Кишиневские новости

Праздник в рабочем режиме
И в день рождения у Зинаиды Гречаный напряженный график
В минувший вторник день рождения отметила председатель Партии социалистов, лидер парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаный.
На своей странице в социальной сети поздравление Зинаиде Петровне опубликовал президент Игорь Додон. В послании, в частности, говорится:
— Это человек, который вытащил Молдову из долгов по выплате пенсий и зарплат, внес существенный вклад в снижение внешнего и внутреннего долга страны. Рядом с ней нам удалось год за годом повышать студенческие стипендии, увеличивать бюджетные места в университетах, пенсии – минимум на 15-20% ежегодно, зарплаты, устанавливать хорошие, взаимовыгодные отношения как на Востоке, так и на Западе. Когда мы вместе работали в правительстве, Молдова зарегистрировала самый высокий экономический рост, самый большой приток инвестиций в страну, самый большой рост социальных гарантий для людей. Уверен, что вместе нам еще многое предстоит сделать и для Республики Молдова, и для наших сограждан.
Зинаида Гречаный – настоящий профессионал, и для меня было и остается честью работать вместе с ней. В то же время президентом высоко оценена порядочность председателя ПСРМ, ее качества хранительницы очага и заботливой матери.
Желаю ей успехов, крепкого здоровья, долгих лет жизни и только радости от самых близких!
Но даже в день своего праздника Зинаида Гречаный не изменила рабочего графика. Она провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Чжан Инхуном. Она вручила послу поздравительную ноту в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой. Председатель ПСРМ отметила огромный опыт, накопленный Коммунистической партией Китая, и значение, которое ему придают в Партии социалистов.
— Мы гордимся своими отношениями с Китайской Народной Республикой – одной из ведущих мировых держав. Китай по праву является флагманом мировой экономики, лидером по выпуску большинства видов промышленной продукции и крупнейшим экспортером. Мы считаем, что нам есть чему поучиться у вас, – подчеркнула председатель политформирования.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Коммунистической партией Китая и Партией социалистов Республики Молдова и высказались за расширение совместной деятельности. Гречаный отметила, что ПСРМ всегда рассматривала Китайскую Народную Республику в качестве важного партнера по развитию. Она пригласила Чжан Инхуна посетить местные партийные организации ПСРМ.
В рамках двустороннего сотрудничества Посол Китайской Народной Республики пригласил делегацию ПСРМ посетить Китай в первой половине 2017 года.
В ближайшее время стороны договорились обсудить вопросы подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве между Коммунистической партией Китая и Партией социалистов Республики Молдова.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
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