Кишиневские новости

Как встречать год Красного Огненного Петуха

Традиционный оливье или что-нибудь экзотическое? Выбрать мест­ные продукты или обратить внимание на иностранные деликатесы? В преддверии Нового года, который пройдет под знаком Красного Огнен­ного Петуха, Тамара АСТАПЕНКОВА выяснила, что нужно есть в празд­ничную ночь, и собрала несколько звездных рецептов

Как известно, 2017 год пройдет под знаком Красного Огненного Петуха, поэто­му астрологи советуют придерживаться этой цветовой гаммы при украшении дома и праздничного стола. Подойдут скатер­ти, салфетки и аксессуары ярких цветов: красного, оранжевого, золотого и желто­го. Также будут уместны оттенки зелено­го, голубого и даже фиолетового, которые можно разбавить нейтральными цветами, к примеру белым.

Петух — птица деревенская и любит все простое и натуральное. Поэтому в этом году можно достать из сундука бабушкины льня­ные скатерти. Салфетки можно сделать и самим из рогожи или мешковины или вос­пользоваться бумажными — главное, чтобы не было пластика и синтетических тканей. На праздничный стол лучше поставить деревян­ную или глиняную посуду, также подойдет и фарфоровый сервиз. Если в доме нет ничего подобного, то можно обойтись обычной по­судой, лучше белого цвета, можно с красным или золотым рисунком.

Центр стола обязательно украсьте праздничной композицией. Это могут быть букеты из живых или засушенных цветов, ко­лосков или еловых веточек. Можно сделать инсталляцию и своими руками. Для этого потребуется широкое, с высокими бортами блюдо, в котором нужно разложить еловые веточки, мандарины, конфеты и поставить свечи. Салфетки необязательно складывать в виде лебедей или ресторанных конусов. Их можно свернуть трубочкой, а вместо кольца надеть сушку или перевязать дождиком. Рядом с каждой тарелкой можно положить по маленькой еловой веточке с новогодней игрушкой. Также Петуху понравятся соло­менные корзиночки с шишками, орехами и даже с желудями или каштанами. Обязатель­но на стол стоит поставить фигурки петушков и курочек — фарфоровые статуэтки, детские или елочные игрушки.

Не стоит забывать и об украшении самих блюд. Даже если это традиционные салаты, такие как оливье или селедка под шубой, в этом году их нужно подать по-особенному. Например, сделать порционную сервировку в тарталетках или креманках. Закуску мож­но выложить в форме петуха и обязательно украсить зеленью.

В этом году не нужно использовать пти­цу как основное горячее блюдо. Для этого лучше всего подойдут свинина, говядина, кролик или рыба. Горячее не должно быть жирным и острым.

Это касается и вареных яиц. Зато астро­логи советуют продумать строгую последо­вательность блюд, так как стол нельзя остав­лять полупустым. Еще одна особенность: овощные и фруктовые нарезки, зелень, со­ленья, а также пирожки и выпечку следует подавать на больших блюдах. А вот мясную, сырную и колбасную нарезки — на малень­ких.

На столе должно быть много овощей. Квашеная капуста, соленые огурцы и поми­доры, грибы, лечо, кабачковая икра — это лучшее праздничное угощение. Что касается гарниров, то лучшим вариантом будут каши — любимое лакомство Петуха. Также можно приготовить фасоль, горох или чечевицу с соусом или запечь картофель с овощами. И самое главное, не нужно тратить все деньги и силы, чтобы накрыть праздничный стол. Главное — хорошее настроение, компания и вера в волшебство.

Ольга Бузова, телеведущая

Сырники

Ингредиенты: 350 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. пшеничной муки, 2 ст. л. сахара, под­солнечное масло.

Приготовление: положить весь творог в миску и размять его вилкой так, чтобы в нем не осталось крупных комков. Вбить яйца, всыпать сахар и тщательно перемешать. До­бавить в творог 5 столовых ложек (с горкой) муки и тщательно перемешать. Можно по­ложить немного больше муки, тогда сырники получатся более плотными. А если муки поло­жить меньше, то сырники выйдут нежнее.

