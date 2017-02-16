Кишиневские новости

НУЖНАЯ КОРЕЯ
До старта XXIII зимних Олимпийских игр в Пьёнчхане — ровно год
На днях ностальгически настроенные болельщики отметили три года со дня старта Олимпиады в Сочи, а уже сегодня сам спортивный бог велел заглянуть в будущее: через год в Пьёнчхане начнутся XXIII зимние Игры. Страна утренней свежести так хотела их провести, что, дважды потерпев поражение на выборах (в том числе и от Сочи), продолжала методично бить в одну точку и получила от МОК согласие принять соревнования за подавляющим преимуществом. Так что Игры обещают быть яркими и качественными. И давайте не будем раньше времени рвать лепестки ромашки на тему допустят — не допустят нашу команду, а просто прикинем шансы сборной России, исходя из реалий зимнего сезона‑2016/2017.
Санный спорт
4 комплекта медалей (у мужчин и женщин — «одиночки»; мужские «двойки»; эстафета)
Первый российский чемпион мира Семен Павличенко был в Сочи в тени нынешнего главного тренера Альберта Демченко, но все равно выступил очень достойно, с пятым результатом. В нынешнем сезоне два «серебра» ЧМ взял 20‑летний Роман Репилов, на законных основаниях выступающий как в молодежном, так и во взрослом зачете. У женщин надежда на опытную Татьяну Иванову, которая способна помочь России и в эстафете (в Сочи в дебютной дисциплине мы были «серебряными»); а вот в «двойках» на сегодня велико преимущество немцев.
Бобслей
3 комплекта медалей («двойки» мужские и женские, «четверки»)
13 февраля в Кёнигзее начался последний предолимпийский чемпионат мира. С уходом Зубкова и Воеводы российские позиции с прицелом на Игры‑2018 не так крепки, но шансы на награды есть у экипажей Алексея Стульнева, Александра Касьянова, Надежды Сергеевой и Александры Родионовой.
Скелетон
2 комплекта медалей (мужчины, женщины)
Олимпийский чемпион Александр Третьяков по-прежнему в строю и будет главным претендентом на чемпионство‑2018 на пару с латышским гонщиком Мартинсом Дукурсом. У женщин главная надежда на бронзового призера Сочи Елену Никитину.
Биатлон
11 комплектов медалей (у мужчин и женщин — по пять: классическая гонка, спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета; плюс смешанная эстафета)
Чемпионат мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене, показывает тот состав сборной России, на который рассчитывают тренеры и в Пхёнчхане.
Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков — стабильные эстафетчики. На роль четвертого могут претендовать сразу несколько человек: Александр Логинов, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко. У женщин серьезно заявила о себе как о спортсменке, способной выигрывать, а не просто быть в топе, Татьяна Акимова. Вернулась в сборную Ирина Старых.
Горные лыжи
11 комплектов медалей (у мужчин и у женщин — по пять: скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супергигант, комбинация; а также командные соревнования)
Реально на медаль может рассчитывать только слаломист Александр Хорошилов, который после Игр‑2014 не раз поднимался на пьедестал на этапах Кубка мира.
Сноуборд
10 комплектов медалей (у мужчин и у женщин — по пять: параллельный гигантский слалом, борд-кросс, хафпайп, слоупстайл и биг-эйр)
Надеемся на 2–3 награды (так, у нас традиционно хорошие позиции в параллельном слаломе).
Фристайл
10 комплектов медалей (у мужчин и у женщин — по пять: акробатика, ски- кросс, хафпайп, слоупстайл и могул)
Россия может рассчитывать на 1–2 медали (в акробатике).
Хоккей
2 комплекта медалей (мужской и женский турниры)
С мужским хоккеем ситуация пока не очень понятная: будут ли принимать участие в Играх хоккеисты из сильнейшей в мире Национальной хоккейной лиги, выяснится не ранее чем в марте. Если да — то явный фаворит Канада. Если нет — то у сборной России шансы на «золото» сразу станут намного выше (вполне боеспособную команду можно собрать и из игроков нашей Континентальной хоккейной лиги), как и у некоторых других сборных. У женщин в любом случае фавориты Канада и США, но и наша сборная прогрессирует.
