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Газета "Кишиневские новости"

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Взрыв уничтожил кубинский отель Saratoga и унес жизни 25 человек

Взрыв уничтожил кубинский отель Saratoga и унес жизни 25 человек
07 мая
22:05 2022
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Взрыв одного из самых дорогих отелей Кубы шокировал общественность. Погибли 25 человек, 60 были госпитализированы. Об этом сообщает ВВС.

Предположительно, причиной взрыва стало воспламенение газовой цистерны, припаркованной у отеля Saratoga, в старой части города Гавана. Было уничтожено несколько этажей. Историческое здание готовилось к грандиозному открытию после пандемии. Фасад отеля был полностью уничтожен. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могли остаться люди. Правоохранительные органы и скорая помощь дежурят у руин отеля. По заявлению властей Кубы, среди погибших оказалась беременная женщина и ребенок. Свидетели рассказали о клубах черного смога вместе с облаками пыли, взметнувшимися после взрыва. Школа, расположенная прямо за отелем, не пострадала. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место трагедии. «Это не боли ни бомбой, ни целенаправленной атакой, это был несчастный случай», – заявил президент.

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