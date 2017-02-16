Кишиневские новости

До старта XXIII зимних Олимпийских игр в Пьёнчхане — ровно год

На днях ностальгически настро­енные болельщики отметили три года со дня старта Олимпи­ады в Сочи, а уже сегодня сам спортивный бог велел заглянуть в будущее: через год в Пьёнчха­не начнутся XXIII зимние Игры. Страна утренней свежести так хотела их провести, что, дваж­ды потерпев поражение на вы­борах (в том числе и от Сочи), продолжала методично бить в одну точку и получила от МОК согласие принять соревнования за подавляющим преимуще­ством. Так что Игры обещают быть яркими и качественны­ми. И давайте не будем раньше времени рвать лепестки ромаш­ки на тему допустят — не допу­стят нашу команду, а просто прикинем шансы сборной Рос­сии, исходя из реалий зимнего сезона‑2016/2017.

Санный спорт

4 комплекта медалей (у мужчин и жен­щин — «одиночки»; мужские «двойки»; эстафета)

Первый российский чемпион мира Се­мен Павличенко был в Сочи в тени нынешнего главного тренера Альберта Демченко, но все равно выступил очень достойно, с пятым ре­зультатом. В нынешнем сезоне два «серебра» ЧМ взял 20‑летний Роман Репилов, на закон­ных основаниях выступающий как в молодеж­ном, так и во взрослом зачете. У женщин на­дежда на опытную Татьяну Иванову, которая способна помочь России и в эстафете (в Сочи в дебютной дисциплине мы были «серебря­ными»); а вот в «двойках» на сегодня велико преимущество немцев.

Бобслей

3 комплекта медалей («двойки» муж­ские и женские, «четверки»)

13 февраля в Кёнигзее начался послед­ний предолимпийский чемпионат мира. С ухо­дом Зубкова и Воеводы российские позиции с прицелом на Игры‑2018 не так крепки, но шансы на награды есть у экипажей Алексея Стульнева, Александра Касьянова, Надежды Сергеевой и Александры Родионовой.

Скелетон

2 комплекта медалей (мужчины, женщины)

Олимпийский чемпион Александр Тре­тьяков по-прежнему в строю и будет главным претендентом на чемпионство‑2018 на пару с латышским гонщиком Мартинсом Дукурсом. У женщин главная надежда на бронзового призера Сочи Елену Никитину.

Биатлон

11 комплектов медалей (у мужчин и женщин — по пять: классическая гонка, спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета; плюс смешанная эстафета)

Чемпионат мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене, показывает тот со­став сборной России, на который рассчитыва­ют тренеры и в Пхёнчхане.

Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков — стабильные эстафетчики. На роль четвертого могут претендовать сразу не­сколько человек: Александр Логинов, Алек­сей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Ели­сеев, Дмитрий Малышко. У женщин серьезно заявила о себе как о спортсменке, способной выигрывать, а не просто быть в топе, Татьяна Акимова. Вернулась в сборную Ирина Ста­рых.

Горные лыжи

11 комплектов медалей (у мужчин и у женщин — по пять: скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супергигант, комбинация; а также командные соревно­вания)

Реально на медаль может рассчитывать только слаломист Александр Хорошилов, ко­торый после Игр‑2014 не раз поднимался на пьедестал на этапах Кубка мира.

Сноуборд

10 комплектов медалей (у мужчин и у женщин — по пять: параллельный гигант­ский слалом, борд-кросс, хафпайп, сло­упстайл и биг-эйр)

Надеемся на 2–3 награды (так, у нас тра­диционно хорошие позиции в параллельном слаломе).

Фристайл

10 комплектов медалей (у мужчин и у женщин — по пять: акробатика, ски- кросс, хафпайп, слоупстайл и могул)

Россия может рассчитывать на 1–2 меда­ли (в акробатике).

Хоккей

2 комплекта медалей (мужской и женский турниры)

С мужским хоккеем ситуация пока не очень понятная: будут ли принимать участие в Играх хоккеисты из сильнейшей в мире Национальной хоккейной лиги, выяснится не ранее чем в марте. Если да — то явный фаворит Канада. Если нет — то у сборной России шансы на «золото» сразу станут на­много выше (вполне боеспособную команду можно собрать и из игроков нашей Конти­нентальной хоккейной лиги), как и у неко­торых других сборных. У женщин в любом случае фавориты Канада и США, но и наша сборная прогрессирует.