Кёрлинг
3 комплекта медалей (мужчины, женщины, дабл-микст)
В случае попадания в призовые тройки на чемпионатах мира‑2017 у женщин и в командах в новой олимпийской смешанной дисциплине 2х2 (где Россия действующий чемпион) за судьбу путевок можно не волноваться. Мужчины сейчас в рейтинг-листе десятые, многое зависит от их игры на ЧМ (с 1 по 9 апреля), но в случае чего есть шанс побороться за две оставшиеся путевки в Корею через дополнительный отбор. Девушки фактически «золотым европейским составом» (Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Портунова; тренер Сергей Беланов) только что взяли «серебро» Универсиады, но за поездку на чемпионат мира, стартующий 26 марта, они поспорят в матчевой встрече за Суперкубок с командой Анны Сидоровой (игроки основы: Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех; тренер Светлана Калалб). То же самое касается и мужчин. Ну а в Корее наиболее реальные шансы на медали — в еще не всеми освоенном дабл-миксте и у женщин, где Россия сейчас условно четвертая на планете.
Конькобежный спорт
14 комплектов медалей (у женщин — 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; у мужчин — 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м; командная гонка и масс-старт у мужчин и женщин)
В Корее результат Сочи (три медали) явно должен быть перекрыт. Сегодня в команде звезды мирового уровня, набравшие необходимый опыт. Чемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников, чемпион мира Денис Юсков, призеры Олимпиады в Сочи Фаткулина, Граф, Екатерина Шихова… Потенциал у команды очень высокий, дело только за его реализацией.
Фигурное катание
5 комплектов медалей (одиночное катание — у мужчин и женщин; парное катание; танцы на льду; командные соревнования)
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подбрасывает интригу, на днях заявив, что поедет на свою пятую Олимпиаду, но пока не знает, в каком качестве. У мужчин сегодня в строю Максим Ковтун, Михаил Коляда, Сергей Воронов, Александр Самарин… Кто знает, чем обернется и загадочная фраза Плющенко?..
Конкуренция у женщин в сборной — запредельная: Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова… Но Евгении Медведевой «золото» готовы отдать заранее многие специалисты.
В парах возвращаются в строй после травм Ксения Столбова и Федор Климов, пропускают нынешний сезон Татьяна Волосожар и Максим Траньков, набирают мощь Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В танцах ситуация все последние годы сложная. Удачно выступают лишь Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елена Ильиных и Руслан Жиганшин сражаются все больше с собой и с судьями.
Шорт-трек
8 комплектов медалей (у мужчин и женщин — по четыре: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета)
После Сочи шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана спросили: «Вы можете стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр, если на Олимпиаде‑2018 выиграете еще три золотые медали. Планируете выступать на Играх в Корее через четыре года?» Ан сказал: «Решу позже». И решил в пользу Игр.
В женской сборной есть свой «Ан в юбке», как успели окрестить Софью Просвирнову. 19‑летняя спортсменка успела выступить уже и на Олимпийских играх в Сочи.
Лыжные гонки
12 комплектов медалей (у мужчин и женщин — по шесть: классическая гонка, масс-старт, спринт, командный спринт, скиатлон, эстафета)
Сегодня в наших лыжах ситуация не из легких. Легков, Вылегжанин, Петухов (Иванова и Шаповалова — у женщин) от стартов временно отстранены из-за обвинений в докладе Макларена.
На лыжне в сезоне ярчайшим образом заявили о себе Сергей Устюгов (победа в Тур де Ски‑2017), Глеб Ретивых, Петр Седов… Напомнили о себе и женщины — победой в спринте на этапе Кубка мира Натальи Матвеевой.
Прыжки с трамплина
4 комплекта наград (3 комплекта у мужчин — нормальный трамплин, большой трамплин и командный зачет; 1 комплект у женщин — нормальный трамплин)
Рассчитывать на какие-либо награды сложно, если только уж совсем повезет: например, кто-то из лидеров команды — Дмитрий Васильев или Евгений Климов — первые прыжки совершит на очень высоком уровне. В команде, шансов еще меньше, для этого нужно, чтобы все прыгуны сборной были примерно на одном уровне.
У женщин ситуация оптимистичнее: первый номер национальной команды Ирина Аввакумова стабильно держится в мировой десятке женского Кубка мира.
Лыжное двоеборье
3 комплекта наград (у мужчин в индивидуальном зачете — нормальный и большой трамплины, и командный зачет)
Увы, сборная России в этом виде рассчитывает в лучшем случае попасть на Олимпиаду, что при общем уровне двоеборья в стране будет крайне сложно.
Александр ПОКАЧУЕВ.