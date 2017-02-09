Кишиневские новости

Вынужденно находясь за пределами страны, Усатый в качестве «локомотива» НП и мэра Бельц по-прежнему вовлечен в политическую и общественную жизнь страныРенато

На прошлой неделе активисты «Нашей Партии» вместе со своим лидером приветствовали массовые протестные настроения, охватившие Румынию после того, как тамошнее правительство социал-демократов объявило об амнистии – в том числе для чиновников, уличённых в коррупции. По мнению Усатого, всё ныне происходящее в соседней стране отдаётся эхом и в Молдове.

У воров нет национальности

«Инициатива правительства Румынии об амнистии и помиловании коррупционеров может оказаться реальностью и для нашей страны, где режим олигарха Плахотнюка, прикрываясь «международными нормами», готов пойти по стопам своих румынских партнеров.

«То, что сделали румынские власти, – не только откровенный вызов правовому государству, но и угроза демократии. И всё это в очередной раз свидетельствует, что воры не имеют национальности и гражданства. В Бухаресте ли, в Кишиневе – плахотнюки действуют всюду одинаково – ночные заседания с секретными решениями и узаконенным воровством», – заявил Усатый в ходе одной из своих традиционных онлайн-трансляций.

Лидер НП убеждён, что действиями молдавских демократов и румынских социал-демократов дирижируют одни и те же советники из американской компании Podesta. «Почерк один и тот же»…

«Они научили Плахотнюка, как избрать правительство ночью. Этот же сценарий мы наблюдали и вчера ночью в Румынии.

Почему нас должны волновать преступные намерения власти в Бухаресте? Потому что однажды утвержденные подобные нормы могут стать для местных плахотнюков «международной нормой». В этой связи логичным будет предположение, что однажды в парламенте встанет какой-то Сережа Сырбу и заявит, дескать, «обратите внимание – это ведь международная практика». Уверяю вас, что подобная норма могла бы быть утверждена и у нас», – размышляет Усатый.

«Готов быть посредником»

Несомненно, сложившаяся ситуация требует адекватной реакции со стороны теперь даже не оппозиционных, а просто всех здоровых сил молдавского общества. Любопытно, что к таким силам Усатый причисляет и нового молдавского президента Игоря Додона. И первое, что, по мнению лидера НП, следует сегодня сделать – «положить конец геополитическим распрям»…

«Мы все граждане одной страны. Ни один политик не должен, не имеет права принимать решения за нас. А значит, мы сегодня обязаны объединиться и свергнуть эту хунту, чтобы в Молдове появились суды, нормальные прокуроры и полицейские.

Плахотнюк сейчас пытается доказать европейским партнерам, что он борется за евроинтеграцию. Однако европейцы и американцы давно разобрались, кто такой Плахотнюк на самом деле. Они прекрасно понимают, что, оставив одиозного олигарха у власти, они окончательно похоронят в Молдове идею евроинтеграции.

Пресловутый «Координатор» допускает ту же ошибку, что и в своё время Филат. Днем он проевропейский, ночью пророссийский, по праздникам проамериканский. Уверяю вас, эта тенденция не приведет ни к чему хорошему», – утверждает Усатый.

Обращаясь фактически напрямую к Додону, лидер НП убеждён, что у президента Молдовы сегодня «появился уникальный шанс снести правящий режим».

«Уберите тему геополитики. Давайте консолидируем общество, поскольку своими хитроумными комбинациями Плахотнюк «загоняет под матрас» всё молдавское общество. Я же, если возникнет такая необходимость, готов выступить в роли посредника, который будет говорить с теми, кто ныне представляет правый политический фланг», – заявил Усатый.

И левые, и правые, и центристы

«Я поддержу любую протестную инициативу гражданского общества», – написал на прошлой неделе Усатый в Фейсбуке. А уже в минувшую пятницу в центре Кишинева прошла акция протеста «Марш солидарности против коррупции и диктатуры». Самоорганизовавшиеся через соцсети манифестанты митинговали возле памятника Штефану чел Маре, скандируя: «Молдова!», «Plahotniuc, nu uita, puşcăria-i casa ta!», «Jos hoţii!», «Plahotniuc, la duba!», «Jos mafia!», «Долой Плахотнюка!».

Митинговавшие в Кишинёве сразу заявили о своей солидарности с протестующими в Румынии, где «партнеры Плахотнюка в Бухаресте намерены амнистировать коррупционеров».

Кишинёвскую протестную акцию прокомментировал Дмитрий Чубашенко, ныне представляющий руководство «Нашей Партии»:

«Это первая гражданская инициатива в этом году, которая вывела людей на улицы, чтобы протестовать против криминального режима в Молдове. Но также и чтобы выразить солидарность с манифестантами в Бухаресте, где люди протестуют против коррумпированного правительства, тех представителей местных кланов, которые являются подельниками Плахотнюка.