Кёрлинг

3 комплекта медалей (мужчины, жен­щины, дабл-микст)

В случае попадания в призовые тройки на чемпионатах мира‑2017 у женщин и в коман­дах в новой олимпийской смешанной дисци­плине 2х2 (где Россия действующий чемпион) за судьбу путевок можно не волноваться. Муж­чины сейчас в рейтинг-листе десятые, многое зависит от их игры на ЧМ (с 1 по 9 апреля), но в случае чего есть шанс побороться за две оставшиеся путевки в Корею через дополни­тельный отбор. Девушки фактически «золотым европейским составом» (Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Портунова; тренер Сергей Беланов) только что взяли «серебро» Универсиады, но за поездку на чемпионат мира, стартующий 26 марта, они поспорят в матчевой встрече за Суперкубок с командой Анны Сидоровой (игроки основы: Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеи­рука Езех; тренер Светлана Калалб). То же са­мое касается и мужчин. Ну а в Корее наиболее реальные шансы на медали — в еще не всеми освоенном дабл-миксте и у женщин, где Рос­сия сейчас условно четвертая на планете.

Конькобежный спорт

14 комплектов медалей (у жен­щин — 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; у мужчин — 500 м, 1000 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м; командная гон­ка и масс-старт у мужчин и женщин)

В Корее результат Сочи (три медали) явно должен быть перекрыт. Сегодня в ко­манде звезды мирового уровня, набравшие необходимый опыт. Чемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников, чемпион мира Денис Юсков, призеры Олимпиады в Сочи Фаткулина, Граф, Екатерина Шихова… По­тенциал у команды очень высокий, дело только за его реализацией.

Фигурное катание

5 комплектов медалей (одиночное катание — у мужчин и женщин; парное катание; танцы на льду; командные со­ревнования)

Двукратный олимпийский чемпион Ев­гений Плющенко подбрасывает интригу, на днях заявив, что поедет на свою пятую Олимпиаду, но пока не знает, в каком ка­честве. У мужчин сегодня в строю Максим Ковтун, Михаил Коляда, Сергей Воронов, Александр Самарин… Кто знает, чем обер­нется и загадочная фраза Плющенко?..

Конкуренция у женщин в сборной — за­предельная: Евгения Медведева, Анна По­горилая, Елена Радионова, Елизавета Тук­тамышева, Мария Сотскова… Но Евгении Медведевой «золото» готовы отдать зара­нее многие специалисты.

В парах возвращаются в строй после травм Ксения Столбова и Федор Климов, пропускают нынешний сезон Татьяна Воло­сожар и Максим Траньков, набирают мощь Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В танцах ситуация все последние годы сложная. Удачно выступают лишь Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Сини­цина и Никита Кацалапов, Елена Ильиных и Руслан Жиганшин сражаются все больше с собой и с судьями.

Шорт-трек

8 комплектов медалей (у мужчин и женщин — по четыре: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета)

После Сочи шестикратного олимпий­ского чемпиона Виктора Ана спросили: «Вы можете стать самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр, если на Олимпиаде‑2018 выиграете еще три золотые медали. Планируете выступать на Играх в Корее через четыре года?» Ан сказал: «Решу позже». И решил в пользу Игр.

В женской сборной есть свой «Ан в юбке», как успели окрестить Софью Про­свирнову. 19‑летняя спортсменка успела выступить уже и на Олимпийских играх в Сочи.

Лыжные гонки

12 комплектов медалей (у мужчин и женщин — по шесть: классическая гон­ка, масс-старт, спринт, командный спринт, скиатлон, эстафета)

Сегодня в наших лыжах ситуация не из легких. Легков, Вылегжанин, Петухов (Ива­нова и Шаповалова — у женщин) от стартов временно отстранены из-за обвинений в докладе Макларена.

На лыжне в сезоне ярчайшим образом заявили о себе Сергей Устюгов (победа в Тур де Ски‑2017), Глеб Ретивых, Петр Се­дов… Напомнили о себе и женщины — побе­дой в спринте на этапе Кубка мира Натальи Матвеевой.

Прыжки с трамплина

4 комплекта наград (3 комплекта у мужчин — нормальный трамплин, боль­шой трамплин и командный зачет; 1 ком­плект у женщин — нормальный трам­плин)

Рассчитывать на какие-либо награды сложно, если только уж совсем повезет: например, кто-то из лидеров команды — Дмитрий Васильев или Евгений Климов — первые прыжки совершит на очень высоком уровне. В команде, шансов еще меньше, для этого нужно, чтобы все прыгуны сбор­ной были примерно на одном уровне.

У женщин ситуация оптимистичнее: первый номер национальной команды Ири­на Аввакумова стабильно держится в миро­вой десятке женского Кубка мира.

Лыжное двоеборье

3 комплекта наград (у мужчин в инди­видуальном зачете — нормальный и большой трамплины, и командный за­чет)

Увы, сборная России в этом виде рас­считывает в лучшем случае попасть на Олимпиаду, что при общем уровне двое­борья в стране будет крайне сложно.

Александр ПОКАЧУЕВ.