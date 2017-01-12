Кишиневские новости

Как не допустить сердечной катастрофы?

«Летальный исход…» — привычно констатируют смерть медработники. А чаще всего «улетают» именно сердечники. Причем уже много лет. По статистике, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте и превышает 50%. И сильнее всего, по мнению специалистов, сердце человека страдает поздней осенью и ранней весной: во время резких атмосферных перепадов — от плюсов к минусам и обратно. Наши сосуды просто не выдерживают температурных скачков. Пик обострений кардиологических недугов приходится как раз на осенний период. Как не допустить сердечной катастрофы? Какие симптомы говорят о том, что ваше сердце в опасности? Послушаем мнение опытных экспертов-кардиологов и вместе с ними оценим результаты проведенных исследований.

Диабет и курение — та еще парочка

«Здоровое сердце имеет огромное значение для сохранения жизни россиян» — эту мантру многие годы повторяют кардиологи на всевозможных конференциях, конгрессах, симпозиумах, в том числе — международных. Действительно, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — самая частая причина смерти: инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и др. И по смертности от этих заболеваний в мире Россия находится впереди планеты всей.

И причины сосудистых патологий тоже специалистам давно известны: это курение, ожирение (проблема текущего века!), сидячий (и лежачий) образ жизни, стрессы, информационный прессинг, питание с излишествами… Как видим, бедному нашему сердцу сегодня достается по полной. Плюс артериальная гипертония, но кто воспринимает этот фактор всерьез? Она сейчас есть у всех или почти у всех.

— Гипертоническая болезнь — самый известный и беспощадный недуг нашего времени, — подтверждает директор Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, членкор РАН, профессор Ирина ЧАЗОВА. — Отсутствие ранней диагностики и самоконтроля приводят к значительному повышению вероятности развития коронарной патологии и в итоге — к повышению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня артериальной гипертонией страдает почти половина населения России. Но многие воспринимают, например, головную боль, шум в ушах и др. как обычное переутомление. И, не измерив артериальное давление, пытаются любым способом спасать свое ухудшенное состояние. Симптомы вначале кажутся незначительными, но надо обратить внимание именно на них. Поэтому привлечение внимания россиян к необходимости ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно. Постоянный контроль над управляемыми факторами риска позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии. Предупредить заболевание всегда легче, чем лечить его в запущенном состоянии…

И вообще, как считают эксперты, за наше здоровье в ответе не только медики, но в большей мере мы сами. Решить проблему той же гипертонии можно с помощью постоянного контроля над факторами риска. И надо-то совсем немного: не курить, не толстеть, больше двигаться, не нервничать, сократить в своем меню соль… Действительно, проще простого. Плюс периодический осмотр у кардиолога — хотя бы во время диспансеризации. Опасность заключается в том, что на начальной стадии гипертония не дает о себе знать. Обычно она начинается с небольшого повышения давления — всего на 5–10 пунктов, которое так же быстро само собой и проходит. В этом и кроется опасность: артериальное давление — гарант нормального функционирования важных внутренних органов, снабжает кровью сердце, почки, мозг, миокард.

Как считают эксперты, одна из главных проблем, связанных с болезнями сердца, — слабая осведомленность населения об их опасности. Да, многие сбои в работе главного человеческого мотора принято связывать с наследственностью. Однако, как показали исследования, образ жизни и привычки тоже играют важнейшую роль в его заболевании.

КСТАТИ: Исследователи установили: у курильщиков риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 17%, при наличии артериальной гипертензии — до 23%, при повышении уровня холестерина — до 26%, а при наличии сахарного диабета — до 30%. По мнению врачей, именно эти факторы пациенты склонны недооценивать.

Если вам за 40 — бегом к кардиологу

Еще одна существенная проблема, которая ухудшает ситуацию с лечением и профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы, — недостаточная медицинская помощь. Прежде всего речь идет о ежегодных осмотрах у кардиолога, которые игнорируют 75% населения нашей страны (по данным Росстата). А ведь именно своевременная диагностика часто становится решающей для сохранения жизни человека: на поздних стадиях болезни лечатся крайне сложно, многократно повышается риск летального исхода… Поэтому, по советам врачей, профилактический осмотр должны ежегодно проходить все без исключения люди старше 40 лет.

— Конечно, очень многое зависит от каждого из нас, — убежден академик Лео БОКЕРИЯ. — Профилактика — это не игра в одни ворота. Тут от врачей и от государства, конечно, есть зависимость. Но все-таки человек должен осознавать, что он сам хозяин своей судьбы, и придерживаться определенных норм режима дня, питания, заниматься физической культурой, обследоваться и так далее.

