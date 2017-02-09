Кишиневские новости

Президент и ПСРМ – лидеры соцопроса

В понедельник были представлены результаты очередного социологического опроса, проведен­ного компанией CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul.

Так, политиком, который пользуется наибольшим до­верием опрошенных, остается президент Игорь Додон. О своем доверии ему заявили 61,18% определившихся ре­спондентов. И это – исторический рекорд за последние несколько лет. Рейтинг ближайших конкурентов – пред­седателя партии «Действие и солидарность» Майи Санду и главы формирования «Платформа достоинства и правды» Андрея Нэстасе – в три раза ниже.

57% опрошенных выступают за то, чтобы Молдова стала президентской республикой, а 98,3% респондентов заявили, что главу государства должен напрямую избирать народ.

А если бы в ближайшее воскресенье прошли досроч­ные парламентские выборы, их безоговорочным победи­телем стала бы Партия социалистов. За нее готовы прого­лосовать 51,2% определившихся с выбором опрошенных граждан. Лидирует ПСРМ и в рейтинге доверия населения. Он составляет 44% .

Далее следует партия «Действие и солидарность» с 28,5%. Этому политформированию доверяют 26,4%. Дове­рие к Платформе «DA» высказали 15,3% опрошенных. Если перевести проценты в депутатские кресла, то у ПСРМ – 62 мандата, а у представителей Майи Санду — 39.А вот про­сто демократам, просто либералам, либерал-демократам, народным европейцам, коммунистам, членам Платформы «DA», не говоря уже обо всех прочих, места в парламенте не светят: избирательный порог они не преодолевают.

Работой кабинета министров не довольны 60,7% опро­шенных, работа парламента не устраивает 66,7% респон­дентов. Зато деятельность президента Игоря Додона одо­бряют 44,3% участников опроса.

Экономической ситуацией в стране недовольны 73,6% опрошенных, которые считают, что республика движется в неверном направлении.

И, наконец, 86,7% граждан, принявших участие в опро­се, разделяют мнение президента о том, что похищенный из банковской системы миллиард долларов должны воз­вращать не жители республики, а те, кто виновен в краже, – за счет конфискованного у них имущества.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.