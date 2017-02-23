Кишиневские новости

Какой первой леди может стать Меланья Трамп?

Супруга президента США До­нальда Трампа 46-летняя Мела­нья — совсем нетипичная первая леди. Она родилась не в США, а в Югославии (и до сих пор разгова­ривает по-английски с акцентом). Меланья в прошлом — успешная модель, а ныне — бизнесвумен. И, конечно, селебрити, которая была известна задолго до об­ретения статуса первой леди. Ее жизнь проходила под объек­тивами камер, и она до сих пор не стесняется демонстрировать свою красоту и сексуальность. Но на первую леди в Америке по традиции возлагаются опре­деленные обязанности. Сможет ли Меланья отказаться от имид­жа сногсшибательной красотки и стать моральным ориентиром для нации?

Во всех позах

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) начала позировать для фотокамер, когда ей было всего пять лет. В восемнадцать она под­писала контракт с модельным агентством, и с тех пор жизнь ее проходила между Миланом и Парижем, от одной глянцевой обложки к другой.

Уже будучи известной моделью, в 1998 году на одной из вечеринок в Нью-Йорке она познакомилась с будущим мужем, который был на 24 года ее старше. Миллиардер по­просил номер ее телефона, но своевольная Меланья отказала. «Я не из тех девушек, ко­торые раздают свои номера кому попало», — рассказывала она позже газете The New York Times. Зато Трамп дал ей свой номер, и спустя три дня она перезвонила.

В 2005 году пара поженилась. Дональд всегда гордился своей бережливостью и хва­стался тем, что получил чрезвычайно дорогое обручальное кольцо с 50%-ной скидкой (в об­мен на рекламу ювелирной фирмы), а повар готовил для гостей бесплатно.

Меланья, сменив статус, вовсе не остепе­нилась. Она продолжала позировать для жур­налов даже на седьмом месяце беременности и до сих пор нисколько этого не стесняется. На тех нашумевших фотографиях для журна­ла Vogue модель в открытом золотом бикини и туфлях на шпильках стоит на трапе личного самолета мужа, демонстрируя округлившийся живот.

В 2006 году у пары родился сын Баррон. Меланья явно не воспитывала его в строгости, будучи весьма ласковой мамочкой. «Он ука­зывает всем вокруг, — говорила она о сыне в одном из интервью. — Он увольняет нянь, горничных. И знаете, это так мило! Потом он их снова нанимает».

С появлением социальных сетей Меланья стала их активным пользователем. Как отме­чают американские СМИ, на большинстве фо­тографий, которые она выкладывает в Сеть, изображена она сама. Причем некоторые из них весьма откровенны. Иными словами, несмотря на возраст, миссис Трамп по-прежнему сексуальна. И она знает об этом. Подчеркивают ее красоту и те наряды, которые Меланья, уже став первой леди, выбрала для появления на публике. На балу накануне инаугурации Трам­па она появилась в блестя­щем золотом платье, а днем позже продемонстрировала открытые плечи и длинные за­горелые ноги (кстати, при росте 180 см Меланья стала одной из самых высокий первых леди).

Бизнес леди не помеха

Может показаться, что чета Трампов, в отличие от предшественников семьи Обамы, которые гордились своим равноправием, это типичная пара: сильный мужчина — слабая женщина. Но сама Меланья в одном из ин­тервью описывала семейные отношения по-другому: «Он замечательный муж, очень пони­мающий, если мне нужно время для себя. Мы оба очень независимы. Он работает в офисе, я работаю дома, и он это понимает».

Жена миллиардера не желала становить­ся обыкновенной домохозяйкой на содер­жании у мужа и спустя несколько лет после вступления в брак запустила свой бизнес, да не один. Она начала с марки ювелирных укра­шений имени себя в 2010 году. Стартовая пар­тия драгоценностей разошлась за 45 минут, а первым покупателем был ее супруг. Цены на украшения миссис Трамп немного ниже, чем у конкурентов. «Я хочу, чтобы у женщин была возможность не тратить много денег на то, чтобы выглядеть сильными, элегантными, гламурными, чтобы хорошо о себе думать», — объяснила она ценовую политику. Годом позже она запустила линию средств по уходу за кожей.

Однако теперь статус Меланьи поме­нялся. Первые леди в Америке обычно не занимаются бизнесом, посвящая время бла­готворительности и сопровождению мужа на публичных мероприятиях. Хотя по закону никто не заставляет жен президентов отка­зываться от предпринимательства, в отличие от самого главы государства, в обществе род деятельности Меланьи могут воспринять не­гативно. Но она пока не только не продает свое дело, но даже отказывается переезжать в Белый дом, объясняя это тем, что ее сыну нужно закончить учебный год в нью-йоркской школе.

Еще в 1999 году газета The New York Times спросила Меланью, какой бы она была женой президента. На тот момент ей было всего 26, и до ее замужества оставалось еще шесть лет. Но модель не растерялась и ответила: «Я буду очень традиционной. Как Бетти Форд или Джеки Кеннеди. Я буду поддерживать его». Изменилось ли за столько лет отношение Ме­ланьи к себе в качестве первой леди?

