Кишиневские новости

Вместе в 2017-й год!
Уважаемые читатели, вы держите в руках последний в нынешнем годуномер нашей газеты. Этот год мы провели вместе. Вместе радовались и огорчались, недоумевали и возмущались, следили за важнейшими событиями в стране и в мире.
Целый год, встречаясь по четвергам, журналисты «МК в Молдове» делились с вами тем, что удалось узнать, осмыслить, услышать от компетентных специалистов. А год выдался мало сказать непростым, а очень даже сложным, полным самых разных событий, так что поговорить было о чем. И мы старались рассказывать обо всем максимально объективно, не становясь ни на чью сторону. Нашей задачей было донести до вас разнообразную информацию, а выводы каждый делал сам.
Наша обратная связь с вами подтверждает: мы старались не напрасно. Весь год мы получали живой отклик на свои публикации. Вы делились с нами своими выводами, мнениями, комментариями, порой вопросами и просьбами о помощи. Значит, журналисты и весь коллектив «МК в Молдове» делали свое дело не зря.
Еще одно свидетельство вашего интереса к газете – подписка. Мы рады, что наши добрые давние и новые друзья решили и дальше оставаться с «МК в Молдове» и выписали газету на следующий год. Значит, и в 2017-м каждый четверг они будут находить в своих почтовых ящиках свежий номер газеты.
Но если кто-то в силу занятости или по другим причинам не сумел своевременно дойти до почты – не огорчайтесь. Да, в январе вы будете покупать «МК в Молдове» в киосках, но оформить подписку, начиная с февраля, еще не поздно. Загляните в почтовое отделение и закрепите наши дружеские отношения, заполнив подписной абонемент.
С наступающим Новым годом! Встретимся в 2017-м!