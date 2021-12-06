6 декабря у парламента протестуют бюджетники, требуя выплаты задолженности по «13-й зарплате» за 2020-2021 гг. Один из членов профсоюза Маргарета Сырбу заявила, что учителя не могут справиться с подорожаниями последнего времени и требуют от властей выплаты годовых премий.

«2020 год был самым сложным, когда учителя вопреки всем трудностям, спасали систему образования. Кто их защитит? Уважаемые коллеги, я представляю здесь свыше 17 тыс. сотрудников сферы образования. Большей частью – это молодые люди, снимающие жилье, у них долги и кредиты. И как жить на такую зарплату? На фоне роста цен на продукты питания, газ…. Непозволительно лишать нас того малого, что у нас есть – годовой премии. Образование – это национальный приоритет! Хотим быть услышанными. Оцененными! Без образования умирает любая нация», – заявила Маргарета Сырбу.

Напомним, что правительство Гаврилицы отменила годовые премии для бюджетников.