В Молдове после решения парламента о запрете Георгиевской ленты люди начали выходить с протестами на улицы. Члены ПСРМ одного из крупнейших городов Бельцы, а также простые граждане приняли 15 апсрелч участие в митинге, где выразили недовольство решением властей. Люди возмущены цензурой, установленной ПДС.

«Мы являемся свидетелями ряда беззаконий, совершенных ПДС. Они вводят цензуру, запрещают нам выражать свое мнение, пытаются установить диктатуру. Мы больше не можем молчать, мы должны выйти, чтобы выразить свое несогласие. Народ, который забывает свою историю, не имеет будущего. Судьба миллионов освободителей не может быть решена 53 депутатами ПДС», – сказал депутат-социалист Александр Нестеровский.

Депутат-социалист убежден, что путем запрета Георгиевской ленты, власть пытается отвлечь внимание населения от ежедневного роста цен.

«За год цены на топливо удвоились, электроэнергия подрожала на 50 процентов. Газ подорожал в 4 раза, и скоро снова может стать дороже. Это подорожание приводит к другому росту цен: на хлеб, на продукты. Мы являемся свидетелями социального геноцида!» – заявил Нестеровский.