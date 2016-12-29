Кишиневские новости

КОШМАР, В КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ
«Ансамбль Александрова — визитная карточка нашей страны»
На борту разбившегося в Черном море самолета Ту-154 находились 64 артиста ансамбля имени Александрова во главе с художественным руководителем, известнейшим дирижером, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым.
Без всяких натяжек, без пафоса — цвет российской культуры. Мы считаем своим долгом рассказать об этих замечательных артистах.
Валерий Халилов был лучшим военным дирижером всех времен и народов. В нем сочеталось, казалось бы, несовместимое — и военная выправка, и невероятная утонченность. Музыкант от Бога, и композитор, и лидер, и педагог. Журналистам не раз доводилось видеться и общаться с Валерием Михайловичем, и от него всегда исходил заряд именно музыкантского драйва, он всегда был полон идей.
Белые перчатки Халилова в парадах на Красной площади до сих пор стоят перед глазами: это не форс, руки дирижера должны быть отлично видны всему «фронту» на протяженности порядка 150 метров, тем более репетировали парадные музыканты всегда по ночам. Так вот, что интересно, у Халилова этих перчаток всегда было несколько пар, на все случаи жизни — и кожаные, и теплые, и матерчатые… И теперь они лежат дома, ждут своего хозяина, но так и не дождутся.
— Я хорошо знал Валерия Халилова, — говорит Денис Мацуев. — Ансамбль Александрова — это визитная карточка нашей страны. И Халилов — огромный профессионал, который исполнял абсолютно любую музыку, виртуозно дирижировал и симфоническими оркестрами, был универсален в разных репертуарах, утрата невероятная. Ужас! Они (ансамбль Александрова) собирали Карнеги-холл — и всегда был аншлаг! Международный бренд, который представляет Россию и ассоциируется с Россией, гарантия успеха, гарантия полного зала, это история нашей страны, высочайший уровень…
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В ансамбле рассказывают, что это была плановая поездка. Предновогодние дни у ансамбля традиционно самые горячие. Отчасти поэтому решено было не брать с собой в поездку в Сирию оркестр: работы много и в России. Кроме того, сцена на базе Хмеймим небольшая, она не могла вместить всех музыкантов. В Сирию отправились солисты ансамбля имени Александрова, хор в полном составе, из музыкантов — группа баянистов и балалаечников, балетная группа. Планировалось, что ансамбль даст концерт и тут же улетит в Москву.
Чудом не попали на злополучный борт три ведущих солиста ансамбля.
— Валерию Гавве недавно сделали операцию, — рассказывают в ансамбле. — У Бориса Дьякова должно было 26 декабря состояться ответственное выступление. А наш «мистер Калинка», солист Вадим Ананьев, недавно стал папой в четвертый раз. Во втором браке у него родился сын Юра. Малыш грудной, на руках у жены еще двое деток, она не справлялась чисто физически. Директор ансамбля разрешил остаться в Москве. Получается, что сынок Юра его и спас.
Солист ансамбля Евгений Булочников был дублером у знаменитого Бориса Дьякова. Евгений, обладатель замечательного баритона, несмотря на молодость, был лауреатом многих конкурсов. Поклонникам он запомнился исполнением песни «Вежливые люди» и оригинальной трактовкой Yellow Submarine Пола Маккартни.
Не могут в ансамбле смириться и с потерей замечательного концертмейстера Владимира Бродского.
— Володя — порядочный человек, большой эрудит. Он великолепно играл, кому угодно мог аккомпанировать, причем с ходу, — рассказывают коллеги. — Володя мог занять ведущие позиции на мировой сцене, но ему были чужды амбиции.
В катастрофе погиб почти весь хор ансамбля, где были собраны лучшие голоса страны.
Артист Алексей Мокриков был родом из Тулы. Он проходил срочную службу в ансамбле имени Александрова. А потом как талантливый артист остался в ансамбле по контракту.
— Лешу я видел только три дня назад, мы с ним служили вместе, — говорит Евгений. — Это был очень талантливый, целеустремленный парень. Он еще пел в хоре при монастыре. Уезжая в командировку, сказал, что это ненадолго, вернется через пару дней. Я еще попросил его привести мне камушек в виде сувенира…
На страничке Андрея Баздырева в соцсети написано: «Любовь, труд и познание — вот источники нашей жизни. Они должны определять ее ход». Таким же был и он — трудолюбивым, упорным… И счастливым: всего месяц с небольшим назад Андрей сыграл свадьбу. На этом фото он — с супругой Марией.
Для 29-летнего Владислава Попова, артиста балета (с 2003 года), это была уже вторая командировка в Сирию. По словам жены Виктории, у Владислава было плохое предчувствие, которое он не мог ничем объяснить, но лететь в Сирию очень не хотел. Владислав — военнослужащий, не привык отказываться. Виктория не сказала 4-летнему сыну о трагедии — говорит, что маленький, не поймет. Сама женщина трудится педагогом в школе. Достаток в семье был средним, остались невыплаченными несколько кредитов, в том числе на машину. 2 января Владиславу исполнилось бы 30 лет.
В списке погибших — солистка ансамбля Мария Клокотова (ей было 34 года). Мария отправилась в поездку с супругом Дмитрием Папкиным — он поет в хоре. Дмитрий к тому же руководил погрузкой багажа. Он вылетел в Сирию первым самолетом на два часа раньше. А утром, когда узнал, что жены больше нет, прислал отцу Марии СМС: «Я в шоке, детям ничего не говори». Артисты растили двух детей (им 11 и 4 года). У Марии был солидный стаж работы в ансамбле — 18 лет, через 2 года уже могла быть пенсия. Накануне поездки старший ребенок заболел, температура поднялась чуть ли не до 40 градусов. Мария хотела взять больничный лист, но руководство попросило всех лететь. Как ни странно, артистка также опасалась этой командировки, хотя побывала во всех «горячих точках». «Старший и так понял все, с младшей мы наряжаем елку…» — плачет отец Марии.
В семью Корзановых пришло двойное горе: разбились 34-летняя Екатерина и ее супруг Олег (они были артистами балета). 4-летний сын остался круглым сиротой. Воспитывать мальчика теперь будет 62-летний дедушка. С дочерью последний раз пенсионер держал связь в 1.30 — Катя прислала СМС, что они в Москве сели в самолет. Утром из телевизионных новостей отец Екатерины узнал о катастрофе.
Солист хора 56-летний Виктор Санин (28 декабря у него день рождения) — артист с более чем 20-летним стажем работы в ансамбле, всегда отправлялся в очередную командировку как в последний раз. Каждый раз Виктор долго прощался с женой Викторией, говорил, неизвестно, вернется ли он живым. Виктор звонил по пути, все было как обычно. О трагедии родные узнали из Интернета: в печальном списке артист под №8.
Любовь Хорошева к своему 30-летию побывала во всех горячих точках — Афганистане, Ливии, Чечне… И в Сирию отправилась со спокойной душой — привыкла к опасностям. Артистка была разведена с мужем. В понедельник ее мама-пенсионерка, работающая в детском садике инструктором по физкультуре, и 7-летний сын ждали Любу домой.
— Последняя СМС от дочки — в 3.25 из Сочи, что самолет отправляется на дозаправку. И как внуку сказать, что мамы больше нет?..
Отдел репортера.