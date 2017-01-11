Кишиневские новости

«Остров», до сих пор не подчиняющийся Владу Плахотнюку, продолжит сопротивление

Вчера в главном кишинёвском офисе НП прошла пресс-конференция, на которой представители руководства партии и примэрии Бельц заявили: сегодня северная столица Молдовы подвергается самому настоящему рейдерскому захвату.

Мошенники и их защитники

Напомним, получивший беспрецедентно высокую поддержку со стороны бельчан в ходе местных выборов 2015 года, Ренато Усатый одним из первых решений на посту мэра Бельц инициировал глубокую проверку всех муниципальных предприятий города. Основные итоги этого масштабного аудита были подведены в самом конце минувшего года и, даже по самым осторожным оценкам, оказались шокирующими.

«Наибольший общественный резонанс получили результаты проверки МП ”Apă-Canal Bălți”. Аудит выявил вопиющие факты отмывания денег – перечисления средств со счетов муниципального предприятия на счета неких фирм-фантомов. Было установлено, что непосредственное участие в незаконных финансовых операциях принимали директор

«Apă-Canal Bălți» Виктор Коркодел и главный бухгалтер Мариана Бунеску», — рассказала член Республиканского совета НП и мунсоветник Бельц Елена Грицко.

Кроме того, по итогам внутреннего аудита на предприятии был вскрыт целый ряд случаев, когда деньги переводились на банковские счета фирм, с которыми у ”Apă-Canal Bălți” вообще не имелось никаких договорных отношений.

«Мошеннические операции проводились следующим образом: в платежном банковском поручении указывались название и фискальный код реальной фирмы, с которой у муниципального предприятия существуют договорные отношения, в то же время, код IBAN, указанный в поручении, принадлежал фирме-фантому.

Только за несколько месяцев 2016 года было установлено пять подобных операций на общую сумму в 291 701 лей из средств, полученных от населения в качестве оплаты тарифа за воду», — заявил вице-примар Бельц Игорь Шеремет.

Он также рассказал, что о вскрытых фактах было сообщено в Генеральную прокуратуру еще в октябре 2016 года.

«Однако, тогда ещё и.о. генпрокурора, Э.Харунжен не усмотрел нарушений закона в фактах отмывания денег, а порученное им дорасследование в экономической полиции Бельц закончилось выводом об «отсутствии состава преступления», — говорит Шеремет.

Между тем, уличённых в мошенничестве чиновников «Апэ-Канала» нынче активно пытается обелить представитель правительства в Бельцах Октавиан Маху (бывший функционер предыдущей городской администрации, в своё время лично назначавший и Коркодела, и Бунеску). Члены команды Усатого утверждают также, что к «протекционной схеме» подключен и руководитель бельцкой Инспекции труда Сергей Струл.

Лузеры жаждут реванша

Дмитрий Чубашенко, бывший кандидатом от НП на минувших президентских выборах, а ныне представляющий руководство партии, убеждён, что оппоненты Усатого в Бельцах пытаются одновременно решить две задачи – политическую и «экономически-реваншистскую».

«Необходимо ясно понимать, что происходит сейчас вокруг муниципия Бельцы. Тем, кто грабил и контролировал город на протяжении предыдущих лет, все это крайне не нравится, и они хотят взять реванш.

Если же давать политическую оценку тому, что происходит, то сегодня мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата целого муниципия Молдовы, города Бельцы. Захвата той криминальной группировкой, которая грабила этот город, которая разворовывала десятки и сотни миллионов леев через разграбление муниципальных предприятий и муниципального бюджета, через фирмы-фантомы, через отмывание денег, через фиктивные закупки. Все эти действия должны стать предметом уголовного и судебного преследования. Но правоохранительные структуры ничего не делают», — заявил Чубашенко.

Он убеждён, что цель масштабной и массированной атаки, которую ведёт не только бывшее руководство города, но и центральные молдавские власти — незаконно сместить Усатого с должности мэра Бельц, провести в городе масштабную «зачистку» и захватить Бельцы накануне парламентских выборов. «В Кишиневе всю эту группировку бельцких лузеров крышует вице-председатель парламента Владимир Витюк, который на протяжении десяти с лишним лет считался коммунистическим хозяином Бельц, и присоединившийся к нему председатель ПКРМ Владимир Воронин.

Маху слишком запачкан, слишком коррумпирован, его место в тюрьме, а не в Госканцелярии. У него нет никаких шансов стать примаром. И сейчас Воронин обрабатывает бывшего мэра Бельц Панчука, чтобы он снова пошел на примара, если ему удастся сместить с должности Ренато Усатого. А над ними всеми стоит их общий покровитель – Плахотнюк», — говорит Чубашенко.

В целом, представители «Нашей Партии» заявляют о готовности к жёсткой борьбе за Бельцы – единственный на сегодня «остров», неподконтрольный Координатору.

Олег Ветров.