Взрыв уничтожил кубинский отель Saratoga и унес жизни 25 человек
Взрыв одного из самых дорогих отелей Кубы шокировал общественность. Погибли 25 человек, 60 были госпитализированы. Об этом сообщает ВВС.
Предположительно, причиной взрыва стало воспламенение газовой цистерны, припаркованной у отеля Saratoga, в старой части города Гавана. Было уничтожено несколько этажей. Историческое здание готовилось к грандиозному открытию после пандемии. Фасад отеля был полностью уничтожен. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могли остаться люди. Правоохранительные органы и скорая помощь дежурят у руин отеля. По заявлению властей Кубы, среди погибших оказалась беременная женщина и ребенок. Свидетели рассказали о клубах черного смога вместе с облаками пыли, взметнувшимися после взрыва. Школа, расположенная прямо за отелем, не пострадала. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место трагедии. «Это не боли ни бомбой, ни целенаправленной атакой, это был несчастный случай», – заявил президент.