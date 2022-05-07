Взрыв одного из самых дорогих отелей Кубы шокировал общественность. Погибли 25 человек, 60 были госпитализированы. Об этом сообщает ВВС.

Предположительно, причиной взрыва стало воспламенение газовой цистерны, припаркованной у отеля Saratoga, в старой части города Гавана. Было уничтожено несколько этажей. Историческое здание готовилось к грандиозному открытию после пандемии. Фасад отеля был полностью уничтожен. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могли остаться люди. Правоохранительные органы и скорая помощь дежурят у руин отеля. По заявлению властей Кубы, среди погибших оказалась беременная женщина и ребенок. Свидетели рассказали о клубах черного смога вместе с облаками пыли, взметнувшимися после взрыва. Школа, расположенная прямо за отелем, не пострадала. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место трагедии. «Это не боли ни бомбой, ни целенаправленной атакой, это был несчастный случай», – заявил президент.