Кишиневские новости

В Молдове грядёт очередной передел законодательного органа?

В журналистской среде уже вторую неделю увлечённо обсуждают, куда Демократическая партия намерена пристроить Мариана Лупу. Он стал рядовым депутатом парламента, после того как оставил пост председателя ДПМ.

Согласно просачи­вающейся информации, Лупу может занять крес­ло посла Республики Молдова в США. Но это, как ни называй, почетная ссылка. Бывший предсе­датель партии оказался балластом, от которого с соблюдением всех прили­чий демократы намерены избавиться.

Также активно цирку­лируют слухи о том, что Юрию Лянкэ тоже надо­ело быть простым депу­татом. Говорят, он желал бы вновь возглавить Ми­нистерство иностранных дел и европейской инте­грации. В правящей коа­лиции отнеслись с пони­манием к подобного рода амбициям и предложили Лянкэ объявить о присо­единении возглавляемой им Европейской народной партии к альянсу либера­лов и демократов. В та­ком случае председатель ЕНП, возможно, получит заветную должность.

В январе прошлого года было объявлено, что в парламенте созда­но большинство в соста­ве 56 депутатов. В него вошли: 20 демократов, 13 либералов, 14 быв­ших коммунистов, 7 экс-либерал-демократов, и 2 независимых. Таким об­разом, фракция Демпар­тии, по количеству депу­татских мандатов ставшая лишь четвертой после выборов 2014 года, смог­ла тем не менее создать устойчивое большинство. Однако для внесения из­менений в Конституцию необходимы 67 голосов народных избранников. В начале нынешнего года сразу на нескольких ин­формационных порталах со ссылкой на неназван­ный источник появилось сообщение о том, что после открытия весенне-летней сессии не менее десяти депутатов из четы­рех парламентских фрак­ций покинут свои партии. Активная работа в этом направлении ведется уже давно.

Нетрудно предполо­жить, что «политические туристы» вряд ли станут присоединяться к оппо­зиционным коммунистам или социалистам. В этом случае весьма туманна и материальная выгода, и карьерная перспектива. Остается единственный центр притяжения – пра­вящая коалиция. Неофи­циальная такса за пере­ход из своей фракции в чужую установлена уже давно – несколько сотен тысяч евро. Хотя вопрос оплаты иногда решается и в индивидуальном по­рядке. Ну, а кто конкрет­но может стоять за этой весьма обременительной финансовой аферой, по­сле уничтожения Филата и Платона, ни для кого уже не секрет. Если слухи подтвердятся, то можно окончательно поставить крест на надеждах от­чаянных оптимистов о перерождении извест­ного олигарха, публично обещавшего бескомпро­миссную борьбу с корруп­цией. Впрочем, было бы странно, если бы после изнурительной и грязной междоусобной борьбы с конкурентами этот пер­сонаж вдруг изменил бы принципам, которым сле­довал всю свою жизнь.

Евгений ГОЛЬША.