В пятницу, 20 мая, стартовал показ фильма «Топ Ган: Мэверик», и касса за премьерный уикенд была умопомрачительной, но завершение первой недели должны превысить всякие ожидания. Об этом пишет Variety.

«Топ Ган: Мэверик» является долгожданным продолжением «Лучшего стрелка» 1986 года с Томом Крузом в главной роли. В новом фильме пилот Пит Митчелл по кличке «Мэверик» возвращается к подготовке выпускников элитного летного училища, среди которых встретит сына своего давно погибшего товарища. Каст легендарного продолжения поражает воображение своим разнообразием. Тут и оскороносная Дженнифер Коннелли, которая еще школьницей делила экран с Дэвидом Боуи в «Лабиринте», и звезда «Одержимости» и «Парни со стволами» Майлз Теллер, и Джон Хэмм из «Благих знамений», «Безумцев» и «Черного зеркала». Мы ждали продолжения слишком долго. Изначально премьера была назначена на лето 2020 года, однако пандемия коронавируса вынудила студию Paramount перенести выход фильма. Продолжение «Лучшего стрелка» и без того было весьма ожидаемым событием конца весны, но после посещения специальной премьеры членами королевской семьи – Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, интерес к картине превзошел всякие ожидания. По оценкам экспертов, к понедельнику, 30 мая, домашние сборы превысят $ 130 млн!