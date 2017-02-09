Кишиневские новости

Возврат денег по-молдавски
Из похищенного миллиарда пока нашли около 10%
Помнится, сразу после вступления в должность нынешний премьер Павел Филип пообещал, что на главной площади Кишинева установят электронное табло, и оно будет в режиме реального времени показывать, сколько денег из похищенного из банковской системы миллиарда долларов удалось вернуть. Когда табло не появилось и спустя долгое время, глава правительства заявил, что его неправильно поняли: он, мол, выражался фигурально. А данные о возврате миллиарда будет обнародовать Министерство финансов.
На сайте ведомства, действительно, появился своеобразный электронный калькулятор, данные на котором обновляются раз в месяц. И вот что там значится сегодня. В январе три ликвидируемых банка – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank – вернули Нацбанку 35,7 млн леев в счет кредитов в сумме около 14 млрд леев, полученных два года назад от НБМ под гарантии правительства. А в общей сложности к началу февраля возврат достиг суммы в 1,6 млрд леев. Деньги были получены за счет продажи активов этих банков, а также из чрезвычайного кредита, выданного Национальным банком. То есть пока возвращено примерно 10% от кредита, который правительство выделило под свою гарантию и 0,5% годовых.
А вот отдавать за счет бюджета, то есть за счет налогов всех граждан Молдовы, придется уже под 5% в течение четверти века. Поэтому сумма возврата составит уже примерно 25 млрд леев. Выходит, нас ограбят дважды, хотя власти изо всех сил стараются успокоить население: вы не пострадаете, все отдадут те, кто украл.
Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы из американского агентства Kroll. Результатов в виде возврата хотя бы части украденных денег эти действия пока не дали. На минувшей неделе глава Национального банка Сергей Чокля сообщил, что в конце февраля Kroll представит стратегию возвращения украденных денег. В тех отчетах, что уже опубликованы, утверждается, что большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, была переведена на банковские счета в России (200 млн долларов), Молдове (95 млн), Эстонии (58 млн) и на Кипре (41 млн). Дождемся, конечно, очередного отчета. Но человек, изучавший курс арифметики хотя бы в объеме начальной школы, легко подсчитает, что в данной раскладке не хватает как минимум 600 млн долларов. Куда ж они, интересно, делись?
Между тем, еще при представлении первого отчета компании Kroll глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил: «Нам известны и похищенные суммы, и кто их украл, и где искать украденное». Вопрос: «Что именно в таком случае ищет Kroll?» вынесем за скобки. Посмотрим, как воспользовались правоохранительные органы имевшейся в их распоряжении информацией.
Ликвидированные ныне банки выдали необеспеченные кредиты пяти фирмам-однодневкам. Никто из руководителей, одобривших выдачу этих кредитов, не осужден. Не уволен никто из сотрудников (весьма высокопоставленных) правоохранительных органов, безучастно наблюдавших за махинациями. Деньги пока возвращаются за счет продажи имущества банков, а не за счет конфискации ценностей истинных виновников. Да и кто они, эти виновники? Даже Филат, процесс над которым проводили с большой помпой, а окончательного решения до сих пор нет, угодил за решетку не за кражу миллиарда, а за получение крупной взятки и извлечение выгоды от влияния. А сколько денег из тех, что ушли за рубеж уже вернули или хотя бы попытались сделать это?
По информации из президентуры, Игорь Додон сейчас внимательно изучает большой массив доставшихся ему в наследство от предшественника документов, касающихся кражи века. И картина того, как все было на самом деле и кто к этому руку приложил, все больше проясняется. А первой законодательной инициативой главы государства стал законопроект, предусматривающий аннулирование закона, перекладывающего на плечи граждан украденное из финансово-банковской системы страны.
И в этом большинство жителей Молдовы солидарно со своим президентом. Согласно результатам опроса, проведенного агентством CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul, 86,7% респондентов считают, что похищенный миллиард необходимо возвращать не за счет простых граждан Молдовы, а путем конфискации имущества тех, кто эту кражу совершил. 52,9% опрошенных полагают, что виноваты в краже века олигархические группы, 47,6% – предыдущая власть, а 32,7% – нынешняя власть.
И она, эта власть, демонстрирует свою полную беспомощность, пассивно ожидая рекомендаций компании Kroll, которые потом обещает изучать и оценивать, а лишь затем, возможно, начинать что-то предпринимать. И такими темпами процесс точно растянется на десятилетия. Безусловно, залезть в карман к гражданам гораздо проще.
Елена РОЙТБУРД.
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