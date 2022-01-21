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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в очередной раз повышены цены на бензин и солярку

В Молдове в очередной раз повышены цены на бензин и солярку
21 января
21:55 2022
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«Хорошие времена», обещанные правящей ПДС, превращаются в ежедневный кошмар для водителей. Новые рекордные цены на топливо установлены на выходные дни.

Это очередной удар для водителей такси, маршруток и частных автовладельцев. Согласно НАРЭ бензин подорожает до 22,56 леев – на 12 банов больше, а солярка будет стоить 19,55. Впрочем, ни в администрации президента, ни в правительстве уже даже не реагируют на такие новости. Видимо, власти уверенны, что на данном этапе они неуязвимы в силу тотального контроля всего происходящего в стране.

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