Пока сказать сложно, ведь миссис Трамп предпочитает не выступать на публике. Даже во время президентской кампа­нии она не особен­но «светилась», хотя обычно супруги канди­датов активно агитируют за мужей. Одно из немногих ее публичных выступлений обернулось конфузом. Об­наружилось, что большую часть сво­ей речи на националь­ном съезде Республикан­ской партии в Кливленде в 2016 году она чуть ли не слово в слово взяла из речи Мишель Обамы 2008 года. Хотя будущая первая леди заявляла, что текст выступления писала сама, с небольшой помощью спичрай­теров.

Позже на жену миллиардера вылились потоки компромата — начиная с ее фото без одежды двадцатилетней давности и кончая обвинениями в оказании эскорт-услуг. И если откровенные фотографии миссис Трамп не отрицает, то на газету, представившую ее как девушку легкого поведения, уже подала в суд. Ее адвокат напирает на то, что публикация на­несла непоправимый ущерб ее деловой ре­путации и бизнесу. В подтверждение он при­водит целый список товаров, которые могут распространяться или рекламироваться под именем Меланьи. Телеканал Си-эн-эн такие формулировки насторожили: не собирается ли первая леди на своем «по­сту» только делать деньги, и ничего больше?

Белого дома хозяйки

Так чего же ждут от пер­вой леди американцы? Так как обязанности жены президента нигде не про­писаны, а основаны на традициях, ее возмож­ности почти безграничны. Но обычно от нее все же ждут участия в благотворительных и политических мероприятиях, правозащитной деятельности, использовании своего имени и влияния, чтобы изменить мир к лучшему. Пер­вые леди организовывают и посещают офици­альные мероприятия — как с мужем, так и без него. Они также обычно держат Библию, на которой приносит клятву президент во время инаугурации, и ведут хозяйство в Белом доме (в основном при помощи прислуги).

Изначально жены президентов были просто публичными фигурами. Но в начале XIX века супруга четвертого президента США Долли Мэдисон заложила традицию прези­дентской жены-благотворительницы. Ее неу­емной энергии хватало и на помощь бедным и сиротам, и на стильные наряды. Считается, что именно Долли впервые назвали первой леди в речи на ее похоронах. Еще одной за­поминающейся супругой главы государства стала Элеонора Рузвельт, которая много пу­тешествовала, вела свою колонку в газете и выступала по радио.

В XX веке у хозяек Белого дома начинают появляться свои благотворительные «специа­лизации». Так, Берд Джонсон посвятила себя защите окружающей среды. Пат Никсон поо­щряла волонтеров и много путешествовала за рубеж. Бетти Форд боролась за права жен­щин. Розалин Картер поддерживала людей с психическими заболеваниями. Нэнси Рейган боролась против наркотиков. Барбара Буш призывала к грамотности. Хиллари Клинтон выступала за реформирование системы здра­воохранения США. Лора Буш также поощряла грамотность и боролась за права женщин. А Мишель Обама запомнилась поддержкой семей военных и кампанией против детско­го ожирения. Какую роль выберет для себя Меланья (и выберет ли вообще), еще только предстоит узнать.

Кстати, если президент США вдруг ока­зывается холостяком или вдовцом, роль пер­вой леди все равно никуда не девается. Ее в таком случае исполняет родственница или подруга главы государства. Например, при президенте Томасе Джефферсоне хо­зяйничала в Белом доме его дочь Марта, а при Эндрю Джексоне — племянница его жены Эмили Донелсон. Можно предположить, что в случае избрания Хиллари Клинтон на пост президента «первой леди» стала бы ее единственная дочь Челси.

Главная мама

С недавнего времени супруги президентов или кандидатов на этот пост начали служить в каче­стве «суррогатов» во время пред­выборных кампаний (это название в Америке широко используется и не считается оскорбительным). Кандидат в президенты просто физически не может поспеть во все города страны. Поэтому вме­сто него или нее на агитационных мероприятиях часто выступают вторые поло­вины, родственники или соратники. Чем более известная и уважаемая персона принимает на себя роль «суррогата», тем больше поли­тических очков она добавляет своему канди­дату. Мишель Обама, например, была одним из главных «суррогатов» Хиллари Клинтон на прошедшей предвыборной гонке.

Мишель стала очень любима народом к концу второго президентского срока своего мужа. Хотя поначалу она была для всех загад­кой, а газеты писали, что первая леди везде ходит «с каменным лицом». Когда Мишель спросили, какой она будет первой леди, она попросту ответила: «Не знаю. Никогда ей не была». Однако очень скоро она развернула бурную благотворительную деятельность, и рабочий график (при отсутствии зарплаты) у нее стал очень напряженным. Она проводила уроки в детских садах, навещала школы и кол­леджи, поддерживала раненых в госпиталях, работала в ночлежках. Возле Белого дома первая леди завела огород и сама за ним уха­живала. Сама себя Мишель называла mother-in-chief — главной мамой.

Американцам полюбились фирменные честность, прямота и чувство юмора миссис Обамы. Она также считается талантливым оратором и законодательницей мод, поддер­живает имидж сильной, успешной женщины. «Ты не выбирала роль, которая тебе доста­лась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, стилем и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится», — с такими сло­вами обратился к супруге Барак Обама, едва сдерживая слезы, во время своей прощаль­ной речи.

Так что Меланье Трамп придется сильно постараться, чтобы заслужить такую же на­родную любовь. Возможно, первым шагом стало решение новой первой леди ухаживать за созданным ее предшественницей огоро­дом Белого дома…

Любовь ГЛАЗУНОВА. Фото АР.