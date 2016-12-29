Кишиневские новости

«Ансамбль Александрова — визитная карточка нашей страны»

На борту разбивше­гося в Черном море самолета Ту-154 на­ходились 64 артиста ансамбля имени Алек­сандрова во главе с художественным ру­ководителем, извест­нейшим дирижером, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым.

Без всяких натяжек, без пафоса — цвет российской культу­ры. Мы считаем своим долгом рассказать об этих замечательных артистах.

Валерий Халилов был лучшим военным дирижером всех времен и народов. В нем сочеталось, казалось бы, не­совместимое — и военная выправка, и невероятная утон­ченность. Музыкант от Бога, и компо­зитор, и лидер, и педагог. Журна­листам не раз до­водилось видеться и общаться с Валерием Ми­хайловичем, и от него всегда исходил заряд именно музы­кантского драйва, он всегда был полон идей.

Белые перчатки Халило­ва в парадах на Красной пло­щади до сих пор стоят перед глазами: это не форс, руки дирижера должны быть от­лично видны всему «фронту» на протяженности порядка 150 метров, тем более репе­тировали парадные музыкан­ты всегда по ночам. Так вот, что интересно, у Халилова этих перчаток всегда было несколько пар, на все случаи жизни — и кожаные, и теплые, и матерчатые… И теперь они лежат дома, ждут своего хо­зяина, но так и не дождутся.

— Я хорошо знал Ва­лерия Халилова, — говорит Денис Мацуев. — Ансамбль Александрова — это визит­ная карточка нашей страны. И Халилов — огромный про­фессионал, который испол­нял абсолютно любую музы­ку, виртуозно дирижировал и симфоническими орке­страми, был универсален в разных репертуарах, утрата невероятная. Ужас! Они (ан­самбль Александрова) соби­рали Карнеги-холл — и всегда был аншлаг! Международный бренд, который представля­ет Россию и ассоциируется с Россией, гарантия успеха, гарантия полного зала, это история нашей страны, вы­сочайший уровень…

n n n

В ансамбле рассказыва­ют, что это была плановая по­ездка. Предновогодние дни у ансамбля традиционно самые горячие. Отчасти поэтому ре­шено было не брать с собой в поездку в Сирию оркестр: ра­боты много и в России. Кроме того, сцена на базе Хмеймим небольшая, она не могла вместить всех музыкантов. В Сирию отправились солисты ансамбля имени Александро­ва, хор в полном составе, из музыкантов — группа баяни­стов и балалаечников, балет­ная группа. Планировалось, что ансамбль даст концерт и тут же улетит в Москву.

Чудом не попали на зло­получный борт три ведущих солиста ансамбля.

— Валерию Гавве недав­но сделали операцию, — рас­сказывают в ансамбле. — У Бориса Дьякова должно было 26 декабря состояться ответ­ственное выступление. А наш «мистер Калинка», солист Ва­дим Ананьев, недавно стал папой в четвертый раз. Во втором браке у него родился сын Юра. Малыш грудной, на руках у жены еще двое деток, она не справлялась чисто фи­зически. Директор ансамбля разрешил остаться в Москве. Получается, что сынок Юра его и спас.

Солист ансамбля Евге­ний Булочников был дубле­ром у знаменитого Бориса Дьякова. Евгений, обладатель замечательного баритона, несмотря на молодость, был лауреатом многих конкурсов. Поклонникам он запомнился исполнением песни «Вежли­вые люди» и оригинальной трактовкой Yellow Submarine Пола Маккартни.

Не могут в ансамбле смириться и с потерей заме­чательного концертмейстера Владимира Бродского.

— Володя — порядочный человек, большой эрудит. Он великолепно играл, кому угодно мог аккомпанировать, причем с ходу, — рассказы­вают коллеги. — Володя мог занять ведущие позиции на мировой сцене, но ему были чужды амбиции.

