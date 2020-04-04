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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Тутанхамона продезинфицировали

04 апреля
22:21 2020
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Египетские пирамиды подвергли санитарной обработке

В разгар пандемии коронавируса о путешествиях пришлось забыть. Воспользовавшись этим, Министерство туризма и древностей Египта организовало дезинфекцию популярных туристических объектов, сообщило Egypt Independent. Обработку, выполненную в строгом соответствии с международными стандартами, провели во всех помещениях археологического комплекса и его окрестностях, которые не может миновать ни один посетитель. Продезинфицировали и сами пирамиды, по крайней мере, с наружной стороны.

А в Израиле, по информации РИА «Новости», специальным раствором обработали Стену Плача, предварительно удалив из нее все записки, оставленные верующими паломниками.

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