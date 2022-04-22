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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 22 апреля 504142 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 22 апреля 504142 излечившихся
22 апреля
09:42 2022
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На сегодняшний день в стране 504142 человека прошли лечение и 11489 умерли от инфекции COVID-19.
На утро 22 апреля в Молдове подтверждены 516986 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 814 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 812 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 205 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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