торчит в караоке. Денег ему это не приносит, зато его там бесплатно кормят и всячески хвалят — потому что его пение привлекает в этот клуб посетителей, в особенности женского пола. Когда я попыталась что-то ему сказать, он огрызнулся: у тебя только деньги на уме.
«Сделать хотел грозу, а получил козу…»
Гипноз и групповые игры вроде расстановок и трансформаций, тоже широко используются для «быстрого и безыскусного» манипулирования мужчиной…
31-летняя Катя из Москвы посещала курсы гипноза одного известного в своих кругах гуру. Гипнотизер обещал клиенткам научить их вводить в транс мужчину и в этом состоянии внушать ему все что угодно. После десяти недешевых занятий Катя решила опробовать новые знания на супруге, выбрав для этого вечернее время, когда уставший после работы благоверный возлежал на диване перед телевизором. Катя подсела к нему и стала для начала массировать голову, как и учил гипнотический гуру.
— Через какое-то время Дима закрыл глаза и задышал ровно, — рассказывает она. — На мои вопросы не реагировал — в общем, все указывало на то, что он впал в требуемый транс. И тогда я стала, как нас и учили, внятно внушать ему, что я от него хочу. Чтобы не забыть, я даже составила список. Я хотела, чтобы муж перестал все докладывать своей маме, чтобы в отпуск потащил нас с сыном не на рыбалку на Ахтубу, как обычно, а на курорт. Ну и по мелочи: чтобы добавил денег мне на шубу, чтобы не ругался с моей сестрой Ирой и чтобы интим у нас был почаще… На этом месте Димка вдруг открыл глаза и заржал как конь… Мой гипноз он воспринял как шутку. Но меня испугало другое: он так достоверно изобразил транс! А если бы я ему захотела внушить что-нибудь неприличное?! Здесь надо быть очень осторожным!
26-летняя Наташа С. из Ярославля тоже увлеклась трансформационными играми и расстановками. Ее запрос касался отношений с мужчиной, который не только еще не был мужем, но даже не обращал на нее ни малейшего внимания. Наташин «предмет» работал с ней вместе, очень ей нравился, но дальше совместных обедов в офисной столовой с его стороны дело не шло. Ведущая тренинга сказала, что способ помочь Наташе есть — нужно трансформировать пространство вокруг объекта ее интереса таким образом, чтобы образ Наташи в его подсознании вышел на первый план. А для этого нужно завлечь свой предмет на курсы.
— Мне удалось заманить коллегу на курсы, — делится Наташа. — Сначала была просто счастлива: он стал регулярно приходить. Мы как раз изучали выражение эмоций через пластику и жесты — ну там то обнимаешь человека, то опускаешься перед ним на пол, то по голове гладишь… В общем, все друг к другу активно прикасались. И я обратила внимание, что мой-то все время одну из учениц выбирает для выражения эмоций — и это не я! Спросила психологиню нашу, а она: мол, да все нормально, это он отрабатывает свое сопротивление… Потом, дескать, будет бессилие, а потом принятие меня как неизбежности… Я и верила в это до тех пор, пока он провожать ту девицу прямо при мне не пошел! А сейчас они вовсю встречаются! До этих тренингов он хоть свободен был, а тут, выходит, я ему своими руками другую нашла!
Только для мужчин
А 51-летней Ларисе Петровне стало казаться, что ее муж с 30-летним «стажем» собирается оставить ее ради своей молодой помощницы. Прямых улик у женщины не было, но смутные подозрения отравляли жизнь. Она привычно проверяла карманы мужа, его телефон и электронную почту… В конце концов почувствовала, что сходит с ума, и поделилась своими терзаниями с подругой, активно общающейся с разнообразными психологами. Изначально Лариса Петровна желала, чтобы специалист помог ей преодолеть собственную ревность и подозрительность. Но реакция подруги оказалась иной:
— Зачем тебе что-то преодолевать? Ты сначала убедись, что твои подозрения беспочвенны, а потом преодолевай на здоровье!
— Но как мне убедиться? — растерялась Лариса Петровна. — Я уж вся извелась, но никаких фактов так и не нашла. Но вот женская интуиция говорит мне, что дело нечисто…
— А нашу бабью чуйку-то не проведешь! — резюмировала подруга. — У меня есть знакомая — психолог только для мужчин. Полжизни училась: в Индии, в Англии, потом в Китае стажировалась… Берет недешево, но оно того стоит! От тебя требуется только деньги ей на карту перевести и дать координаты твоего мужа — мобильный, место работы, рабочий адрес и должность. Дальше она сама.
— Что сама? — изумилась Лариса Петровна.
— Ну твой же сам не пойдет к психологу, верно? Значит, специалист сделает так, что они типа случайно встретились. Например, придет к нему на работу типа с предложением семинаров для сотрудников. Он же там начальник, верно?
— Ну да…
— Ну вот они познакомятся, а потом она ему пробный сеанс назначит как боссу, перед тем как он для всей компании курс семинаров закупит. А во время сеанса и вызнает, с кем он там тебе рога наставляет. Она не зря так долго училась, ей мужики все как на духу выкладывают!
Лариса Петровна согласилась, перевела деньги и стала ждать. С самим «мужским психологом» ее не познакомили: мол, для чистоты эксперимента связь через подругу, а то еще муж узнает и заподозрит сговор…
Вскоре подруга обрадовала: супруг благополучно вышел на контакт и даже согласился на индивидуальный сеанс… Потом «мужскому психологу» потребовалась дополнительная сумма, так как пациент оказался крайне тяжелым и «высасывал из психолога всю жизненную энергию». Лариса Петровна перевела деньги. Потом все пропали, включая подругу… А через месяц супруг Ларисы Петровны пришел с повинной: он уходит к женщине, которая его действительно понимает и уважает его чувства.
На сегодня Лариса Петровна уже год живет одна, ее периодически навещают взрослые дети и подросшие внуки. Мужа она так и не простила и не хочет о нем даже вспоминать, приговаривая: «Я же чувствовала, что все к этому идет…».
Под впечатлением от истории Ларисы Петровны изучаю такое новейшее явление, как мужской психолог. На поверхности только специализация: к примеру, существуют психологи, работающие только с детьми дошкольного возраста, есть подростковые психологи, есть те, кто специализируется на чрезвычайных ситуациях (деловых переговорах, семье, отношениях в социуме etс.), мужские же работают исключительно с мужской аудиторией. А вот под этой верхушкой айсберга нередко скрывается целый пласт хитростей: этих мужских психологов пытаются подкупить, чтобы они внушили мужчине именно то, что нужно заказчице. Или сами эти психологи предлагают подобную услугу.
А тем временем лучшее лекарство как от собственных горе-идей, так и от идей горе-психологов кроется как раз в полной версии прощальной фразы сбежавшего мужа Ларисы Петровны: «Я ухожу к женщине, которая старается меня понять и уважает мои чувства, а не пытается дрессировать, как цирковую мартышку». И если вас все же непреодолимо тянет на разнообразные психологические семинары-курсы-тренинги, то учитесь там лучше слушать, слышать и понимать партнера, а не нажимать на нем кнопки и дергать его за нитки.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.