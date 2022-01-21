«Хорошие времена», обещанные правящей ПДС, превращаются в ежедневный кошмар для водителей. Новые рекордные цены на топливо установлены на выходные дни.

Это очередной удар для водителей такси, маршруток и частных автовладельцев. Согласно НАРЭ бензин подорожает до 22,56 леев – на 12 банов больше, а солярка будет стоить 19,55. Впрочем, ни в администрации президента, ни в правительстве уже даже не реагируют на такие новости. Видимо, власти уверенны, что на данном этапе они неуязвимы в силу тотального контроля всего происходящего в стране.