Все больше украинских беженцев оказываются в Молдове и Румынии.

С момента начала проведения в Украине спецоперации, мирные жители покидают свои дома в поисках убежища на чужбине. Помощь в размещении беженцев из Украины оказали Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова. В направлении Молдовы в основном едут украинцы из южных регионов. В Молдове беженцы не задерживаются. По данным официальных органов, на данный момент в Румынию прибыло всего 320 тыс. беженцев. Примерно половина из них попали в страну через Молдову. Всех приезжающих в Молдову встречают волонтеры. Добровольцы забирают беженцев с КПП в селе Паланка Штефан-водского района на своих машинах, помогают быстро найти жилье. Власти предоставили бесплатные автобусы и обустроили Moldexpo, где всем нуждающимся предоставлены спальные места и еда.