— У россиян нет приверженности к здоровому образу жизни, они мало уделяют сил и времени профилактике заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, — констатируют эксперты Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ. — Хотя сегодня создана целая сеть Центров здоровья, восстановлена ежегодная диспансеризация. Но далеко не все жители приходит на бесплатные осмотры. Большая часть из них обращается к докторам, лишь когда прижмет…

Профилактика: побольше кальция и фосфора на столе

Плохую наследственность, в том числе и в работе сердца, никто не отменял. Но и роль профилактики в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний тоже исключать не стоит, считают эксперты. Прежде всего надо периодически проверять свое сердце и отказаться от вредных привычек, если таковые имеются. Необходимо и грамотное «сердечное» питание. Клинические наблюдения не раз доказывали: диета, содержащая много поваренной соли, приводит к усугублению проблем с сердцем, особенно к нарастанию сердечной недостаточности.

Кальций. У больных с расстройством кровообращения часто нарушается обмен кальция. Он является обязательным компонентом системы свертывания крови. В организм поступает в основном с молоком и молочными продуктами (особенно важны творог и сыр). Содержание кальция в молочных продуктах во много раз превышает его количество во всех других продуктах (петрушке, кураге, маслинах, хрене, изюме, черносливе, зеленом луке, салате, капусте, финиках, кизиле, горохе).

Фосфор. Его соединения принимают участие во всех видах обмена веществ. Источники — молоко, морковь, цветная капуста, абрикосы, персики.

Калий. Помогает сердечной мышце хорошо работать. А это — курага, чернослив, абрикос, персики, бобовые, цельное и сгущенное молоко, грибы (белый и подберезовик), черный чай и какао.

Магний. Помогает сосудам расширяться и обладает мочегонным эффектом. А это — овсянка, гречка, фасоль, горох, орехи (миндаль, фундук), морская капуста, халва, кофе, черный чай, арбуз.

Но если заболеваемость сердца зашла слишком далеко — профилактика сердечной катастрофы заключается в том, чтобы предупредить разрыв стенки сосудов. А для этого, как считают эксперты, прежде всего нужно бросить курить и отказаться от спиртного. Дело в том, что никотин и алкоголь действуют повреждающе непосредственно на сосуды. Это первое.

Второе: важно держать артериальное давление в норме. Когда есть превышение цифр 140 и 90 мм рт. ст. — это требует лекарственного лечения даже в случае, если человек не испытывает никаких неудобств. Ведь артериальная гипертония — один из факторов риска инфаркта, причем ее вклад в неблагоприятный исход довольно значителен. Можно, конечно, попытаться снизить давление и без лекарств — с помощью диеты, ограничить соль, меньше пить жидкости, принять успокаивающие препараты, фитосредства, мочегонные… Но если оно «зашкаливает» выше 160 и 100 мм рт. ст., лучше сразу обратиться к врачу и, следуя его рекомендациям, подобрать необходимый препарат для постоянного приема.

Третье: снизить свертываемость крови (помогают малые дозы аспирина). Но он противопоказан при проблемах с желудком (язва, гастрит). Альтернативой могут служить лекарственные травы (пион, донник и др.), уменьшающие свертывающую активность крови и предотвращающие тромбообразование. Но и они требуют постоянного приема и консультации с врачом.

Промедление смерти подобно

Причины заболевания сердца, как известно, разные и могут иметь разные проявления. Но есть и общие симптомы, которые надо знать каждому, когда промедление грозит сердечной катастрофой.

Обратитесь к врачу, если… боль или дискомфорт в груди — это самый тревожный признак заболевания сердца, на который надо всем обращать внимание. Любая болезненность за грудиной, ощущение сдавленности, сжатия, удушья, онемения или другого дискомфорта в груди, шее, верхней части живота. Боль может быть кратковременной или длительной; обморок — внезапная временная потеря сознания. Большинство людей хотя бы раз в жизни падали в обморок из-за сильного волнения или усталости. Как правило, единичные случаи обмороков не являются серьезной проблемой. Но если они стали повторяться, надо немедленно обратиться к врачу. Одна из причин — сердечно-сосудистые заболевания. В этом случае обморок может закончиться смертельным исходом; одышка — наиболее часто встречающийся симптом, особенно при ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. В последнем случае больной человек замечает одышку даже при небольшой физической нагрузке или когда ложится на спину. Может просыпаться ночью от удушья; сердцебиение — распространенный симптом. Большинство людей, которые жалуются на эту проблему, описывают ее как «пропуски» в ударах сердца, периоды сильного учащения сердцебиения или нерегулярности работы сердца. Как правило, повторяющиеся эпизоды сердцебиения без серьезной физической нагрузки или стресса могут говорить о развитии аритмии и требуют срочной диагностики; головокружение — может иметь много причин. В их числе — анемия и другие заболевания крови, обезвоживание, вирусные заболевания, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, неврологические расстройства и болезни сердца. Именно поэтому регулярно повторяющиеся головокружения должны стать поводом для обращения к врачу; вялость и сонливость днем — для многих людей, привыкших напряженно работать, неправильно питаться и недосыпать, вялость и сонливость днем — вполне обычное состояние. Но… Если такое состояние затягивается на долгие месяцы, не проходит после полноценного отдыха и начинает сильно мешать повседневной жизни, стоит обратиться к врачу. Ведь отсутствие сил может быть одним из признаков как сердечной недостаточности, так и других серьезных заболеваний, в том числе болезней крови, онкологии.

Александра ЗИНОВЬЕВА.