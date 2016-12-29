Кишиневские новости

ПТИЧИЙ КОРМ
Как встречать год Красного Огненного Петуха
Традиционный оливье или что-нибудь экзотическое? Выбрать местные продукты или обратить внимание на иностранные деликатесы? В преддверии Нового года, который пройдет под знаком Красного Огненного Петуха, Тамара АСТАПЕНКОВА выяснила, что нужно есть в праздничную ночь, и собрала несколько звездных рецептов
Как известно, 2017 год пройдет под знаком Красного Огненного Петуха, поэтому астрологи советуют придерживаться этой цветовой гаммы при украшении дома и праздничного стола. Подойдут скатерти, салфетки и аксессуары ярких цветов: красного, оранжевого, золотого и желтого. Также будут уместны оттенки зеленого, голубого и даже фиолетового, которые можно разбавить нейтральными цветами, к примеру белым.
Петух — птица деревенская и любит все простое и натуральное. Поэтому в этом году можно достать из сундука бабушкины льняные скатерти. Салфетки можно сделать и самим из рогожи или мешковины или воспользоваться бумажными — главное, чтобы не было пластика и синтетических тканей. На праздничный стол лучше поставить деревянную или глиняную посуду, также подойдет и фарфоровый сервиз. Если в доме нет ничего подобного, то можно обойтись обычной посудой, лучше белого цвета, можно с красным или золотым рисунком.
Центр стола обязательно украсьте праздничной композицией. Это могут быть букеты из живых или засушенных цветов, колосков или еловых веточек. Можно сделать инсталляцию и своими руками. Для этого потребуется широкое, с высокими бортами блюдо, в котором нужно разложить еловые веточки, мандарины, конфеты и поставить свечи. Салфетки необязательно складывать в виде лебедей или ресторанных конусов. Их можно свернуть трубочкой, а вместо кольца надеть сушку или перевязать дождиком. Рядом с каждой тарелкой можно положить по маленькой еловой веточке с новогодней игрушкой. Также Петуху понравятся соломенные корзиночки с шишками, орехами и даже с желудями или каштанами. Обязательно на стол стоит поставить фигурки петушков и курочек — фарфоровые статуэтки, детские или елочные игрушки.
Не стоит забывать и об украшении самих блюд. Даже если это традиционные салаты, такие как оливье или селедка под шубой, в этом году их нужно подать по-особенному. Например, сделать порционную сервировку в тарталетках или креманках. Закуску можно выложить в форме петуха и обязательно украсить зеленью.
В этом году не нужно использовать птицу как основное горячее блюдо. Для этого лучше всего подойдут свинина, говядина, кролик или рыба. Горячее не должно быть жирным и острым.
Это касается и вареных яиц. Зато астрологи советуют продумать строгую последовательность блюд, так как стол нельзя оставлять полупустым. Еще одна особенность: овощные и фруктовые нарезки, зелень, соленья, а также пирожки и выпечку следует подавать на больших блюдах. А вот мясную, сырную и колбасную нарезки — на маленьких.
На столе должно быть много овощей. Квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры, грибы, лечо, кабачковая икра — это лучшее праздничное угощение. Что касается гарниров, то лучшим вариантом будут каши — любимое лакомство Петуха. Также можно приготовить фасоль, горох или чечевицу с соусом или запечь картофель с овощами. И самое главное, не нужно тратить все деньги и силы, чтобы накрыть праздничный стол. Главное — хорошее настроение, компания и вера в волшебство.
Ольга Бузова, телеведущая
Сырники
Ингредиенты: 350 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. пшеничной муки, 2 ст. л. сахара, подсолнечное масло.
Приготовление: положить весь творог в миску и размять его вилкой так, чтобы в нем не осталось крупных комков. Вбить яйца, всыпать сахар и тщательно перемешать. Добавить в творог 5 столовых ложек (с горкой) муки и тщательно перемешать. Можно положить немного больше муки, тогда сырники получатся более плотными. А если муки положить меньше, то сырники выйдут нежнее.
