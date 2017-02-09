Кишиневские новости

Рейтинг бьет исторические рекорды
Президент и ПСРМ – лидеры соцопроса
В понедельник были представлены результаты очередного социологического опроса, проведенного компанией CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul.
Так, политиком, который пользуется наибольшим доверием опрошенных, остается президент Игорь Додон. О своем доверии ему заявили 61,18% определившихся респондентов. И это – исторический рекорд за последние несколько лет. Рейтинг ближайших конкурентов – председателя партии «Действие и солидарность» Майи Санду и главы формирования «Платформа достоинства и правды» Андрея Нэстасе – в три раза ниже.
57% опрошенных выступают за то, чтобы Молдова стала президентской республикой, а 98,3% респондентов заявили, что главу государства должен напрямую избирать народ.
А если бы в ближайшее воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, их безоговорочным победителем стала бы Партия социалистов. За нее готовы проголосовать 51,2% определившихся с выбором опрошенных граждан. Лидирует ПСРМ и в рейтинге доверия населения. Он составляет 44% .
Далее следует партия «Действие и солидарность» с 28,5%. Этому политформированию доверяют 26,4%. Доверие к Платформе «DA» высказали 15,3% опрошенных. Если перевести проценты в депутатские кресла, то у ПСРМ – 62 мандата, а у представителей Майи Санду — 39.А вот просто демократам, просто либералам, либерал-демократам, народным европейцам, коммунистам, членам Платформы «DA», не говоря уже обо всех прочих, места в парламенте не светят: избирательный порог они не преодолевают.
Работой кабинета министров не довольны 60,7% опрошенных, работа парламента не устраивает 66,7% респондентов. Зато деятельность президента Игоря Додона одобряют 44,3% участников опроса.
Экономической ситуацией в стране недовольны 73,6% опрошенных, которые считают, что республика движется в неверном направлении.
И, наконец, 86,7% граждан, принявших участие в опросе, разделяют мнение президента о том, что похищенный из банковской системы миллиард долларов должны возвращать не жители республики, а те, кто виновен в краже, – за счет конфискованного у них имущества.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.
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