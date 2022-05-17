Президент Турции намерен заблокировать Финляндии и Швеции путь к НАТО, сообщает ВВС.

Не прошло и часа с момента официального заявления представителей Финляндии и Швеции о желании вступить в Североатлантический Альянс, как Турция дала свою однозначную оценку ситуации. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что нордические страны могут не трудиться отправлять делегатов в Турцию, чтобы убедить одного из ключевых членов НАТО, пропустить их заявку. Камнем преткновения стало стремление финнов и шведов поспособствовать курдам в их борьбе за права. Эрдоган охарактеризовал эту политическую поддержку как пособничество терроризму. Конфликт между действующей властью Турции и курдами начался в 1984 году и продолжается по сей день. Анкара не признает курдов как отдельную нацию, сам народ активно борется за создание государства Курдистан. Проблема заключается в том, что область, на которую претендуют курды находится на территории четырех государств – Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Турецкие власти не намерены подпускать Финляндию и Швецию так близко к своим рубежам. Без согласия всех стран-участниц, заявка на вступление в Североатлантический Альянс не может быть принята.