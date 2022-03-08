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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон продолжает добрые дела

Игорь Додон продолжает добрые дела
08 марта
19:19 2022
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Сегодня, в Международный женский день, экс-президент Молдовы Игорь Додон посетил семью Ботезату из Кишинёва, которая растит в большой любви 8 детей, из которых 7 – девочки. Иоаким, Анна, Мария, Елизавета, Саломея и София ходят в школу, Нектария – в детский сад, а Теодоре всего 5 месяцев.
Родителям, Еуджену и Ольге, приходится нелегко. Работает только глава семейства – в Военной академии вооружённых сил. Скромной зарплаты едва хватает на повседневные траты.
В 2019 году семья Ботезату приобрела в рассрочку квартиру. Из-за подорожания товаров первой необходимости, коммунальных услуг и продуктов питания, справляться с выплатами не удаётся.
Игорь Додон поздравил маму и девочек с сегодняшним праздником, пожелал им прекрасной весны, душевного спокойствия и исполнения всех желаний и передал продукты питания, одежду, книги, постельное бельё, ноутбук, принтер и денежную помощь.

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