Кишиневские новости

Из похищенного миллиарда пока нашли около 10%

Помнится, сразу после вступления в должность нынешний премьер Павел Филип пообещал, что на главной площади Кишинева уста­новят электронное табло, и оно будет в режиме реального вре­мени показывать, сколько денег из похищенного из банковской системы миллиарда долларов удалось вернуть. Когда табло не появилось и спустя долгое время, глава правительства заявил, что его неправильно поняли: он, мол, выражался фигурально. А дан­ные о возврате миллиарда будет обнародовать Министерство фи­нансов.

На сайте ведомства, действитель­но, появился своеобразный электронный калькулятор, данные на котором обновля­ются раз в месяц. И вот что там значится сегодня. В январе три ликвидируемых банка – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank – вернули Нацбанку 35,7 млн леев в счет кредитов в сумме около 14 млрд леев, полученных два года назад от НБМ под гарантии правительства. А в общей сложности к началу февраля возврат до­стиг суммы в 1,6 млрд леев. Деньги были получены за счет продажи активов этих банков, а также из чрезвычайного кредита, выданного Национальным банком. То есть пока возвращено примерно 10% от креди­та, который правительство выделило под свою гарантию и 0,5% годовых.

А вот отдавать за счет бюджета, то есть за счет налогов всех граждан Молдовы, придется уже под 5% в течение четверти века. Поэтому сумма возврата составит уже примерно 25 млрд леев. Выходит, нас ограбят дважды, хотя власти изо всех сил стараются успокоить население: вы не по­страдаете, все отдадут те, кто украл.

Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные орга­ны Молдовы и финансовые детективы из американского агентства Kroll. Результа­тов в виде возврата хотя бы части укра­денных денег эти действия пока не дали. На минувшей неделе глава Национального банка Сергей Чокля сообщил, что в конце февраля Kroll представит стратегию воз­вращения украденных денег. В тех отчетах, что уже опубликованы, утверждается, что большая часть средств, выведенных в ре­зультате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, была переведена на банковские счета в России (200 млн долларов), Молдове (95 млн), Эстонии (58 млн) и на Кипре (41 млн). До­ждемся, конечно, очередного отчета. Но человек, изучавший курс арифметики хотя бы в объеме начальной школы, легко под­считает, что в данной раскладке не хвата­ет как минимум 600 млн долларов. Куда ж они, интересно, делись?

Между тем, еще при представлении первого отчета компании Kroll глава Наци­онального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил: «Нам известны и похищенные суммы, и кто их украл, и где искать украденное». Вопрос: «Что именно в таком случае ищет Kroll?» вынесем за скобки. Посмотрим, как воспользовались правоохранительные органы имевшейся в их распоряжении информацией.

Ликвидированные ныне банки выдали необеспеченные кредиты пяти фирмам-однодневкам. Никто из руководителей, одобривших выдачу этих кредитов, не осужден. Не уволен никто из сотрудни­ков (весьма высокопоставленных) пра­воохранительных органов, безучастно наблюдавших за махинациями. День­ги пока возвращаются за счет продажи имущества банков, а не за счет конфи­скации ценностей истинных виновников. Да и кто они, эти виновники? Даже Филат, процесс над которым проводили с боль­шой помпой, а окончательного решения до сих пор нет, угодил за решетку не за кражу миллиарда, а за получение крупной взятки и извлечение выгоды от влияния. А сколько денег из тех, что ушли за ру­беж уже вернули или хотя бы попытались сделать это?

По информации из президентуры, Игорь Додон сейчас внимательно изучает большой массив доставшихся ему в на­следство от предшественника документов, касающихся кражи века. И картина того, как все было на самом деле и кто к этому руку приложил, все больше проясняется. А первой законодательной инициативой главы государства стал законопроект, предусматривающий аннулирование за­кона, перекладывающего на плечи граж­дан украденное из финансово-банковской системы страны.

И в этом большинство жителей Молдо­вы солидарно со своим президентом. Со­гласно результатам опроса, проведенного агентством CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul, 86,7% респондентов считают, что похищен­ный миллиард необходимо возвращать не за счет простых граждан Молдовы, а путем конфискации имущества тех, кто эту кражу совершил. 52,9% опрошенных полагают, что виноваты в краже века олигархические группы, 47,6% – предыдущая власть, а 32,7% – нынешняя власть.

И она, эта власть, демонстрирует свою полную беспомощность, пассивно ожидая рекомендаций компании Kroll, которые по­том обещает изучать и оценивать, а лишь затем, возможно, начинать что-то пред­принимать. И такими темпами процесс точно растянется на десятилетия. Безу­словно, залезть в карман к гражданам го­раздо проще.

Елена РОЙТБУРД.