Кишиневские новости

И в день рождения у Зинаиды Гречаный напряженный график

В минувший вторник день рож­дения отметила председатель Партии социалистов, лидер пар­ламентской фракции ПСРМ Зи­наида Гречаный.

На своей странице в социальной сети поздравление Зинаиде Петров­не опубликовал президент Игорь До­дон. В послании, в частности, гово­рится:

— Это человек, который вытащил Молдову из долгов по выплате пен­сий и зарплат, внес существенный вклад в снижение внешнего и вну­треннего долга страны. Рядом с ней нам удалось год за годом повышать студенческие стипендии, увеличи­вать бюджетные места в универси­тетах, пенсии – минимум на 15-20% ежегодно, зарплаты, устанавливать хорошие, взаимовыгодные отноше­ния как на Востоке, так и на Западе. Когда мы вместе работали в прави­тельстве, Молдова зарегистрировала самый высокий экономический рост, самый большой приток инвестиций в страну, самый большой рост соци­альных гарантий для людей. Уверен, что вместе нам еще многое предсто­ит сделать и для Республики Молдо­ва, и для наших сограждан.

Зинаида Гречаный – настоящий профессионал, и для меня было и остается честью работать вме­сте с ней. В то же время президен­том высоко оценена порядочность председателя ПСРМ, ее качества хранительницы очага и заботливой матери.

Желаю ей успехов, крепкого здо­ровья, долгих лет жизни и только ра­дости от самых близких!

Но даже в день своего праздника Зинаида Гречаный не изменила ра­бочего графика. Она провела встре­чу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Респу­блики Чжан Инхуном. Она вручила послу поздравительную ноту в связи с 25-летием установления диплома­тических отношений между Респу­бликой Молдова и Китайской На­родной Республикой. Председатель ПСРМ отметила огромный опыт, на­копленный Коммунистической пар­тией Китая, и значение, которое ему придают в Партии социалистов.

— Мы гордимся своими отноше­ниями с Китайской Народной Респу­бликой – одной из ведущих мировых держав. Китай по праву является флагманом мировой экономики, лидером по выпуску большинства видов промышленной продукции и крупнейшим экспортером. Мы счи­таем, что нам есть чему поучиться у вас, – подчеркнула председатель политформирования.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Коммунистической парти­ей Китая и Партией социалистов Республики Молдова и высказа­лись за расширение совместной деятельности. Гречаный отметила, что ПСРМ всегда рассматривала Китайскую Народную Республику в качестве важного партнера по развитию. Она пригласила Чжан Инхуна посетить местные партий­ные организации ПСРМ.

В рамках двустороннего сотруд­ничества Посол Китайской Народной Республики пригласил делегацию ПСРМ посетить Китай в первой по­ловине 2017 года.

В ближайшее время стороны до­говорились обсудить вопросы под­писания двустороннего соглашения о сотрудничестве между Коммуни­стической партией Китая и Партией социалистов Республики Молдова.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.