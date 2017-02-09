Кишиневские новости

Глава государства посетил столицу Евросоюза

Нынешняя неделя началась для пре­зидента с официального визита в Брюссель. Как и было объявлено, это стало второй после Москвы зарубеж­ной поездкой главы государства.

Примечательно, что президент вместе с остальными членами делегации отпра­вился в столицу Бельгии и, одновременно, штаб-квартиру Евросоюза не на частном самолете и не чартерным рейсом, а обыч­ным авиарейсом, к тому же в экономклас­се. Это было одним из предвыборных обе­щаний Игоря Додона: не тратить попусту бюджетные деньги. Поэтому в Брюссель летели с пересадкой в Германии, стояли в очереди на паспортный и таможенный кон­троль со всеми остальными пассажирами, президент общался и даже фотографиро­вался с гражданами.

Продолжим диалог в интересах Молдовы

Программа визита была очень насы­щенной. Первым президента Молдовы принял председатель Европейского совета Дональд Туск.

В ходе беседы стороны обсудили от­ношения между РМ и ЕС, реализуемые реформы, приднестровское урегулирова­ние, а также ряд ключевых тем в повестке двухсторонних отношений. По завершении встречи Игорь Додон заявил, что подтвер­дил «свою прежнюю позицию в отношении Соглашения об ассоциации с ЕС»: «Если парламентское большинство или народ попросят расторгнуть Соглашение, прези­дент не может этому сопротивляться. Мое мнение осталось прежним».

Президент обратил внимание Дональ­да Туска на то, что проводимые в нашей стране реформы в основном имитируются. «Я сказал нашим европейским партнерам, что если в Кишиневе над прокуратурой и тюрьмами развевается флаг Европей­ского союза, это не показатель того, что коррупции стало меньше. Важны не фла­ги и лозунги, а реформы, – отметил глава государства. – Я выразил сожаление, что реформа прокуратуры пошла не так, как планировалось. В частности, это касается назначения генпрокурора».

Игорь Додон предложил европейским чиновникам проанализировать вниматель­но ситуацию в Молдове и поискать причи­ну, почему дела идут так плохо: «Почему резко сократилось доверие к интеграции в ЕС, почему на протяжении многих лет они поддерживали коррумпированные прави­тельства в Кишиневе, а не граждан?»

Президент также сообщил, что поднял вопрос вывода миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, который произошел после подписания Соглашения с ЕС. По словам Игоря Додона, он попро­сил помощи европейских структур в рас­следовании этой кражи. Глава государства предложил организовать трехсторонние переговоры межу Молдовой, Евросоюзом и Россией по вопросам торговли и выразил надежду, что они начнутся уже в нынешнем году.

«Мы будем продолжать диалог прежде всего в интересах Молдовы и ее граждан», – заключил Игорь Додон.

Будем эффективно сотрудничать с Востоком и Западом

Состоялась у Игоря Додона и встреча с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Стороны обсудили прошед­шие в Молдове президентские выборы, зако­нодательство о выборах, вопросы, касающи­еся реформ, которые должны быть внедрены в Молдове, а также возможные сценарии ре­шения приднестровского вопроса.

«Исходя из встреч, которые мы про­вели до сих пор, могу заверить в том, что Молдова будет эффективно сотрудничать и с Востоком, и с Западом. Это отличает нас от правящего большинства», – заявил президент Молдовы.

Еще одно приглашение совершить официальный визит в нашу страну Игорь Додон сделал вице-председателю Евро­пейской комиссии, верховному представи­телю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Встречу с ней глава государ­ства назвал плодотворной, сообщил, что приглашение было принято, и визит, воз­можно, состоится в ближайшие месяцы.

Открывать офис НАТО спешить не стоит

Важным пунктом в программе визита Игоря Додона в Брюссель стала встре­ча с руководством НАТО. По завершении беседы с заместителем генерального се­кретаря организации Роуз Гетемюллер президент заявил, что поддерживает не­которые реализуемые НАТО программы, направленные на решение проблем, бес­покоящих граждан Молдовы – например, программу по ликвидации пестицидов в нашей стране.

«В то же время я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возможным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на данном этапе этот шаг соз­даст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию», – сказал президент.

Игорь Додон также сообщил, что об­судил с Роуз Гетемюллер соглашение о признании постоянного нейтралитета Ре­спублики Молдова. Он обратил внимание, что этот пункт есть в индивидуальном пла­не действий, который Молдова подписа­ла с НАТО. По словам главы государства, способы дальнейшего сотрудничества с НАТО будут определены после встреч на экспертном уровне.

Елена БАРБАРОШИЕ.