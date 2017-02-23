Кишиневские новости

ГЛАМУР В БЕЛОМ ДОМЕ
Какой первой леди может стать Меланья Трамп?
Супруга президента США Дональда Трампа 46-летняя Меланья — совсем нетипичная первая леди. Она родилась не в США, а в Югославии (и до сих пор разговаривает по-английски с акцентом). Меланья в прошлом — успешная модель, а ныне — бизнесвумен. И, конечно, селебрити, которая была известна задолго до обретения статуса первой леди. Ее жизнь проходила под объективами камер, и она до сих пор не стесняется демонстрировать свою красоту и сексуальность. Но на первую леди в Америке по традиции возлагаются определенные обязанности. Сможет ли Меланья отказаться от имиджа сногсшибательной красотки и стать моральным ориентиром для нации?
Во всех позах
Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) начала позировать для фотокамер, когда ей было всего пять лет. В восемнадцать она подписала контракт с модельным агентством, и с тех пор жизнь ее проходила между Миланом и Парижем, от одной глянцевой обложки к другой.
Уже будучи известной моделью, в 1998 году на одной из вечеринок в Нью-Йорке она познакомилась с будущим мужем, который был на 24 года ее старше. Миллиардер попросил номер ее телефона, но своевольная Меланья отказала. «Я не из тех девушек, которые раздают свои номера кому попало», — рассказывала она позже газете The New York Times. Зато Трамп дал ей свой номер, и спустя три дня она перезвонила.
В 2005 году пара поженилась. Дональд всегда гордился своей бережливостью и хвастался тем, что получил чрезвычайно дорогое обручальное кольцо с 50%-ной скидкой (в обмен на рекламу ювелирной фирмы), а повар готовил для гостей бесплатно.
Меланья, сменив статус, вовсе не остепенилась. Она продолжала позировать для журналов даже на седьмом месяце беременности и до сих пор нисколько этого не стесняется. На тех нашумевших фотографиях для журнала Vogue модель в открытом золотом бикини и туфлях на шпильках стоит на трапе личного самолета мужа, демонстрируя округлившийся живот.
В 2006 году у пары родился сын Баррон. Меланья явно не воспитывала его в строгости, будучи весьма ласковой мамочкой. «Он указывает всем вокруг, — говорила она о сыне в одном из интервью. — Он увольняет нянь, горничных. И знаете, это так мило! Потом он их снова нанимает».
С появлением социальных сетей Меланья стала их активным пользователем. Как отмечают американские СМИ, на большинстве фотографий, которые она выкладывает в Сеть, изображена она сама. Причем некоторые из них весьма откровенны. Иными словами, несмотря на возраст, миссис Трамп по-прежнему сексуальна. И она знает об этом. Подчеркивают ее красоту и те наряды, которые Меланья, уже став первой леди, выбрала для появления на публике. На балу накануне инаугурации Трампа она появилась в блестящем золотом платье, а днем позже продемонстрировала открытые плечи и длинные загорелые ноги (кстати, при росте 180 см Меланья стала одной из самых высокий первых леди).
Бизнес леди не помеха
Может показаться, что чета Трампов, в отличие от предшественников семьи Обамы, которые гордились своим равноправием, это типичная пара: сильный мужчина — слабая женщина. Но сама Меланья в одном из интервью описывала семейные отношения по-другому: «Он замечательный муж, очень понимающий, если мне нужно время для себя. Мы оба очень независимы. Он работает в офисе, я работаю дома, и он это понимает».
Жена миллиардера не желала становиться обыкновенной домохозяйкой на содержании у мужа и спустя несколько лет после вступления в брак запустила свой бизнес, да не один. Она начала с марки ювелирных украшений имени себя в 2010 году. Стартовая партия драгоценностей разошлась за 45 минут, а первым покупателем был ее супруг. Цены на украшения миссис Трамп немного ниже, чем у конкурентов. «Я хочу, чтобы у женщин была возможность не тратить много денег на то, чтобы выглядеть сильными, элегантными, гламурными, чтобы хорошо о себе думать», — объяснила она ценовую политику. Годом позже она запустила линию средств по уходу за кожей.
Однако теперь статус Меланьи поменялся. Первые леди в Америке обычно не занимаются бизнесом, посвящая время благотворительности и сопровождению мужа на публичных мероприятиях. Хотя по закону никто не заставляет жен президентов отказываться от предпринимательства, в отличие от самого главы государства, в обществе род деятельности Меланьи могут воспринять негативно. Но она пока не только не продает свое дело, но даже отказывается переезжать в Белый дом, объясняя это тем, что ее сыну нужно закончить учебный год в нью-йоркской школе.
Еще в 1999 году газета The New York Times спросила Меланью, какой бы она была женой президента. На тот момент ей было всего 26, и до ее замужества оставалось еще шесть лет. Но модель не растерялась и ответила: «Я буду очень традиционной. Как Бетти Форд или Джеки Кеннеди. Я буду поддерживать его». Изменилось ли за столько лет отношение Меланьи к себе в качестве первой леди?
