На сегодняшний день в стране 503291 человек прошел лечение и 11481 умер от инфекции COVID-19.

На утро 17 апреля в Молдове подтвержден 516431случаай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 921 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 1161 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 235 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 42 в крайне тяжелом состоянии.