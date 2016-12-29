Кишиневские новости

Дженнифер Лопес довела бывшего мужа до развода?
Марк Энтони и Шэннен де Лима, расставшиеся в ноябре этого года, решили официально расторгнуть свой брак. «После долгих раздумий мы обоюдно и по- дружески решили развестись после двух лет супружеской жизни. Мы просим о конфиденциальности в этот непростой для нас период. Никаких больше комментариев на тему наших личных отношений от нас не последует», — выступили Марк и Шэннен с совместным заявлением. Истинная причина развода неизвестна.
Впрочем, новость о расставании появилась вскоре после объявления Энтони о начале работы над творческим проектом со своей бывшей женой и матерью его двоих детей Дженнифер Лопес. С тех пор как Джей Ло в августе рассталась с бойфрендом Каспером Смартом, они с Марком стали все больше времени проводить вместе. Они уже несколько раз выступали вместе на сцене. А на церемонии Latin Grammy Awards Дженнифер, вручая Марку награду в категории «Человек года», обняла его и поцеловала в губы.
При этом менеджер Лопес утверждает, что певица невиновна в семейном разладе Энтони и де Лимы. «Марк так занят своей карьерой, гастролями и записями, что даже не заметил, что он дистанцировался от Шэннен. Она стала ощущать, будто находится на другой планете, далекой от мира своего мужа», — говорит источник, приближенный к музыканту. Сами Марк и Дженнифер от каких-либо комментариев воздерживаются.