Кишиневские новости

ЧЕМ ПАХНЕТ ГАЗЕТА НИКОЛАЯ ДАБИЖИ?
И отчего беснуются вчерашние перебежчики
Полагаю, что любого совестливого читателя не могла не поразить статья Николая Дабижи из предпоследнего номера его еженедельника «Literatura şi Arta» (от 26 января с.г.) под шоковым заголовком «Иуда в квадрате». Только не меня, знающего автора изнутри и снаружи, как говорится, в особенности ядовитый стиль и шулерские уловки его публицистики. На сей раз, однако, он переступил предел журналистского нахальства, растеряв минимум порядочности, которого обязана придерживаться даже бульварная пресса.
Речь идет о комментарии в унионистском духе по поводу официального визита в Москву нового президента РМ Игоря Додона. Если бы это был критический комментарий с рассудительным анализом события и резкими выводами, я бы слова не сказал против. Естественно, записной унионист Дабижа не признает за ним никакого исторического значения, приравняв визит к измене родине. Но вместо доводов, приводит устаревшие факты, подозрительные цифры да и просто базарные сплетни, вроде того, что жителей бессарабского берега Молдовы заставят заплатить России «газовый долг», накопленный Приднестровьем за 25-летие существования ПМР. Однако даже такие пропагандистские провокации не вынудили бы меня вступить в спор с автором, для которого ложь давно стала естеством, а принципы заменило упрямство.
Довела же меня до белого каления, вынудив, образно говоря, взяться за саблю, непозволительная грубость и мусорный язык писателя, претендующего на роль первой скрипки в современной румынской публицистике. С беспардонностью уличного бузотера он швыряет комья грязи в руководителя страны, обзывая его вором, преступником, глупцом, самозванцем, а также словом, которое я даже не смею произнести. Подобные ругательства и хамство выдают прежде всего презрение автора к собственному народу, который как-никак избрал Игоря Додона главой государства. Во-вторых, говорят об отсутствии личного достоинства, не говоря уж о христианской толерантности. Но верхом издевательства над первым лицом государства является то, что в своем пасквиле Дабижа несколько раз называет его Иудой, а в самом заголовке – даже Иудой в квадрате.
Спрашиваю: по какому праву сей автор выносит страшный приговор человеку лишь за то, что тот не разделяет его политических взглядов? Тем паче, если человек этот – сам президент твоей страны! И никогда не состоял в клане унионистов, не перебегал на другую сторону баррикады. Наоборот, в отличие от многих других политических лидеров, он всегда твердо стоял и стоит на позициях социализма, государственности, антиунионизма. Следовательно, приклеенная ему низкопробная кличка – непростительная клевета, за которую автору не грех бы похлебать тюремной баланды пару лет.
Я бы посоветовал г-ну Дабиже опубликовать в следующем номере своей газеты фельетон о настоящих… Нет, не скажу иудах – пусть будет, о перебежчиках. То есть о коммунистах, которые верно обслуживали режим, называемый ныне диктаторским и оккупационным, притом за хорошие деньги, почести и подачки, но вдруг «прозрели», преобразившись за одну ночь в антикоммунистов, унионистов, патриотов и т.п. Словом, в национальных героев. Напиши-ка, брат Коля, такую «покаянку» – тебе зачтется на Страшном суде!
P.S. Однажды, давным давно, я стал невольным свидетелем такой смешной сцены… В одной столовой молодая мать отчитывала своего малыша за отказ доесть котлету. Поостыв, однако, перешла со строгого на примирительный тон: «Почему не кушаешь, сынок?» — «Потому что пахнет кАкой»,- вдруг выпалил мальчик.
Я посмеялся тогда в свое удовольствие и навсегда запомнил эту забавную детскую фразу. Вот и пригодилась она мне, чтобы передать читателям впечатление от опуса Николая Дабижи да и от номера газеты в целом, поскольку там напечатаны еще штук пять подобных пасквилей анти-русско-молдавско-додоновской направленности.
Борис Мариан,повар 4-го разрядатюремно-лагерной кухни
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