Кишиневские новости

УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЗАВИСЯТ ОТ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Качество воды, которую пьет человек, а также время, когда он ее пьет, влияют на его энергичность и уровень интеллекта. О взаимосвязи между питьевой водой и умственными способностями сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на специалистов из научно-исследовательского университета в Сан-Диего.
Как сообщается, ученые провели исследование с участием нескольких десятков человек. В результате специалисты пришли к выводу, что для обеспечения бодрости и повышения интеллектуальных способностей необходимо ежедневно после завтрака выпивать несколько глотков, или примерно полстакана, чистой питьевой воды.
Чуть больше года назад группа исследователей, представляющих Лундский университет, выяснила, что даже в странах, где водопроводная вода считается «чистой» и пригодной для питья, на самом деле она кишит микроорганизмами. К примеру, в каждом стакане воды из-под крана в Швеции ученые насчитали 10 миллионов бактерий. Впрочем, ученые уточняют, что практически все эти бактерии для человека безвредны, а некоторые даже полезны. Открытие, по мнению ученых, позволяет по-новому взглянуть на проблему качества питьевой воды. Исследование ученых было опубликовано в журнале Microbes and Environments.
А в 2014 году в докладе Минприроды РФ была приведена информация, согласно которой вода из озера Байкал имеет восстановительные свойства и может позитивно влиять на организм человека — в том числе защищает его от преждевременного старения.
Опубликованный в прошлом году специалистами Всемирной организации здравоохранения доклад свидетельствует о том, что качество питьевой воды в среднем по миру улучшается год от года, что, в том числе, способствует снижению количества инфекционных заболеваний.
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