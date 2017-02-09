Кишиневские новости

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УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЗАВИСЯТ ОТ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЗАВИСЯТ ОТ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
09 февраля
00:00 2017
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Качество воды, которую пьет человек, а также время, когда он ее пьет, влияют на его энергичность и уровень интеллекта. О взаимосвязи между питьевой водой и умствен­ными способностями сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на специалистов из научно-исследовательского университета в Сан-Диего.

Как сообщается, ученые провели исследование с участием нескольких десятков человек. В результате специ­алисты пришли к выводу, что для обе­спечения бодрости и повышения интел­лектуальных способностей необходимо ежедневно после завтрака выпивать несколько глотков, или примерно пол­стакана, чистой питьевой воды.

Чуть больше года назад группа ис­следователей, представляющих Лунд­ский университет, выяснила, что даже в странах, где водопроводная вода счи­тается «чистой» и пригодной для питья, на самом деле она кишит микроорга­низмами. К примеру, в каждом стакане воды из-под крана в Швеции ученые насчитали 10 миллионов бактерий. Впрочем, ученые уточняют, что прак­тически все эти бактерии для человека безвредны, а некоторые даже полезны. Открытие, по мнению ученых, позволя­ет по-новому взглянуть на проблему качества питьевой воды. Исследование ученых было опубликовано в журнале Microbes and Environments.

А в 2014 году в докладе Минприро­ды РФ была приведена информация, согласно которой вода из озера Бай­кал имеет восстановительные свойства и может позитивно влиять на организм человека — в том числе защищает его от преждевременного старения.

Опубликованный в прошлом году специалистами Всемирной организа­ции здравоохранения доклад свиде­тельствует о том, что качество питьевой воды в среднем по миру улучшается год от года, что, в том числе, способствует снижению количества инфекционных заболеваний.

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