Кишиневские новости

Отношения Бритни Спирс и Сэма Асгари — манекенщика и тренера по фитнесу, который снялся в ее клипе «Slumber Party», набирают обороты. В минувший понедельник Спирс и Асгари по­пали в объективы папарацци по пути из ресторана. Парочка шла рядом, но за руки не держалась. При этом артистка была одета весьма соблазнительно: в мини-юбку и высокие сапоги на шпиль­ке. По лицу Бритни было видно, что она находится в очень припод­нятом и игривом настроении. В ожидании машины Сэм заботливо прикрыл Бритни своим мускулистым телом от пронзительного ве­тра, а после помог звезде сесть в автомобиль, открыв ей дверь.

Это уже второй раз, когда парочка отправляется вместе на обед. В конце ноября Асгари сам проговорился о свидании со Спирс, опу­бликовав в Инстаграме их совместный снимок из ресторана япон­ской кухни. Но после обрушившихся на него вопросов от подписчи­ков, действительно ли он встречается с певицей, поспешил удалить снимок из соцсети. Бритни пока также хранит молчание. Обычно певица, закрутив новый роман, спешно делится своими чувствами с поклонниками. Но в этот раз она не торопится. По ее собственным словам, она так много обжигалась в отношениях с мужчинами, что почти перестала верить в любовь. Но, возможно, Сэму удастся за­ставить Бритни вновь испытать страсть и влюбленность.

Пока же поклонники певицы гадают, крутит ли она роман с Ас­гари или нет, сама певица пропадает в спортзале. Как известно, стойка на руках — одно из любимых упражнений артистки, и она часто делится с общественностью подобными фотографиями. Своей растяжкой Спирс поразила пользователей соцсети в сентя­бре, показав шпагат в прыжке. А теперь настал черед объединить два эти элемента в один. И Бритни с этим отлично справилась.