Мы не можем оставаться равнодушными, у нас уже нет другого выхода, кроме как, объединившись, сопротивляться режиму. Как видите, суда, на этот непартийный протест собрались люди, солидаризовавшиеся фактически через социальные сети – тут и левые, и правые, и центристы».

Чубашенко не преминул сыронизировать: «Не совсем понятно, то ли Плахотнюк учится у своих румынских партнеров, то ли наоборот, потренировавшись на Молдове, он делится опытом со своими подельниками в Румынии»…

Автономия с горьким привкусом

Оставаясь действующим (хоть и вынужденно «дистанционным») мэром, Усатый за перипетиями молдавской политической жизни не забыл первого февраля отметить День местной автономии и работника органов местного публичного управления:

«Страна начинается с регионов. Именно здесь есть энтузиасты, которые вопреки всему добиваются прогресса в своих небольших городках и сёлах. Рад тому, что многие из таких людей поддерживают “Нашу Партию”»…

Однако даже такой праздник в современной Молдове несёт горьковатый привкус.

«Название сегодняшнего праздника состоит из двух частей. В первой идет речь о «местной автономии», но в Молдове её нет. Как примар второго по величине города могу говорить об этом с полной уверенностью. Все бюджеты в стране верстаются по разнорядкам минфина, налоговые поступления регулируются из Кишинева, капитальные инвестиции распределяются по политическому принципу. Однако известно, что без существования сильной местной автономии невозможно эффективное развитие. Государство держится на местных сообществах, у каждого из которых должны быть свои стимулы развиваться, а не потребность стоять с протянутой рукой перед зданием правительства», – невесело заключил лидер «Нашей Партии».

Онлайн будет регулярным

На днях в бельцкой мэрии прошла необычная планёрка с руководителями коммунальных служб города – в формате онлайн-конференции. Усатый доказывает, что можно сохранять административную эффективность, находясь за тысячу километров от своего рабочего кабинета.

В ходе совещания рассматривались конкретные городские проблемы, связанные с деятельностью коммунальных служб, вопросами ремонта и модернизации городской инфраструктуры.

Усатый поручил коммунальщикам повысить эффективность использования зимних реагентов для борьбы с гололедом на улицах Бельц. Мэр заметил, что использование традиционных для Молдовы соли, песка и гранитной крошки неэффективно, когда снежный покров больше определенных величин, и здесь необходимы современные химические реагенты. Усатый потребовал изучить вопрос, определить наиболее подходящих производителей реагентов и составить смету по закупке всего необходимого.

Также мэр потребовал предоставить точную информацию о том, сколько единиц техники необходимо Бельцам, чтобы уборку и вывоз мусора в муниципии можно было проводить одновременно во всем городе.

Кроме того, мэр Бельц выразил крайнее недовольство темпами ремонта детского сада, расположенного в микрорайоне Новые Бельцы. Он продолжается 4-й год подряд с небольшими перерывами. А в мае прошлого года дошкольное учреждение по этой причине вообще закрыли, детей временно распредели по другим садам.

По сообщению примэрии Бельц, планерки в режиме онлайн-конференции Ренато Усатый намерен проводить регулярно.

Посол США «не уверен»

Неожиданно на положение дел в Бельцах обратил, кажется, довольно пристальное внимание посол США в Молдове Джеймс Петтит. Свои недвусмысленные комментарии он озвучил во время встречи с вице-мэром Бельц Игорем Шереметом.

Шеремет констатировал, что возможности республиканских властей строить препятствия мэрам по политическим мотивам заложены на законодательном уровне. Он подчеркнул, что эта система могла бы работать в условиях, «когда во главе территориального бюро государственной канцелярии стояли бы объективные люди, а не те, которые опротестовывают любое решение местного коллегиального органа». Шеремет проинформировал американского дипломата, что в рамках инициированной правительством реорганизации Бельцы выдвинут инициативу о пересмотре закона и механизма включения правительства (через Госканцелярию) в процесс административного контроля.

В ответ мистер Петтит заявил следующее:

«Я хотел бы знать больше о провокациях и об отношениях, которые у вас сложились с центральной властью. Бельцы – особенный город, второй по значимости в РМ, с многоотраслевой и развитой экономикой в сфере промышленности и бизнеса. Важно определить правильное равновесие между центральной и местной властью. Я понимаю, что сейчас проводятся административные реформы в стране, но не уверен в том, как будут функционировать эти реформы.

Мне не известны все подробности, но это уже не первый раз, когда я слышу о провокациях со стороны центральной молдавской власти»…

Напомним, что неделей ранее посол Петтит высказывался также о недопустимости «политических мотивов» в «деле Усатого»…

Дмитрий ГАМАЮНОВ.