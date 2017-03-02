Кишиневские новости

В понедельник в Кишинёве прошла конференция с участием представителей местной власти, избранных от «НП»

Мероприятие, прове­дённое в форме кру­глого стола, собрало 42 примара и 55 го­родских и районных советников, ныне пред­ставляющих НП. На конференции также присутствовали главы и члены восьми ди­пломатических миссий – американской, рос­сийской, румынской, французской, чешской, словацкой, венгерской, белорусской. Именно дипломаты были глав­ными адресатами вы­ступлений участников мероприятия.

«Нам было важно, чтобы представи­тели дипкорпуса напрямую, из первых уст, услышали о прессинге и откровен­ных репрессиях, которым сегодня под­вергаются примары и советники от «На­шей Партии». И поделились услышанным с руководством своих стран», – так сфор­мулировал главный посыл конференции вице-председатель НП Илиан Кашу.

«Власть раздражена и испугана»

Недавно свою оценку действиям пра­вящей коалиции (а также малодушию не­которых перебежчиков) дал и сам пред­седатель НП Усатый:

«Мы стали силой, которая сегодня представляет наибольшую опасность для спокойствия и благополучия правящего в Молдове режима. Этот факт явно раздра­жает и пугает молдавские власти преде­ржащие. Принципиальность и целеустрем­ленность активистов «Нашей Партии» – ныне главный враг олигарха Влада Пла­хотнюка. Именно поэтому подконтрольная Координатору Демпартия интриганствует против наших примаров и советников в районах. Никого из них власть не смогла запугать, но несколько человек удалось пошло купить. Этим людям хочу сказать: им придётся смотреть в глаза не только товарищам по партии, но и избирателям, поверившим в «Нашу Партию»…

Покровитель преступных схем

Не удивительно, что наибольшее концентрированное давление сейчас оказывается властью на городскую ад­министрацию Бельц, мэром которого, несмотря ни на что, остаётся Усатый.

Выступавший на конференции одним из первых, бельцкий вице-примар Игорь Шеремет заявил, что республиканская власть регулярно осуществляет попытки сорвать нормальную работу администра­ции города. При этом Шеремет раскрыл суть некоторых «методов» этого откро­венного саботажа.

«Разумеется, совсем не случайно власть назначила бывшего вице-примара и кандидата на пост примара Бельц Окта­виана Маху представителем Госканцеля­рии в городе. Этот чиновник даёт прямые указания руководителю полиции Бельц: против кого из советников НП возбуж­дать уголовные дела. Мы пытаемся про­тиводействовать преступным схемам, а Маху опротестовывает документы в суде. В чьих интересах действует этот госпо­дин? Уж точно не в интересах бельчан», – заявил Шеремет.

Удобная «децентрализация»

Хуже всего, что притеснения прима­ров, представляющих оппозиционные партии, носят продуманный, системный характер и не ограничиваются каким-либо конкретным районом республики. Об этом в ходе работы круглого стола убедительно говорил примар Рышкан Виктор Богатько.

«В принятых в своё время в Молдове «Принципах децентрализации» говорит­ся о справедливости, гарантии равных условий и возможностей. На деле, сегод­ня любые программы, реализуемые под мониторингом разнообразных республи­канских ведомств, построены так, чтобы примары, не представляющие правящую коалицию, не получили ни бана из гос­бюджета.

Вот показательный пример. Прави­тельством Румынии выделено три мил­лиона евро, которые распределены на ремонт 83 детских садов в районах ре­спублики. Среди адресатов нет ни одной примэрии, которой руководит примар от оппозиции», – заявил Богатько.

«Хочу обратиться напрямую…»

Вице-председатель «Нашей Партии» Николай Ципович был в команде Усато­го первым, кто в полной мере «хлебнул» методов репрессивной машины молдав­ской «проевропейской» власти. Сегодня Николай может позволить себе говорить о ситуации в стране без всяких околич­ностей.

«Сейчас я хочу напрямую обратиться к представителям дипломатических мис­сий. У «Нашей Партии» по стране 950 при­маров, городских, сельских и районных советников, мы, что бы там ни говорили, сила, представляющая чаяния огромной части населения Молдовы. При этом все помнят, как в 2014 году власти поступили с «Нашей Партией», которая лидировала в рейтингах. В 2015 году, пройдя через нечеловеческий прессинг, мы доказали свою силу всей стране. Сегодня у нас 13 примаров городов, 950 советников и сельских примаров. Но нас почему-то никто не слышит и не видит. Поэтому мы обращаемся к вам, господа иностранные дипломаты: обратите внимание на поли­тическое давление, которое оказывается на «Нашу Партию» с 2014 года. Возмож­но, только с вашей помощью нам удастся остановить это вопиющее беззаконие и несправедливость», – сказал в своём об­ращении Ципович.

Послы недоумевают

Заметим, что по крайней мере в рам­ках работы этого круглого стола, слова активистов «НП» встретили сочувствие у некоторых зарубежных дипломатов. Так, посол Румынии Даниел Ионицэ фактиче­ски открыто возложил ответственность за неравномерное распределение инве­стиционных проектов на действующую молдавскую власть.

«Одним из наших условий было рав­номерное распределение средств на детсады. Никаких условий, касающих­ся географической зоны, политической окраски примаров либо языковой при­надлежности, не было. Мы хотели, что­бы эти проекты дошли до всех граждан Молдовы», – заявил посол. И подчеркнул, что дошкольные заведения для ремонта выбирало не правительство Румынии, «а правительство Молдовы», так как, «бу­дучи правительством суверенного, не­зависимого государства, оно обладает решающим словом»…

Жереми Петит, первый советник По­сольства Франции в Молдове выглядел недоумевающим:

«То, что мы услышали, не может не тревожить и не ново ни для нас, ни для Европейского союза. Мы в начале фев­раля приняли декларацию, в которой потребовали решить все проблемы, связанные с избирательной юстицией в Молдове»…

«Все, кто готов бороться»

По итогам круглого стола была при­нята декларация, призывающая всех независимых местных избранников «объединиться для борьбы с режимом олигарха Владимира Плахотнюка».

«Преступный режим Плахотнюка просчитался, когда понадеялся, что в условиях фабрикации уголовных дел против лидера Ренато Усатого «Наша Партия» будет запугана, деморализо­вана и откажется от борьбы. Мы как никогда сильны духом, сплочены и ре­шительно настроены на борьбу с бан­дитами во власти.

В соответствии с положениями Устава партии, сегодня мы объявляем о создании организации примаров и со­ветников «Нашей Партии», которая при­звана содействовать обмену опытом по решению насущных проблем граждан, которые оказали доверие местным из­бранникам от «Нашей Партии», защи­щать права и интересы наших примаров и советников на национальном и между­народном уровне, объединить их усилия в борьбе с беззакониями, чинимыми правящим режимом», – говорится в тек­сте Декларации.

Таким образом, согласно принятому решению, организация будет представ­лять собой внепартийную Ассоциацию примаров и советников. В ассоциацию смогут вступить народные избранники от любых партий, а также независимые и внепартийные примары и советники, готовые продолжать борьбу…

Павел АНТОНОВ.