Кишиневские новости

Марк Энтони и Шэннен де Лима, расставшиеся в ноябре этого года, решили офици­ально расторгнуть свой брак. «После долгих раздумий мы обоюдно и по- дружески решили развестись после двух лет супруже­ской жизни. Мы просим о конфи­денциальности в этот непростой для нас период. Никаких больше комментариев на тему наших личных отношений от нас не последует», — выступили Марк и Шэннен с совместным за­явлением. Истинная причина развода неизвестна.

Впрочем, новость о расставании появилась вскоре по­сле объявления Энтони о начале работы над творческим проектом со своей бывшей женой и матерью его двоих детей Дженнифер Лопес. С тех пор как Джей Ло в августе рассталась с бойфрендом Каспером Смартом, они с Мар­ком стали все больше времени проводить вместе. Они уже несколько раз выступали вместе на сцене. А на церемонии Latin Grammy Awards Дженнифер, вручая Марку награду в категории «Человек года», обняла его и поцеловала в губы.

При этом менеджер Лопес утверждает, что певица неви­новна в семейном разладе Энтони и де Лимы. «Марк так занят своей карьерой, гастролями и записями, что даже не заметил, что он дистанцировался от Шэннен. Она стала ощущать, будто находится на другой планете, далекой от мира своего мужа», — говорит источник, приближенный к музыканту. Сами Марк и Дженнифер от каких-либо комментариев воздерживаются.