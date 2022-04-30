Правительство Эквадора вводит режим ЧП в трех западных провинциях из-за экстремального роста преступности, сообщает ВВС.

Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что в провинциях Гуаяс, Манаби и Эсмеральдас введен комендантский час. Улицы городов трех регионов будут патрулировать полицейские и солдаты. Это уже второй случай, когда Лассо вынужден прибегать к серьезным мерам для наведения порядка в стране, с момента начала его президентства в прошлом году. Правительством были выделены 4 000 полицейских и 5 000 солдат для обеспечения безопасности граждан. Комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.

В Эквадоре зафиксирован беспрецедентный рост преступности, связанный с активностью местных ОПГ. Президент Лассо возлагает ответственность за это на наркотрафик. Эквадор используется в качестве транзита для транспортировки кокаина из Перу и Колумбии. Мексиканские картели также распространяют свое влияние на страну, действуя через местные банды. Портовый город Гуаякиль, провинция Гуаяс, занимает 50 строчку в рейтинге самых опасных городов мира. Рост числа преступлений, совершенных в Эквадоре за 2021 год, превысил аналогичные показатели во всех странах Латинской Америки и странах Карибского бассейна.