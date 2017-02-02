Кишиневские новости

Старая статистика и новые политико-экономические реалии Приднестровья

В Приднестровье опубликован список пятидесяти крупнейших налогоплательщиков региона в 2016 году. На первом месте пред­сказуемо оказалось общество с ограниченной ответственностью «Шериф».

Ведущая компания Приднестровья пополнила казну на 274 476 562 рубля, что на 20,9% меньше, чем в 2015 году. Коллеги из Левобережья объясняют это тем, что на показатели отчислений по­влияла война между бывшим президен­том региона Евгением Шевчуком и ру­ководством холдинга. На втором месте, также предсказуемо – ЗАО «Молдавская ГРЭС» со 179 544 272 рублями, это боль­ше чем в 2015-м на 0,9%. Третьим идет ОАО «Энергокапитал» – 141 426 294 рубля, падение 23,1%, что тоже не удивительно. За этим акционерным обществом стоял Ев­гений Шевчук, российский газ доверенные лица президента в качестве давальческого сырья отправляли на МолдГРЭС, а выра­ботанную электроэнергию уже продавали Union Fenosa. В Кишиневе по этому поводу периодически поднимали вопрос: доколе будем за счет рядовых потребителей под­кармливать семью Евгения Шевчука? Про­блема после выборов главы Приднестровья разрешилась сама собой. Можно не сомне­ваться, в ТОПе главных налогоплательщи­ков 2017 года ОАО «Энергокапитала» уже не будет. Четвертым стало СЗАО «Интер­днестрком», телекоммуникационная ком­пания, входящая в холдинг «Шериф». На пятом месте – ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». Замыкает список 50-ти главных налогоплательщиков спортклуб «Шериф» с 6 547 116 рублями.

Фактически изгнанный из Приднестро­вья, Евгений Шевчук, по неподтвержден­ной информации, поселился с супругой в Крыму, и ПМР сегодня можно считать тер­риторией победившего «Шерифа».

Как это отразится на экономике ре­гиона, можно будет сказать только к концу 2017-го. А вот в 2016-м, по данным тамо­женной статистики, в сравнении с 2015-м, внешнеторговый оборот упал более чем на 20%. Правобережную Молдову в Тираспо­ле причисляют к внешнеэкономическим партнерам – сюда отправляется 46,2% всех экспортных товаров, производимых в При­днестровье. 11% направляется в Румынию и Украину. На Россию, четвертую в списке, приходится лишь 8%, а на Италию – 7%. Национальное бюро статистики РМ еще не опубликовало данных об экспорте за 2016 год, но, по предварительным данным, около 20% товаров, идущих за рубеж из Ре­спублики Молдова, приходится на Россий­скую Федерацию. Этот показатель может существенно вырасти, если состоявшийся визит президента в Москву откроет рынок РФ для наших овощей и фруктов.

Евгений ГОЛЬША.