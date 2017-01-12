Кишиневские новости

Парламентское переселение душ
В Молдове грядёт очередной передел законодательного органа?
В журналистской среде уже вторую неделю увлечённо обсуждают, куда Демократическая партия намерена пристроить Мариана Лупу. Он стал рядовым депутатом парламента, после того как оставил пост председателя ДПМ.
Согласно просачивающейся информации, Лупу может занять кресло посла Республики Молдова в США. Но это, как ни называй, почетная ссылка. Бывший председатель партии оказался балластом, от которого с соблюдением всех приличий демократы намерены избавиться.
Также активно циркулируют слухи о том, что Юрию Лянкэ тоже надоело быть простым депутатом. Говорят, он желал бы вновь возглавить Министерство иностранных дел и европейской интеграции. В правящей коалиции отнеслись с пониманием к подобного рода амбициям и предложили Лянкэ объявить о присоединении возглавляемой им Европейской народной партии к альянсу либералов и демократов. В таком случае председатель ЕНП, возможно, получит заветную должность.
В январе прошлого года было объявлено, что в парламенте создано большинство в составе 56 депутатов. В него вошли: 20 демократов, 13 либералов, 14 бывших коммунистов, 7 экс-либерал-демократов, и 2 независимых. Таким образом, фракция Демпартии, по количеству депутатских мандатов ставшая лишь четвертой после выборов 2014 года, смогла тем не менее создать устойчивое большинство. Однако для внесения изменений в Конституцию необходимы 67 голосов народных избранников. В начале нынешнего года сразу на нескольких информационных порталах со ссылкой на неназванный источник появилось сообщение о том, что после открытия весенне-летней сессии не менее десяти депутатов из четырех парламентских фракций покинут свои партии. Активная работа в этом направлении ведется уже давно.
Нетрудно предположить, что «политические туристы» вряд ли станут присоединяться к оппозиционным коммунистам или социалистам. В этом случае весьма туманна и материальная выгода, и карьерная перспектива. Остается единственный центр притяжения – правящая коалиция. Неофициальная такса за переход из своей фракции в чужую установлена уже давно – несколько сотен тысяч евро. Хотя вопрос оплаты иногда решается и в индивидуальном порядке. Ну, а кто конкретно может стоять за этой весьма обременительной финансовой аферой, после уничтожения Филата и Платона, ни для кого уже не секрет. Если слухи подтвердятся, то можно окончательно поставить крест на надеждах отчаянных оптимистов о перерождении известного олигарха, публично обещавшего бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Впрочем, было бы странно, если бы после изнурительной и грязной междоусобной борьбы с конкурентами этот персонаж вдруг изменил бы принципам, которым следовал всю свою жизнь.
Евгений ГОЛЬША.
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