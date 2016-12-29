Кишиневские новости

Мэрия Бельц подарила детям праздник!
Детям из социально уязвимых семей – особое внимание
Усатый, известный своей любовью к благотворительной деятельности, сумел, похоже, вдохновить на добрые дела всю администрацию города, который он продолжает возглавлять несмотря ни на что.
Так, в Бельцах 600 ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей получили возможность бесплатно кататься на аттракционах в новогоднем городке, установленном на площади им. В. Александри. Этот новогодний сюрприз для них подготовили бельцкая примэрия и дирекция фирмы «Драйв Луна-парк».
Билеты достались ученикам начальных и гимназических классов. В течение 10 дней ребята будут приходить в городок в сопровождении педагогов и кататься на понравившихся аттракционах. Билеты на аттракционы были распределены между Управлением социального обеспечения и защиты семьи и Управлением образования, молодёжи и спорта, чтобы как можно больше детей разного возраста смогли окунуться в атмосферу новогоднего праздника.
Другим решением Бельцкого муниципального совета, в 2017 году дети из малоимущих и многодетных семей будут посещать детсады бесплатно. От оплаты на 100% освобождены родители 237 детей из малообеспеченных семей и 250 ребят, посещающих специализированные детсады. Родители ещё 129 детей из малообеспеченных семей будут оплачивать только половину стоимости за посещение садов. Заместитель начальника бельцкого Управления образования Михаил Власенко рассказал, что на эти цели было выделено более 500 тысяч леев.
А ещё для бельцких школьников из социально уязвимых семей Центром общественного здоровья и муниципальным предприятием «Апровизионаре» разработано улучшенное меню, с увеличенным количеством калорий. При этом сумма бюджетных расходов на школьные обеды, которыми будут бесплатно обеспечиваться в 2017 году учащиеся 5-12 классов из социально уязвимых семей, будет увеличена.
Павел АНТОНОВ.
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