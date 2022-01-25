В интернете опубликован текст запроса депутатов Блока коммунистов и социалистов в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности вице-премьера Андрея Спыну.

Авторы документа считают, что Спыну вместе с другими ответственными лицами превысил собственные полномочия в процессе подписания соглашения о закупке природного газа, что привело с значительному ущербу физическим и юридическим лицам.

Оппозиция требует у прокуратуры расследовать процесс выделения средств из бюджета для закупки природного газа из альтернативных источников по завышенной цене. Речь идёт о 17 млн долларов, изъятии из бюджета 1,7 млрд леев для косвенной оплаты «Молдовагаз» долгов перед «Газпромом».

Прокуратуре предстоит дать юридическую оценку действиям правительства с августа по настоящее время, а также проверить законность мандата министра Спыну в период заключения соглашения.

Кроме того, надзорное ведомство должно проверить схему уступки сомнительного долга «Темоэлектрики» предприятию «Энергоком» и механизм его возврата.

Авторы запроса напомнили прокурорам о схожем деле, касающемся закупок электроэнергии в 2008 году, по которому тогдашнего министра обвиняют в том, что цена в договоре больше, чем могла бы быть получена.

Депутаты Блока требуют у прокуроров объективного рассмотрения без применения двойных стандартов.