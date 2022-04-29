Samsung извинились за рекламу, в которой молодая женщина встает в 2 часа ночи и отправляется на пробежку в одиночестве, пишет ВВС.

Недавняя реклама, выпущенная компанией Samsung в преддверии открытия продаж новых часов и наушников Galaxy, вызвала критику в интернете. Реклама была названа «нереалистичной». Объединение за безопасность среди женщин «Reclaim These Streets» опубликовало заявление, в котором сказано, что видео Samsung выглядит оскорбительно равнодушным, в свете недавнего убийства Эшлинг Мерфи, произошедшего пока та была на пробежке. Представители компании принесли публичные извинения. «Реклама создавалась из благих побуждений. Мы хотели подчеркнуть свободу человека заниматься спортом в любое время суток», – заявили представители Samsung. Гибель Мерфи осветила проблему небезопасности нахождения женщин в одиночестве по вечерам, даже в экономически развитых странах.