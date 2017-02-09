Кишиневские новости

И отчего беснуются вчерашние перебежчики

Полагаю, что любого совестливо­го читателя не могла не поразить статья Николая Дабижи из пред­последнего номера его ежене­дельника «Literatura şi Arta» (от 26 января с.г.) под шоковым заголов­ком «Иуда в квадрате». Только не меня, знающего автора изнутри и снаружи, как говорится, в особен­ности ядовитый стиль и шулерские уловки его публицистики. На сей раз, однако, он переступил пре­дел журналистского нахальства, растеряв минимум порядочности, которого обязана придерживаться даже бульварная пресса.

Речь идет о комментарии в унионист­ском духе по поводу официального визита в Москву нового президента РМ Игоря До­дона. Если бы это был критический ком­ментарий с рассудительным анализом со­бытия и резкими выводами, я бы слова не сказал против. Естественно, записной уни­онист Дабижа не признает за ним никакого исторического значения, приравняв визит к измене родине. Но вместо доводов, при­водит устаревшие факты, подозрительные цифры да и просто базарные сплетни, вро­де того, что жителей бессарабского берега Молдовы заставят заплатить России «газо­вый долг», накопленный Приднестровьем за 25-летие существования ПМР. Однако даже такие пропагандистские провока­ции не вынудили бы меня вступить в спор с автором, для которого ложь давно стала естеством, а принципы заменило упрям­ство.

Довела же меня до белого каления, вы­нудив, образно говоря, взяться за саблю, непозволительная грубость и мусорный язык писателя, претендующего на роль первой скрипки в современной румынской публицистике. С беспардонностью улич­ного бузотера он швыряет комья грязи в руководителя страны, обзывая его вором, преступником, глупцом, самозванцем, а также словом, которое я даже не смею про­изнести. Подобные ругательства и хамство выдают прежде всего презрение автора к собственному народу, который как-никак избрал Игоря Додона главой государства. Во-вторых, говорят об отсутствии личного достоинства, не говоря уж о христианской толерантности. Но верхом издевательства над первым лицом государства является то, что в своем пасквиле Дабижа несколь­ко раз называет его Иудой, а в самом за­головке – даже Иудой в квадрате.

Спрашиваю: по какому праву сей ав­тор выносит страшный приговор человеку лишь за то, что тот не разделяет его по­литических взглядов? Тем паче, если че­ловек этот – сам президент твоей страны! И никогда не состоял в клане унионистов, не перебегал на другую сторону баррика­ды. Наоборот, в отличие от многих других политических лидеров, он всегда твердо стоял и стоит на позициях социализма, го­сударственности, антиунионизма. Следо­вательно, приклеенная ему низкопробная кличка – непростительная клевета, за ко­торую автору не грех бы похлебать тюрем­ной баланды пару лет.

Я бы посоветовал г-ну Дабиже опу­бликовать в следующем номере своей газеты фельетон о настоящих… Нет, не скажу иудах – пусть будет, о перебеж­чиках. То есть о коммунистах, которые верно обслуживали режим, называемый ныне диктаторским и оккупационным, притом за хорошие деньги, почести и подачки, но вдруг «прозрели», преобра­зившись за одну ночь в антикоммунистов, унионистов, патриотов и т.п. Словом, в национальных героев. Напиши-ка, брат Коля, такую «покаянку» – тебе зачтется на Страшном суде!

P.S. Однажды, давным давно, я стал невольным свидетелем такой смешной сцены… В одной столовой молодая мать отчитывала своего малыша за отказ до­есть котлету. Поостыв, однако, перешла со строгого на примирительный тон: «Почему не кушаешь, сынок?» — «Потому что пахнет кАкой»,- вдруг выпалил мальчик.

Я посмеялся тогда в свое удовольствие и навсегда запомнил эту забавную дет­скую фразу. Вот и пригодилась она мне, чтобы передать читателям впечатление от опуса Николая Дабижи да и от номера газеты в целом, поскольку там напечатаны еще штук пять подобных пасквилей анти-русско-молдавско-додоновской направ­ленности.

Борис Мариан,повар 4-го разрядатюремно-лагерной кухни