Поставить сковороду на средний огонь и налить в нее подсолнечное масло. Насыпать на тарелку немного муки. Слепить несколько небольших шариков из получившейся творожной массы и положить их на тарелку. Затем по очереди обкатывать творожные шарики в муке, немного их приплюснуть и выложить на сковороду. Обжарить сырники 1–2 минуты до появления золотистой корочки. Я люблю сырники со сметаной или сгущенкой! Подавать их горячими и утром первого января!
Андрей Гайдулян, актер
Торт «Медовик»
Ингредиенты: 300–500 г муки, 200 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. меда, 2 яйца, 1 ч. л. (без горки) соды. Для крема: 300 г сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки, 100 г грецких орехов, миндальные лепестки или шоколад для украшения.
Приготовление: в огнеупорную миску положить сливочное масло, сахар и мед. Миску поставить на водяную баню и нагревать, помешивая, около 4–5 минут, пока смесь не станет однородной, а сахар частично растворится. Добавить соду, хорошо перемешать и нагревать, помешивая, одну минуту. Снять миску с водяной бани, добавить яйца и быстро перемешать венчиком до однородности. Всыпать муку (300 г) и перемешать. Убрать миску с тестом в холодильник на 20–30 минут. Стол подпылить мукой, выложить тесто, сверху тоже немного подпылить мукой. Быстро сформировать из теста жгут и разделить на 8–9 равных частей. Кусочки теста скатать в шарики и выложить на подпыленную мукой доску или тарелку. На обратной стороне противня (можно на силиконовом коврике или пергаментной бумаге) раскатать каждый шарик как можно тоньше. Сверху положить тарелку (я использовал кольцо для торта диаметром 21 см), обрезать излишки теста ножом и наколоть вилкой, чтобы не вздувалось во время выпекания. Выпекать корж 3–5 минут до румяности в заранее разогретой до 200°C духовке. Обрезки (от всех коржей) сложить в контейнер и сохранить — они понадобятся для украшения торта.
Приготовить крем: Сливочное масло комнатной температуры выложить в миску и взбить миксером до пышности. В 4–5 приемов добавлять вареную сгущенку, не прекращая взбивание. Взбить крем до однородности. Обрезки от коржей измельчить в блендере. Грецкие орехи тоже измельчить в блендере или порубить ножом. Половину орехов соединить с измельченными обрезками коржей и перемешать (оставшиеся орехи сохранить). Корж выложить на блюдо и смазать частью крема. Посыпать измельченными орехами (которые были отложены). Сверху накрыть вторым коржом и т.д. Таким образом собрать торт. Верхний корж и бока торта обмазать кремом. Боковины торта украсить измельченной песочно-ореховой крошкой (набрать в ладонь крошку, прижать к боковине торта, излишки крошек стряхнуть). Поверхность торта украсить песочно-ореховой крошкой и, по желанию, миндальными лепестками. Торт убрать в холодильник и дать настояться 6–12 часов.
Татьяна Котова, певица
Сочни
Ингредиенты: 1–1,5 кг телятины или баранины, лепешки для бешбармака (лучше сделать самим из теста, как на лапшу), морковь, лук, соль, перец, чеснок и немного приправы для шашлыка, растительное масло, майонез.
Приготовление: порезать мясо средними кусочками. В казане или кастрюле (в которой не пригорит) обжарить кусочки мяса (можно взять любое нежирное), добавить натертую на крупной терке морковь — 3–4 штуки, нарезанный лук (не мелко) — 2–3 крупные головки и растительное масло, посолить, поперчить по вкусу. Можно подлить немного воды. Потом добавить 2–3 зубчика чеснока (должен быть легкий чесночный вкус) и приправу к мясу, но немного. Тушить до готовности. Лепешки отварить в подсоленной воде, слить воду, уложить в большое плоское блюдо с высокими бортами, а сверху разложить по всей плоскости лепешек горячее мясо. Взять 3–4 ложки майонеза, выдавить в него чеснок, перемешать и слегка смазать соусом мясо (его не должно быть много). Наше блюдо готово и должно быть горячим!