На сегодняшний день в стране 504142 человека прошли лечение и 11489 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 22 апреля в Молдове подтверждены 516986 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 814 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 812 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 205 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).