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Газета "Кишиневские новости"

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Глава КС Молдовы Домника Маноле вновь просит увеличить зарплаты

Глава КС Молдовы Домника Маноле вновь просит увеличить зарплаты
28 января
11:20 2022
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Председатель Конституционного суда Домника Маноле снова требует прибавки к зарплате. В ходе брифинга для прессы она отметила, что состав КС работает в тяжёлых условиях, так как один мандат судьи остаётся вакантным. В то же время Маноле заявила, что для привлечения специалистов необходимо повысить зарплаты.

«Для улучшения качества Конституционного контроля необходимо увеличить специализированный персонал секретариата КС, увеличить количество помощников. Эта нужно для эффективности и укрепления законного статуса помощников в Суде посредством изменения класса оплаты и его коэффициента», – сказала Маноле.

Напомним, что с 1 января 2022 года зарплата судей КС была увеличена на 34%, до 60 тыс. леев.

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