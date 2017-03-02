Кишиневские новости

«Наша Партия» решительно настроена на борьбу с бандитами во власти
В понедельник в Кишинёве прошла конференция с участием представителей местной власти, избранных от «НП»
Мероприятие, проведённое в форме круглого стола, собрало 42 примара и 55 городских и районных советников, ныне представляющих НП. На конференции также присутствовали главы и члены восьми дипломатических миссий – американской, российской, румынской, французской, чешской, словацкой, венгерской, белорусской. Именно дипломаты были главными адресатами выступлений участников мероприятия.
«Нам было важно, чтобы представители дипкорпуса напрямую, из первых уст, услышали о прессинге и откровенных репрессиях, которым сегодня подвергаются примары и советники от «Нашей Партии». И поделились услышанным с руководством своих стран», – так сформулировал главный посыл конференции вице-председатель НП Илиан Кашу.
«Власть раздражена и испугана»
Недавно свою оценку действиям правящей коалиции (а также малодушию некоторых перебежчиков) дал и сам председатель НП Усатый:
«Мы стали силой, которая сегодня представляет наибольшую опасность для спокойствия и благополучия правящего в Молдове режима. Этот факт явно раздражает и пугает молдавские власти предержащие. Принципиальность и целеустремленность активистов «Нашей Партии» – ныне главный враг олигарха Влада Плахотнюка. Именно поэтому подконтрольная Координатору Демпартия интриганствует против наших примаров и советников в районах. Никого из них власть не смогла запугать, но несколько человек удалось пошло купить. Этим людям хочу сказать: им придётся смотреть в глаза не только товарищам по партии, но и избирателям, поверившим в «Нашу Партию»…
Покровитель преступных схем
Не удивительно, что наибольшее концентрированное давление сейчас оказывается властью на городскую администрацию Бельц, мэром которого, несмотря ни на что, остаётся Усатый.
Выступавший на конференции одним из первых, бельцкий вице-примар Игорь Шеремет заявил, что республиканская власть регулярно осуществляет попытки сорвать нормальную работу администрации города. При этом Шеремет раскрыл суть некоторых «методов» этого откровенного саботажа.
«Разумеется, совсем не случайно власть назначила бывшего вице-примара и кандидата на пост примара Бельц Октавиана Маху представителем Госканцелярии в городе. Этот чиновник даёт прямые указания руководителю полиции Бельц: против кого из советников НП возбуждать уголовные дела. Мы пытаемся противодействовать преступным схемам, а Маху опротестовывает документы в суде. В чьих интересах действует этот господин? Уж точно не в интересах бельчан», – заявил Шеремет.
Удобная «децентрализация»
Хуже всего, что притеснения примаров, представляющих оппозиционные партии, носят продуманный, системный характер и не ограничиваются каким-либо конкретным районом республики. Об этом в ходе работы круглого стола убедительно говорил примар Рышкан Виктор Богатько.
«В принятых в своё время в Молдове «Принципах децентрализации» говорится о справедливости, гарантии равных условий и возможностей. На деле, сегодня любые программы, реализуемые под мониторингом разнообразных республиканских ведомств, построены так, чтобы примары, не представляющие правящую коалицию, не получили ни бана из госбюджета.
Вот показательный пример. Правительством Румынии выделено три миллиона евро, которые распределены на ремонт 83 детских садов в районах республики. Среди адресатов нет ни одной примэрии, которой руководит примар от оппозиции», – заявил Богатько.
«Хочу обратиться напрямую…»
Вице-председатель «Нашей Партии» Николай Ципович был в команде Усатого первым, кто в полной мере «хлебнул» методов репрессивной машины молдавской «проевропейской» власти. Сегодня Николай может позволить себе говорить о ситуации в стране без всяких околичностей.
«Сейчас я хочу напрямую обратиться к представителям дипломатических миссий. У «Нашей Партии» по стране 950 примаров, городских, сельских и районных советников, мы, что бы там ни говорили, сила, представляющая чаяния огромной части населения Молдовы. При этом все помнят, как в 2014 году власти поступили с «Нашей Партией», которая лидировала в рейтингах. В 2015 году, пройдя через нечеловеческий прессинг, мы доказали свою силу всей стране. Сегодня у нас 13 примаров городов, 950 советников и сельских примаров. Но нас почему-то никто не слышит и не видит. Поэтому мы обращаемся к вам, господа иностранные дипломаты: обратите внимание на политическое давление, которое оказывается на «Нашу Партию» с 2014 года. Возможно, только с вашей помощью нам удастся остановить это вопиющее беззаконие и несправедливость», – сказал в своём обращении Ципович.
Послы недоумевают
Заметим, что по крайней мере в рамках работы этого круглого стола, слова активистов «НП» встретили сочувствие у некоторых зарубежных дипломатов. Так, посол Румынии Даниел Ионицэ фактически открыто возложил ответственность за неравномерное распределение инвестиционных проектов на действующую молдавскую власть.
«Одним из наших условий было равномерное распределение средств на детсады. Никаких условий, касающихся географической зоны, политической окраски примаров либо языковой принадлежности, не было. Мы хотели, чтобы эти проекты дошли до всех граждан Молдовы», – заявил посол. И подчеркнул, что дошкольные заведения для ремонта выбирало не правительство Румынии, «а правительство Молдовы», так как, «будучи правительством суверенного, независимого государства, оно обладает решающим словом»…
Жереми Петит, первый советник Посольства Франции в Молдове выглядел недоумевающим:
«То, что мы услышали, не может не тревожить и не ново ни для нас, ни для Европейского союза. Мы в начале февраля приняли декларацию, в которой потребовали решить все проблемы, связанные с избирательной юстицией в Молдове»…
«Все, кто готов бороться»
По итогам круглого стола была принята декларация, призывающая всех независимых местных избранников «объединиться для борьбы с режимом олигарха Владимира Плахотнюка».
«Преступный режим Плахотнюка просчитался, когда понадеялся, что в условиях фабрикации уголовных дел против лидера Ренато Усатого «Наша Партия» будет запугана, деморализована и откажется от борьбы. Мы как никогда сильны духом, сплочены и решительно настроены на борьбу с бандитами во власти.
В соответствии с положениями Устава партии, сегодня мы объявляем о создании организации примаров и советников «Нашей Партии», которая призвана содействовать обмену опытом по решению насущных проблем граждан, которые оказали доверие местным избранникам от «Нашей Партии», защищать права и интересы наших примаров и советников на национальном и международном уровне, объединить их усилия в борьбе с беззакониями, чинимыми правящим режимом», – говорится в тексте Декларации.
Таким образом, согласно принятому решению, организация будет представлять собой внепартийную Ассоциацию примаров и советников. В ассоциацию смогут вступить народные избранники от любых партий, а также независимые и внепартийные примары и советники, готовые продолжать борьбу…
Павел АНТОНОВ.