Кишиневские новости

Детям из социально уязвимых семей – особое внимание

Усатый, известный своей любовью к благотворительной деятельно­сти, сумел, похоже, вдохновить на добрые дела всю администрацию города, который он продолжает воз­главлять несмотря ни на что.

Так, в Бельцах 600 ребят из много­детных, малообеспеченных и неполных семей получили возможность бесплат­но кататься на аттракционах в новогод­нем городке, установленном на площа­ди им. В. Александри. Этот новогодний сюрприз для них подготовили бельцкая примэрия и дирекция фирмы «Драйв Луна-парк».

Билеты достались ученикам началь­ных и гимназических классов. В тече­ние 10 дней ребята будут приходить в городок в сопровождении педагогов и кататься на понравившихся аттракцио­нах. Билеты на аттракционы были рас­пределены между Управлением соци­ального обеспечения и защиты семьи и Управлением образования, молодёжи и спорта, чтобы как можно больше детей разного возраста смогли окунуться в ат­мосферу новогоднего праздника.

Другим решением Бельцкого муни­ципального совета, в 2017 году дети из малоимущих и многодетных семей будут посещать детсады бесплатно. От опла­ты на 100% освобождены родители 237 детей из малообеспеченных семей и 250 ребят, посещающих специализиро­ванные детсады. Родители ещё 129 де­тей из малообеспеченных семей будут оплачивать только половину стоимости за посещение садов. Заместитель на­чальника бельцкого Управления обра­зования Михаил Власенко рассказал, что на эти цели было выделено более 500 тысяч леев.

А ещё для бельцких школьников из социально уязвимых семей Цен­тром общественного здоровья и му­ниципальным предприятием «Апро­визионаре» разработано улучшенное меню, с увеличенным количеством калорий. При этом сумма бюджетных расходов на школьные обеды, кото­рыми будут бесплатно обеспечивать­ся в 2017 году учащиеся 5-12 классов из социально уязвимых семей, будет увеличена.

Павел АНТОНОВ.