Илон Маск опроверг обвинения в эксгибиционизме и домогательствах в отношении сотрудницы SpaceX, передает ВВС.

В центре очередного секс-скандала оказался самый богатый человек планеты Илон Маск. Издание Business Insider опубликовало материал, в котором указали, что компания SpaceX выплатила бывшему члену экипажа личного джета миллиардера $ 250 тыс. для урегулирования конфликта. По данным Business Insider, в соответствии со сделкой, женщина не имела права в дальнейшем подавать в суд на компанию или же обсуждать инцидент. Журнал цитирует друга бывшей сотрудницы. Информатор сообщил, что шесть лет назад во время одного из перелетов Илон Маск разделся перед стюардессой, трогал ее за ноги и предложил купить подарок, если девушка согласиться переспать с ним. Реакция Маска не заставила себя ждать. Он обвинил журнал в клевете и заявил, что статья несет в себе политический характер. По словам Маска, материал связан с его недавней попыткой сбить цену Twitter и сменой политических взглядов. Акции компании Tesla упали в пятницу, 20 мая.