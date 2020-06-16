К вечеру 16 июня в Молдове зарегистрированы 375 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1824, из них первичных – 1483, а повторных 341.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 12254 человека.

Из 375 новых случаев на сегодняшний день 30 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 5, медсестер – 16, дворников – 6, сотрудников вспомогательного персонала – 3.