Кишиневские новости

Уважаемые читатели, вы держите в руках послед­ний в нынешнем годуномер нашей газеты. Этот год мы провели вместе. Вместе радовались и огор­чались, недоумевали и возмущались, следили за важнейшими событиями в стране и в мире.

Целый год, встречаясь по четвергам, журналисты «МК в Молдове» делились с вами тем, что удалось узнать, осмыслить, услышать от компетентных спе­циалистов. А год выдался мало сказать непростым, а очень даже сложным, полным самых разных собы­тий, так что поговорить было о чем. И мы старались рассказывать обо всем максимально объективно, не становясь ни на чью сторону. Нашей задачей было до­нести до вас разнообразную информацию, а выводы каждый делал сам.

Наша обратная связь с вами подтверждает: мы старались не напрасно. Весь год мы получали живой отклик на свои публикации. Вы делились с нами свои­ми выводами, мнениями, комментариями, порой во­просами и просьбами о помощи. Значит, журналисты и весь коллектив «МК в Молдове» делали свое дело не зря.

Еще одно свидетельство вашего интереса к газе­те – подписка. Мы рады, что наши добрые давние и новые друзья решили и дальше оставаться с «МК в Молдове» и выписали газету на следующий год. Зна­чит, и в 2017-м каждый четверг они будут находить в своих почтовых ящиках свежий номер газеты.

Но если кто-то в силу занятости или по другим при­чинам не сумел своевременно дойти до почты – не огорчайтесь. Да, в январе вы будете покупать «МК в Молдове» в киосках, но оформить подписку, начиная с февраля, еще не поздно. Загляните в почтовое от­деление и закрепите наши дружеские отношения, за­полнив подписной абонемент.

С наступающим Новым годом! Встретимся в 2017-м!