Пока сказать сложно, ведь миссис Трамп предпочитает не выступать на публике. Даже во время президентской кампании она не особенно «светилась», хотя обычно супруги кандидатов активно агитируют за мужей. Одно из немногих ее публичных выступлений обернулось конфузом. Обнаружилось, что большую часть своей речи на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в 2016 году она чуть ли не слово в слово взяла из речи Мишель Обамы 2008 года. Хотя будущая первая леди заявляла, что текст выступления писала сама, с небольшой помощью спичрайтеров.
Позже на жену миллиардера вылились потоки компромата — начиная с ее фото без одежды двадцатилетней давности и кончая обвинениями в оказании эскорт-услуг. И если откровенные фотографии миссис Трамп не отрицает, то на газету, представившую ее как девушку легкого поведения, уже подала в суд. Ее адвокат напирает на то, что публикация нанесла непоправимый ущерб ее деловой репутации и бизнесу. В подтверждение он приводит целый список товаров, которые могут распространяться или рекламироваться под именем Меланьи. Телеканал Си-эн-эн такие формулировки насторожили: не собирается ли первая леди на своем «посту» только делать деньги, и ничего больше?
Белого дома хозяйки
Так чего же ждут от первой леди американцы? Так как обязанности жены президента нигде не прописаны, а основаны на традициях, ее возможности почти безграничны. Но обычно от нее все же ждут участия в благотворительных и политических мероприятиях, правозащитной деятельности, использовании своего имени и влияния, чтобы изменить мир к лучшему. Первые леди организовывают и посещают официальные мероприятия — как с мужем, так и без него. Они также обычно держат Библию, на которой приносит клятву президент во время инаугурации, и ведут хозяйство в Белом доме (в основном при помощи прислуги).
Изначально жены президентов были просто публичными фигурами. Но в начале XIX века супруга четвертого президента США Долли Мэдисон заложила традицию президентской жены-благотворительницы. Ее неуемной энергии хватало и на помощь бедным и сиротам, и на стильные наряды. Считается, что именно Долли впервые назвали первой леди в речи на ее похоронах. Еще одной запоминающейся супругой главы государства стала Элеонора Рузвельт, которая много путешествовала, вела свою колонку в газете и выступала по радио.
В XX веке у хозяек Белого дома начинают появляться свои благотворительные «специализации». Так, Берд Джонсон посвятила себя защите окружающей среды. Пат Никсон поощряла волонтеров и много путешествовала за рубеж. Бетти Форд боролась за права женщин. Розалин Картер поддерживала людей с психическими заболеваниями. Нэнси Рейган боролась против наркотиков. Барбара Буш призывала к грамотности. Хиллари Клинтон выступала за реформирование системы здравоохранения США. Лора Буш также поощряла грамотность и боролась за права женщин. А Мишель Обама запомнилась поддержкой семей военных и кампанией против детского ожирения. Какую роль выберет для себя Меланья (и выберет ли вообще), еще только предстоит узнать.
Кстати, если президент США вдруг оказывается холостяком или вдовцом, роль первой леди все равно никуда не девается. Ее в таком случае исполняет родственница или подруга главы государства. Например, при президенте Томасе Джефферсоне хозяйничала в Белом доме его дочь Марта, а при Эндрю Джексоне — племянница его жены Эмили Донелсон. Можно предположить, что в случае избрания Хиллари Клинтон на пост президента «первой леди» стала бы ее единственная дочь Челси.
Главная мама
С недавнего времени супруги президентов или кандидатов на этот пост начали служить в качестве «суррогатов» во время предвыборных кампаний (это название в Америке широко используется и не считается оскорбительным). Кандидат в президенты просто физически не может поспеть во все города страны. Поэтому вместо него или нее на агитационных мероприятиях часто выступают вторые половины, родственники или соратники. Чем более известная и уважаемая персона принимает на себя роль «суррогата», тем больше политических очков она добавляет своему кандидату. Мишель Обама, например, была одним из главных «суррогатов» Хиллари Клинтон на прошедшей предвыборной гонке.
Мишель стала очень любима народом к концу второго президентского срока своего мужа. Хотя поначалу она была для всех загадкой, а газеты писали, что первая леди везде ходит «с каменным лицом». Когда Мишель спросили, какой она будет первой леди, она попросту ответила: «Не знаю. Никогда ей не была». Однако очень скоро она развернула бурную благотворительную деятельность, и рабочий график (при отсутствии зарплаты) у нее стал очень напряженным. Она проводила уроки в детских садах, навещала школы и колледжи, поддерживала раненых в госпиталях, работала в ночлежках. Возле Белого дома первая леди завела огород и сама за ним ухаживала. Сама себя Мишель называла mother-in-chief — главной мамой.
Американцам полюбились фирменные честность, прямота и чувство юмора миссис Обамы. Она также считается талантливым оратором и законодательницей мод, поддерживает имидж сильной, успешной женщины. «Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, стилем и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится», — с такими словами обратился к супруге Барак Обама, едва сдерживая слезы, во время своей прощальной речи.
Так что Меланье Трамп придется сильно постараться, чтобы заслужить такую же народную любовь. Возможно, первым шагом стало решение новой первой леди ухаживать за созданным ее предшественницей огородом Белого дома…
Любовь ГЛАЗУНОВА. Фото АР.