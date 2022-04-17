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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 17 апреля 503291 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 17 апреля 503291 излечившийся
17 апреля
11:40 2022
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На сегодняшний день в стране 503291 человек прошел лечение и 11481 умер от инфекции COVID-19.

На утро 17 апреля в Молдове подтвержден 516431случаай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 921 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 1161 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 235 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 42 в крайне тяжелом состоянии.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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