Поставить сковороду на средний огонь и налить в нее подсолнечное масло. Насыпать на тарелку немного муки. Слепить несколько небольших шариков из получившейся творож­ной массы и положить их на тарелку. Затем по очереди обкатывать творожные шарики в муке, немного их приплюснуть и выложить на сковороду. Обжарить сырники 1–2 минуты до появления золотистой корочки. Я люблю сыр­ники со сметаной или сгущенкой! Подавать их горячими и утром первого января!

Андрей Гайдулян, актер

Торт «Медовик»

Ингредиенты: 300–500 г муки, 200 г саха­ра, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. меда, 2 яйца, 1 ч. л. (без горки) соды. Для крема: 300 г сли­вочного масла, 1 банка вареной сгущенки, 100 г грецких орехов, миндальные лепестки или шоколад для украшения.

Приготовление: в огнеупорную миску положить сливочное масло, сахар и мед. Ми­ску поставить на водяную баню и нагревать, помешивая, около 4–5 минут, пока смесь не станет однородной, а сахар частично раство­рится. Добавить соду, хорошо перемешать и нагревать, помешивая, одну минуту. Снять миску с водяной бани, добавить яйца и быстро перемешать венчиком до однородности. Всы­пать муку (300 г) и перемешать. Убрать миску с тестом в холодильник на 20–30 минут. Стол подпылить мукой, выложить тесто, сверху тоже немного подпылить мукой. Быстро сфор­мировать из теста жгут и разделить на 8–9 равных частей. Кусочки теста скатать в шари­ки и выложить на подпыленную мукой доску или тарелку. На обратной стороне противня (можно на силиконовом коврике или перга­ментной бумаге) раскатать каждый шарик как можно тоньше. Сверху положить тарелку (я использовал кольцо для торта диаметром 21 см), обрезать излишки теста ножом и на­колоть вилкой, чтобы не вздувалось во время выпекания. Выпекать корж 3–5 минут до румя­ности в заранее разогретой до 200°C духовке. Обрезки (от всех коржей) сложить в контейнер и сохранить — они понадобятся для украше­ния торта.

Приготовить крем: Сливочное масло комнатной температуры выложить в миску и взбить миксером до пышности. В 4–5 приемов добавлять вареную сгущенку, не прекращая взбивание. Взбить крем до однородности. Обрезки от коржей измельчить в блендере. Грецкие орехи тоже измельчить в блендере или порубить ножом. Половину орехов сое­динить с измельченными обрезками коржей и перемешать (оставшиеся орехи сохранить). Корж выложить на блюдо и смазать частью крема. Посыпать измельченными орехами (которые были отложены). Сверху накрыть вторым коржом и т.д. Таким образом собрать торт. Верхний корж и бока торта обмазать кре­мом. Боковины торта украсить измельченной песочно-ореховой крошкой (набрать в ладонь крошку, прижать к боковине торта, излишки крошек стряхнуть). Поверхность торта укра­сить песочно-ореховой крошкой и, по жела­нию, миндальными лепестками. Торт убрать в холодильник и дать настояться 6–12 часов.

Татьяна Котова, певица

Сочни

Ингредиенты: 1–1,5 кг телятины или баранины, лепешки для бешбармака (лучше сделать самим из теста, как на лапшу), мор­ковь, лук, соль, перец, чес­нок и немного приправы для шашлыка, раститель­ное масло, майонез.

Приготовление: по­резать мясо средними кусочками. В казане или кастрюле (в которой не пригорит) обжарить кусоч­ки мяса (можно взять лю­бое нежирное), добавить натертую на крупной тер­ке морковь — 3–4 штуки, нарезанный лук (не мелко) — 2–3 крупные головки и растительное масло, посолить, поперчить по вкусу. Можно подлить немного воды. Потом добавить 2–3 зубчика чеснока (должен быть легкий чесноч­ный вкус) и приправу к мясу, но немного. Ту­шить до готовности. Лепешки отварить в под­соленной воде, слить воду, уложить в большое плоское блюдо с высокими бортами, а сверху разложить по всей плоскости лепешек горячее мясо. Взять 3–4 ложки майонеза, выдавить в него чеснок, перемешать и слегка смазать со­усом мясо (его не должно быть много). Наше блюдо готово и должно быть горячим!