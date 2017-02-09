Кишиневские новости

Брюссель открыл для себя президента Додона
Глава государства посетил столицу Евросоюза
Нынешняя неделя началась для президента с официального визита в Брюссель. Как и было объявлено, это стало второй после Москвы зарубежной поездкой главы государства.
Примечательно, что президент вместе с остальными членами делегации отправился в столицу Бельгии и, одновременно, штаб-квартиру Евросоюза не на частном самолете и не чартерным рейсом, а обычным авиарейсом, к тому же в экономклассе. Это было одним из предвыборных обещаний Игоря Додона: не тратить попусту бюджетные деньги. Поэтому в Брюссель летели с пересадкой в Германии, стояли в очереди на паспортный и таможенный контроль со всеми остальными пассажирами, президент общался и даже фотографировался с гражданами.
Продолжим диалог в интересах Молдовы
Программа визита была очень насыщенной. Первым президента Молдовы принял председатель Европейского совета Дональд Туск.
В ходе беседы стороны обсудили отношения между РМ и ЕС, реализуемые реформы, приднестровское урегулирование, а также ряд ключевых тем в повестке двухсторонних отношений. По завершении встречи Игорь Додон заявил, что подтвердил «свою прежнюю позицию в отношении Соглашения об ассоциации с ЕС»: «Если парламентское большинство или народ попросят расторгнуть Соглашение, президент не может этому сопротивляться. Мое мнение осталось прежним».
Президент обратил внимание Дональда Туска на то, что проводимые в нашей стране реформы в основном имитируются. «Я сказал нашим европейским партнерам, что если в Кишиневе над прокуратурой и тюрьмами развевается флаг Европейского союза, это не показатель того, что коррупции стало меньше. Важны не флаги и лозунги, а реформы, – отметил глава государства. – Я выразил сожаление, что реформа прокуратуры пошла не так, как планировалось. В частности, это касается назначения генпрокурора».
Игорь Додон предложил европейским чиновникам проанализировать внимательно ситуацию в Молдове и поискать причину, почему дела идут так плохо: «Почему резко сократилось доверие к интеграции в ЕС, почему на протяжении многих лет они поддерживали коррумпированные правительства в Кишиневе, а не граждан?»
Президент также сообщил, что поднял вопрос вывода миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, который произошел после подписания Соглашения с ЕС. По словам Игоря Додона, он попросил помощи европейских структур в расследовании этой кражи. Глава государства предложил организовать трехсторонние переговоры межу Молдовой, Евросоюзом и Россией по вопросам торговли и выразил надежду, что они начнутся уже в нынешнем году.
«Мы будем продолжать диалог прежде всего в интересах Молдовы и ее граждан», – заключил Игорь Додон.
Будем эффективно сотрудничать с Востоком и Западом
Состоялась у Игоря Додона и встреча с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Стороны обсудили прошедшие в Молдове президентские выборы, законодательство о выборах, вопросы, касающиеся реформ, которые должны быть внедрены в Молдове, а также возможные сценарии решения приднестровского вопроса.
«Исходя из встреч, которые мы провели до сих пор, могу заверить в том, что Молдова будет эффективно сотрудничать и с Востоком, и с Западом. Это отличает нас от правящего большинства», – заявил президент Молдовы.
Еще одно приглашение совершить официальный визит в нашу страну Игорь Додон сделал вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Встречу с ней глава государства назвал плодотворной, сообщил, что приглашение было принято, и визит, возможно, состоится в ближайшие месяцы.
Открывать офис НАТО спешить не стоит
Важным пунктом в программе визита Игоря Додона в Брюссель стала встреча с руководством НАТО. По завершении беседы с заместителем генерального секретаря организации Роуз Гетемюллер президент заявил, что поддерживает некоторые реализуемые НАТО программы, направленные на решение проблем, беспокоящих граждан Молдовы – например, программу по ликвидации пестицидов в нашей стране.
«В то же время я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возможным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на данном этапе этот шаг создаст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию», – сказал президент.
Игорь Додон также сообщил, что обсудил с Роуз Гетемюллер соглашение о признании постоянного нейтралитета Республики Молдова. Он обратил внимание, что этот пункт есть в индивидуальном плане действий, который Молдова подписала с НАТО. По словам главы государства, способы дальнейшего сотрудничества с НАТО будут определены после встреч на экспертном уровне.
Елена БАРБАРОШИЕ.
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