В катастрофе погиб почти весь хор ансамбля, где были собраны лучшие голоса страны.

Артист Алексей Мокри­ков был родом из Тулы. Он проходил срочную службу в ансамбле имени Александрова. А по­том как талантливый артист остался в ансамбле по кон­тракту.

— Лешу я видел только три дня назад, мы с ним слу­жили вместе, — говорит Евге­ний. — Это был очень талант­ливый, целеустремленный парень. Он еще пел в хоре при монастыре. Уезжая в ко­мандировку, сказал, что это ненадолго, вернется через пару дней. Я еще попросил его привести мне камушек в виде сувенира…

На страничке Андрея Баздырева в соцсети напи­сано: «Любовь, труд и позна­ние — вот источники нашей жизни. Они должны опреде­лять ее ход». Таким же был и он — трудолюбивым, упор­ным… И счастливым: всего месяц с небольшим назад Андрей сыграл свадьбу. На этом фото он — с супругой Марией.

Для 29-летнего Владис­лава Попова, артиста бале­та (с 2003 года), это была уже вторая командировка в Си­рию. По словам жены Викто­рии, у Владислава было пло­хое предчувствие, которое он не мог ничем объяснить, но лететь в Сирию очень не хотел. Владислав — военнос­лужащий, не привык отказы­ваться. Виктория не сказала 4-летнему сыну о трагедии — говорит, что маленький, не поймет. Сама женщина трудится педагогом в школе. Достаток в семье был сред­ним, остались невыплачен­ными несколько кредитов, в том числе на машину. 2 янва­ря Владиславу исполнилось бы 30 лет.

В списке погибших — солистка ансамбля Мария Клокотова (ей было 34 года). Мария отправилась в поездку с супругом Дмитрием Папки­ным — он поет в хоре. Дми­трий к тому же руководил по­грузкой багажа. Он вылетел в Сирию первым самолетом на два часа раньше. А утром, когда узнал, что жены боль­ше нет, прислал отцу Марии СМС: «Я в шоке, детям ничего не говори». Артисты растили двух детей (им 11 и 4 года). У Марии был солидный стаж работы в ансамбле — 18 лет, через 2 года уже могла быть пенсия. Накануне поездки старший ребенок заболел, температура поднялась чуть ли не до 40 градусов. Мария хотела взять больничный лист, но руководство по­просило всех лететь. Как ни странно, артистка также опа­салась этой командировки, хотя побывала во всех «го­рячих точках». «Старший и так понял все, с младшей мы наряжаем елку…» — плачет отец Марии.

В семью Корзановых пришло двойное горе: раз­бились 34-летняя Екатерина и ее супруг Олег (они были артистами балета). 4-летний сын остался круглым сиро­той. Воспитывать мальчика теперь будет 62-летний де­душка. С дочерью последний раз пенсионер держал связь в 1.30 — Катя прислала СМС, что они в Москве сели в само­лет. Утром из телевизионных новостей отец Екатерины узнал о катастрофе.

Солист хора 56-летний Виктор Санин (28 декабря у него день рождения) — ар­тист с более чем 20-летним стажем работы в ансамбле, всегда отправлялся в оче­редную командировку как в последний раз. Каждый раз Виктор долго прощался с женой Викторией, говорил, неизвестно, вернется ли он живым. Виктор звонил по пути, все было как обычно. О трагедии родные узнали из Интернета: в печальном спи­ске артист под №8.

Любовь Хорошева к своему 30-летию побывала во всех горячих точках — Аф­ганистане, Ливии, Чечне… И в Сирию отправилась со спокойной душой — при­выкла к опасностям. Артист­ка была разведена с мужем. В понедельник ее мама-пенсионерка, работающая в детском садике инструктором по физкультуре, и 7-летний сын ждали Любу домой.

— Последняя СМС от дочки — в 3.25 из Сочи, что самолет отправляется на до­заправку. И как внуку сказать, что мамы больше нет?..

Отдел репортера.